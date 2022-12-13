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Украинские боевики выпустили по Донецку и Минеральному десять снарядов - РИА Новости, 13.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/dnr-1838422995.html
Украинские боевики выпустили по Донецку и Минеральному десять снарядов
Украинские боевики выпустили по Донецку и Минеральному десять снарядов - РИА Новости, 13.12.2022
Украинские боевики выпустили по Донецку и Минеральному десять снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку и Минеральному 10 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T18:01
2022-12-13T18:01
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Минеральному 10 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Представительство добавило, что в 17.05 мск украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 17.08 мск по Минеральному - четыре снаряда калибром 122 миллиметра.О последствиях пока не сообщается.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
петровский район
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в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
18:01 13.12.2022
 
Украинские боевики выпустили по Донецку и Минеральному десять снарядов

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Минеральному десять снарядов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Минеральному 10 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.32 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 17.05 мск украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 17.08 мск по Минеральному - четыре снаряда калибром 122 миллиметра.
О последствиях пока не сообщается.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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