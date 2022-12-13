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ВСУ обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта в ДНР
ВСУ обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 13.12.2022
ВСУ обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T16:30
2022-12-13T16:30
2022-12-13T16:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.17 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 15.10 украинские войска выпустили по Каштановому четыре снаряда калибром 152 миллиметра, в 15.20 по Майорску - пять мин калибром 120 миллиметров, в 15.50 по Новоселовке - 10 снарядов калибром 152 миллиметра, а в 16.08 по Яковлевке - три снаряда калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
ВСУ обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта в ДНР
Представительство ДНР: украинские боевики обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта