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По итогам года ожидается положительная динамика развития Ростовской области - РИА Новости, 13.12.2022
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Ростовская область
https://ria.ru/20221213/dinamika-1838337883.html
По итогам года ожидается положительная динамика развития Ростовской области
По итогам года ожидается положительная динамика развития Ростовской области - РИА Новости, 13.12.2022
По итогам года ожидается положительная динамика развития Ростовской области
Положительная динамика развития по всем ключевым показателям развития Ростовской области ожидается по итогам 2022 года, сообщил губернатор региона Василий... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:37
2022-12-13T14:37
ростовская область
василий голубев
ростовская область
таганрог
ростов
ситроникс
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 дек – РИА Новости. Положительная динамика развития по всем ключевым показателям развития Ростовской области ожидается по итогам 2022 года, сообщил губернатор региона Василий Голубев в ходе инвестиционного послания."По итогам уходящего года ключевые отрасли экономики Ростовской области: промышленность, сельское хозяйство, строительство, общепит - показали рост. Мы ожидаем положительную динамику по всем ключевым показателям социально-экономического развития региона. А уже со следующего года прогнозируется устойчивая динамика", - сказал он.Губернатор отметил, что такой результат достигнут за счет созданных ранее заделов и комплекса мер господдержки, реализуемой на федеральном и региональном уровнях. "Устойчивость экономики, восстановление спроса и логистики в совокупности с доверием бизнеса способствовали сохранению деловой и инвестиционной активности", - уточнил он.Так, по данным за девять месяцев текущего года, инвестиции выросли более чем на 3 процента. В регионе продолжается строительство двух комплексов по производству высококачественного моторного топлива на общую сумму более 200 миллиардов рублей, новых заводов сельхозмашиностроения в Ростове и Таганроге с инвестициями свыше 10 миллиардов рублей, второго завода по выпуску ячеистого бетона комбината стеновых материалов "Кубань-Север" на сумму порядка 3 миллиарда рублей.По словам Голубева, ряд инвесторов дал старт своим новым проектам в текущем году. Среди них - проект по производству сельхозтехники компании "Клевер" в Таганроге, четвертый завод по производству полуприцепов компании "Бонум". Локализованы сразу два инвестпроекта национальных отраслевых лидеров по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей – компаний "Грин Драйв" и "Ситроникс". Есть и проекты развития территорий. Например, первый проект комплексной жилой застройки на ростовском левобережье.
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василий голубев, ростовская область, таганрог, ростов, ситроникс
Ростовская область , Василий Голубев, Ростовская область, Таганрог, Ростов, Ситроникс
14:37 13.12.2022
 
По итогам года ожидается положительная динамика развития Ростовской области

Голубев: по итогам 2022 года ожидается положительная динамика развития Ростовской области

© РИА Новости / Илья ПиталевРостов-на Дону
Ростов-на Дону - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Ростов-на Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 дек – РИА Новости. Положительная динамика развития по всем ключевым показателям развития Ростовской области ожидается по итогам 2022 года, сообщил губернатор региона Василий Голубев в ходе инвестиционного послания.
"По итогам уходящего года ключевые отрасли экономики Ростовской области: промышленность, сельское хозяйство, строительство, общепит - показали рост. Мы ожидаем положительную динамику по всем ключевым показателям социально-экономического развития региона. А уже со следующего года прогнозируется устойчивая динамика", - сказал он.
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Губернатор отметил, что такой результат достигнут за счет созданных ранее заделов и комплекса мер господдержки, реализуемой на федеральном и региональном уровнях. "Устойчивость экономики, восстановление спроса и логистики в совокупности с доверием бизнеса способствовали сохранению деловой и инвестиционной активности", - уточнил он.
Так, по данным за девять месяцев текущего года, инвестиции выросли более чем на 3 процента. В регионе продолжается строительство двух комплексов по производству высококачественного моторного топлива на общую сумму более 200 миллиардов рублей, новых заводов сельхозмашиностроения в Ростове и Таганроге с инвестициями свыше 10 миллиардов рублей, второго завода по выпуску ячеистого бетона комбината стеновых материалов "Кубань-Север" на сумму порядка 3 миллиарда рублей.
По словам Голубева, ряд инвесторов дал старт своим новым проектам в текущем году. Среди них - проект по производству сельхозтехники компании "Клевер" в Таганроге, четвертый завод по производству полуприцепов компании "Бонум". Локализованы сразу два инвестпроекта национальных отраслевых лидеров по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей – компаний "Грин Драйв" и "Ситроникс". Есть и проекты развития территорий. Например, первый проект комплексной жилой застройки на ростовском левобережье.
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Ростовская областьВасилий ГолубевРостовская областьТаганрогРостовСитроникс
 
 
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