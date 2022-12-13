https://ria.ru/20221213/defitsit-1838473958.html

Власти Украины хотят покрыть дефицит энергии за счет импорта из Европы

Власти Украины хотят покрыть дефицит энергии за счет импорта из Европы - РИА Новости, 13.12.2022

Власти Украины хотят покрыть дефицит энергии за счет импорта из Европы

Украина надеется максимально покрыть дефицит электричества за счет импорта из Европы, заявил министр энергетики Герман Галущенко. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T23:56

2022-12-13T23:56

2022-12-13T23:56

специальная военная операция на украине

илья кива

владимир зеленский

джо байден

украина

европа

париж

верховная рада украины

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Украина надеется максимально покрыть дефицит электричества за счет импорта из Европы, заявил министр энергетики Герман Галущенко.По его словам, один из ключевых вопросов импорта электроэнергии – его финансирование."Однако важно иметь еще одно решение – решение ENTSO-E (Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии – ред.), которое бы позволило нам увеличить возможности по импорту. На сегодня мы ограничены в объемах, которые значительно меньше нашей технической способности", - добавил министр.Ранее во вторник он заявил, что работа всех девяти подконтрольных Киеву блоков АЭС мощностью 1000 МВт возобновлена после ремонта.В свою очередь экс-депутат Верховной рады Илья Кива, комментируя слова Галущенко, заметил, что "проблема не в количестве электричества, а в возможности его подачи". Кива также написал в своем телеграм-канале, что в Киевской области осталась одна целая распределительная станция из семи, и подобная ситуация наблюдается по всей Украине.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом 11 декабря заявил, что на Украине уничтожено 50% энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20221213/donbass-1838259064.html

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европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

илья кива, владимир зеленский, джо байден, украина, европа, париж, верховная рада украины, вооруженные силы рф