https://ria.ru/20221213/dnr-1838422995.html

Украинские боевики выпустили по Донецку и Минеральному десять снарядов

Украинские боевики выпустили по Донецку и Минеральному десять снарядов - РИА Новости, 13.12.2022

Украинские боевики выпустили по Донецку и Минеральному десять снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку и Минеральному 10 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T18:01

2022-12-13T18:01

2022-12-13T18:01

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Минеральному 10 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Представительство добавило, что в 17.05 мск украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 17.08 мск по Минеральному - четыре снаряда калибром 122 миллиметра.О последствиях пока не сообщается.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато