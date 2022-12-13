https://ria.ru/20221213/dnr-1838381044.html

ВСУ обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта в ДНР

ВСУ обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 13.12.2022

ВСУ обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T16:30

2022-12-13T16:30

2022-12-13T16:30

специальная военная операция на украине

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донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.17 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 15.10 украинские войска выпустили по Каштановому четыре снаряда калибром 152 миллиметра, в 15.20 по Майорску - пять мин калибром 120 миллиметров, в 15.50 по Новоселовке - 10 снарядов калибром 152 миллиметра, а в 16.08 по Яковлевке - три снаряда калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк