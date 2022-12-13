ВСУ обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка натовскими снарядами
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.49 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, обстрелам со стороны украинских войск подверглись Пантелеймоновка и Минеральное, по ним выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра и три снаряда калибром 122 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.