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Власти Украины хотят покрыть дефицит энергии за счет импорта из Европы - РИА Новости, 13.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/defitsit-1838473958.html
Власти Украины хотят покрыть дефицит энергии за счет импорта из Европы
Власти Украины хотят покрыть дефицит энергии за счет импорта из Европы - РИА Новости, 13.12.2022
Власти Украины хотят покрыть дефицит энергии за счет импорта из Европы
Украина надеется максимально покрыть дефицит электричества за счет импорта из Европы, заявил министр энергетики Герман Галущенко. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T23:56
2022-12-13T23:56
специальная военная операция на украине
илья кива
владимир зеленский
джо байден
украина
европа
париж
верховная рада украины
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Украина надеется максимально покрыть дефицит электричества за счет импорта из Европы, заявил министр энергетики Герман Галущенко.По его словам, один из ключевых вопросов импорта электроэнергии – его финансирование."Однако важно иметь еще одно решение – решение ENTSO-E (Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии – ред.), которое бы позволило нам увеличить возможности по импорту. На сегодня мы ограничены в объемах, которые значительно меньше нашей технической способности", - добавил министр.Ранее во вторник он заявил, что работа всех девяти подконтрольных Киеву блоков АЭС мощностью 1000 МВт возобновлена после ремонта.В свою очередь экс-депутат Верховной рады Илья Кива, комментируя слова Галущенко, заметил, что "проблема не в количестве электричества, а в возможности его подачи". Кива также написал в своем телеграм-канале, что в Киевской области осталась одна целая распределительная станция из семи, и подобная ситуация наблюдается по всей Украине.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом 11 декабря заявил, что на Украине уничтожено 50% энергетической инфраструктуры.
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илья кива, владимир зеленский, джо байден, украина, европа, париж, верховная рада украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Илья Кива, Владимир Зеленский, Джо Байден, Украина, Европа, Париж, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы РФ
23:56 13.12.2022
 
Власти Украины хотят покрыть дефицит энергии за счет импорта из Европы

Минэнерго Украины надеется покрыть дефицит электричества за счет импорта из Европы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОбесточенный жилой район в Киеве
Обесточенный жилой район в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Обесточенный жилой район в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Украина надеется максимально покрыть дефицит электричества за счет импорта из Европы, заявил министр энергетики Герман Галущенко.
"Электроэнергия на сегодня в Европе есть, она доступна. В украинской энергосистеме есть дефицит, который бы мы хотели максимально покрыть за счет возможного импорта", - приводит сайт минэнерго слова Галущенко в эфире платформы "Мы – Украина" на полях конференции по поддержке Украины в Париже.
По его словам, один из ключевых вопросов импорта электроэнергии – его финансирование.
"Однако важно иметь еще одно решение – решение ENTSO-E (Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии – ред.), которое бы позволило нам увеличить возможности по импорту. На сегодня мы ограничены в объемах, которые значительно меньше нашей технической способности", - добавил министр.
Ранее во вторник он заявил, что работа всех девяти подконтрольных Киеву блоков АЭС мощностью 1000 МВт возобновлена после ремонта.
В свою очередь экс-депутат Верховной рады Илья Кива, комментируя слова Галущенко, заметил, что "проблема не в количестве электричества, а в возможности его подачи". Кива также написал в своем телеграм-канале, что в Киевской области осталась одна целая распределительная станция из семи, и подобная ситуация наблюдается по всей Украине.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом 11 декабря заявил, что на Украине уничтожено 50% энергетической инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеИлья КиваВладимир ЗеленскийДжо БайденУкраинаЕвропаПарижВерховная Рада УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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