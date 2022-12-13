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Дети участников спецоперации бесплатно посетят елки в Калуге - РИА Новости, 13.12.2022
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Калужская область
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Дети участников спецоперации бесплатно посетят елки в Калуге
Дети участников спецоперации бесплатно посетят елки в Калуге - РИА Новости, 13.12.2022
Дети участников спецоперации бесплатно посетят елки в Калуге
Дети участников специальной военной операции из разных уголков Калужской области смогут побывать бесплатно на новогодних елках в Калуге, сообщил губернатор... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T20:00
2022-12-13T20:00
калужская область
владислав шапша
дед мороз
снегурочка
калуга
калужская область
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КАЛУГА, 13 дек – РИА Новости. Дети участников специальной военной операции из разных уголков Калужской области смогут побывать бесплатно на новогодних елках в Калуге, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.Он рассказал, что в областном центре такие благотворительные елки пройдут на нескольких площадках. В драмтеатре детям покажут спектакль "Королевство кривых зеркал". В малом зале областной филармонии ребят ждет новогодняя танцевальная сказка-игра "Волшебная шкатулка". Утренник и спектакль "Чудесные истории на Рождество" готовит калужский ТЮЗ."Пригласили на елки детей наших бойцов из всех городов и районов области. Выделили средства из областного бюджета на сладкие подарки. Новогодние елки будут организованы и в муниципалитетах", - сообщил Шапша.Губернатор призвал глав администраций очень ответственно отнестись к тому, чтобы каждый ребенок не остался без внимания.
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владислав шапша, дед мороз, снегурочка, калуга, калужская область
Калужская область, Владислав Шапша, Дед Мороз, Снегурочка, Калуга, Калужская область
20:00 13.12.2022
 

Дети участников спецоперации бесплатно посетят елки в Калуге

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкНовогодняя елка
Новогодняя елка - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Новогодняя елка. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 13 дек – РИА Новости. Дети участников специальной военной операции из разных уголков Калужской области смогут побывать бесплатно на новогодних елках в Калуге, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"Дети из семей участников специальной военной операции смогут бесплатно побывать на новогодних елках в Калуге. Со сказочными представлениями, Дедом Морозом и Снегурочкой", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что в областном центре такие благотворительные елки пройдут на нескольких площадках. В драмтеатре детям покажут спектакль "Королевство кривых зеркал". В малом зале областной филармонии ребят ждет новогодняя танцевальная сказка-игра "Волшебная шкатулка". Утренник и спектакль "Чудесные истории на Рождество" готовит калужский ТЮЗ.
"Пригласили на елки детей наших бойцов из всех городов и районов области. Выделили средства из областного бюджета на сладкие подарки. Новогодние елки будут организованы и в муниципалитетах", - сообщил Шапша.
Губернатор призвал глав администраций очень ответственно отнестись к тому, чтобы каждый ребенок не остался без внимания.
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Калужская областьВладислав ШапшаДед МорозСнегурочкаКалугаКалужская область
 
 
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