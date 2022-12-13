По итогам года ожидается положительная динамика развития Ростовской области
Голубев: по итогам 2022 года ожидается положительная динамика развития Ростовской области
Ростов-на Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 дек – РИА Новости. Положительная динамика развития по всем ключевым показателям развития Ростовской области ожидается по итогам 2022 года, сообщил губернатор региона Василий Голубев в ходе инвестиционного послания.
"По итогам уходящего года ключевые отрасли экономики Ростовской области: промышленность, сельское хозяйство, строительство, общепит - показали рост. Мы ожидаем положительную динамику по всем ключевым показателям социально-экономического развития региона. А уже со следующего года прогнозируется устойчивая динамика", - сказал он.
Губернатор отметил, что такой результат достигнут за счет созданных ранее заделов и комплекса мер господдержки, реализуемой на федеральном и региональном уровнях. "Устойчивость экономики, восстановление спроса и логистики в совокупности с доверием бизнеса способствовали сохранению деловой и инвестиционной активности", - уточнил он.
Так, по данным за девять месяцев текущего года, инвестиции выросли более чем на 3 процента. В регионе продолжается строительство двух комплексов по производству высококачественного моторного топлива на общую сумму более 200 миллиардов рублей, новых заводов сельхозмашиностроения в Ростове и Таганроге с инвестициями свыше 10 миллиардов рублей, второго завода по выпуску ячеистого бетона комбината стеновых материалов "Кубань-Север" на сумму порядка 3 миллиарда рублей.
По словам Голубева, ряд инвесторов дал старт своим новым проектам в текущем году. Среди них - проект по производству сельхозтехники компании "Клевер" в Таганроге, четвертый завод по производству полуприцепов компании "Бонум". Локализованы сразу два инвестпроекта национальных отраслевых лидеров по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей – компаний "Грин Драйв" и "Ситроникс". Есть и проекты развития территорий. Например, первый проект комплексной жилой застройки на ростовском левобережье.