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Впервые на торги выставлена фотография убийцы Пушкина - РИА Новости, 13.12.2022
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Культура
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Впервые на торги выставлена фотография убийцы Пушкина
Впервые на торги выставлена фотография убийцы Пушкина - РИА Новости, 13.12.2022
Впервые на торги выставлена фотография убийцы Пушкина
Впервые на торги выставлен снимок Жоржа Дантеса, который на дуэли смертельно ранил Пушкина, сообщает пресс-служба аукционного дома "Литфонд". РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T10:35
2022-12-13T10:35
культура
новости культуры
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Впервые на торги выставлен снимок Жоржа Дантеса, который на дуэли смертельно ранил Пушкина, сообщает пресс-служба аукционного дома "Литфонд".Это визитная карточка. Она была сделана в 1865 году в мастерской Андре Дисдери, фотографа императора Наполеона III. Стартовая цена лота — 90 тысяч рублей. В 1837 году Дантес вышел на дуэль с Александром Пушкиным и смертельно ранил поэта, после чего был вынужден покинуть Россию. "Во Франции он пытался сделать большую политическую карьеру, но люди, с которыми он связывался, уходили в небытие раньше, чем он рассчитывал. Это, конечно, нисколько не мешало убийце Пушкина быть в течение шестидесяти лет душой общества…", — цитируется в пресс-релизе книга Марка Алданова "Портреты. Французская карьера Дантеса". Дантес умер в 1895 году в возрасте 83 лет.
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новости культуры, аукционный дом "литфонд", франция, россия, александр пушкин, илья репин, аукцион, фото, фотография, книги, литература
Культура, Новости культуры, Аукционный дом "Литфонд", Франция, Россия, Александр Пушкин, Илья Репин, Аукцион, Фото, Фотография, Книги, Литература
10:35 13.12.2022
 
Впервые на торги выставлена фотография убийцы Пушкина

Литфонд: впервые на торги выставлено фото Дантеса, смертельно ранившего Пушкина

© Фото опубликовано аукционным домом "Литфонд"Визитная фотография Жоржа Дантеса / фот. А. Дисдери. Париж, 1865
Визитная фотография Жоржа Дантеса / фот. А. Дисдери. Париж, 1865
© Фото опубликовано аукционным домом "Литфонд"
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Впервые на торги выставлен снимок Жоржа Дантеса, который на дуэли смертельно ранил Пушкина, сообщает пресс-служба аукционного дома "Литфонд".
Это визитная карточка. Она была сделана в 1865 году в мастерской Андре Дисдери, фотографа императора Наполеона III. Стартовая цена лота — 90 тысяч рублей.
В 1837 году Дантес вышел на дуэль с Александром Пушкиным и смертельно ранил поэта, после чего был вынужден покинуть Россию.
"Во Франции он пытался сделать большую политическую карьеру, но люди, с которыми он связывался, уходили в небытие раньше, чем он рассчитывал. Это, конечно, нисколько не мешало убийце Пушкина быть в течение шестидесяти лет душой общества…", — цитируется в пресс-релизе книга Марка Алданова "Портреты. Французская карьера Дантеса".
Дантес умер в 1895 году в возрасте 83 лет.
Энди Уорхол. Портрет Елизаветы II. 1985 год - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября, 12:56Культура
Портрет Елизаветы II работы Уорхола продали за рекордную сумму
 
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