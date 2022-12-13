https://ria.ru/20221213/dantes-1838152096.html
Впервые на торги выставлена фотография убийцы Пушкина
Впервые на торги выставлена фотография убийцы Пушкина - РИА Новости, 13.12.2022
Впервые на торги выставлена фотография убийцы Пушкина
Впервые на торги выставлен снимок Жоржа Дантеса, который на дуэли смертельно ранил Пушкина, сообщает пресс-служба аукционного дома "Литфонд". РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T10:35
2022-12-13T10:35
2022-12-13T10:35
культура
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Впервые на торги выставлен снимок Жоржа Дантеса, который на дуэли смертельно ранил Пушкина, сообщает пресс-служба аукционного дома "Литфонд".Это визитная карточка. Она была сделана в 1865 году в мастерской Андре Дисдери, фотографа императора Наполеона III. Стартовая цена лота — 90 тысяч рублей. В 1837 году Дантес вышел на дуэль с Александром Пушкиным и смертельно ранил поэта, после чего был вынужден покинуть Россию. "Во Франции он пытался сделать большую политическую карьеру, но люди, с которыми он связывался, уходили в небытие раньше, чем он рассчитывал. Это, конечно, нисколько не мешало убийце Пушкина быть в течение шестидесяти лет душой общества…", — цитируется в пресс-релизе книга Марка Алданова "Портреты. Французская карьера Дантеса". Дантес умер в 1895 году в возрасте 83 лет.
https://ria.ru/20221129/warhol-1834959644.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, аукционный дом "литфонд", франция, россия, александр пушкин, илья репин, аукцион, фото, фотография, книги, литература
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Впервые на торги выставлена фотография убийцы Пушкина
Литфонд: впервые на торги выставлено фото Дантеса, смертельно ранившего Пушкина
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Впервые на торги выставлен снимок Жоржа Дантеса, который на дуэли смертельно ранил Пушкина, сообщает пресс-служба аукционного дома "Литфонд".
Это визитная карточка. Она была сделана в 1865 году в мастерской Андре Дисдери, фотографа императора Наполеона III. Стартовая цена лота — 90 тысяч рублей.
В 1837 году Дантес вышел на дуэль с Александром Пушкиным и смертельно ранил поэта, после чего был вынужден покинуть Россию.
"Во Франции он пытался сделать большую политическую карьеру, но люди, с которыми он связывался, уходили в небытие раньше, чем он рассчитывал. Это, конечно, нисколько не мешало убийце Пушкина быть в течение шестидесяти лет душой общества…", — цитируется в пресс-релизе книга Марка Алданова "Портреты. Французская карьера Дантеса".
Дантес умер в 1895 году в возрасте 83 лет.