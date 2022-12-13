https://ria.ru/20221213/chelyabinsk-1838377633.html
Челябинская область работает над созданием свободных экономических зон
Челябинская область работает над созданием свободных экономических зон - РИА Новости, 13.12.2022
Челябинская область работает над созданием свободных экономических зон
Челябинская область активно работает над созданием свободных экономических зон, в приоритете – тема логистики, вся нормативная база приведена в соответствие,... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T16:26
2022-12-13T16:26
2022-12-13T16:26
челябинская область
алексей текслер
челябинская область
россия
челябинск
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
воздушно-космические силы россии
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 дек – РИА Новости. Челябинская область активно работает над созданием свободных экономических зон, в приоритете – тема логистики, вся нормативная база приведена в соответствие, сообщил во вторник губернатор региона Алексей Текслер."И сейчас одна из основных задач, чтобы у нас были не только территории опережающего развития. Но и активно работаем над тем, чтобы в регионе появились свободные экономические зоны различного профиля… Работаем с Минэкономразвития РФ. Нам актуальна тема логистики, так как мы находимся на границе… Вся нормативная база приведена в соответствие, есть все возможные механизмы, но самое главное - не просто создать экосреду, а в ней работать и получать результат", - сказал Текслер на втором форуме "Власть и бизнес: взгляд в будущее" в Челябинске.Он добавил, что вся дискуссия форума - как не потерять темпы развития региона, а также вопросы содействия развитию бизнеса. "Сегодня мы считаем приоритетом взаимодействие власти и бизнеса в том числе вопросы поддержки бизнеса, инвестиции, запуск инвестциклов, также отмечу проблематику снижения административных барьеров. Это вопрос пристального внимания", - пояснил он.По словам главы региона, последние три года для экономики региона и страны стали серьезным вызовом – сначала пандемия, а сейчас новые вызовы, связанные с санкциями. Если в 2020 году основной акцент был сделан на поддержку действующего бизнеса, то сегодня в дополнение к текущей поддержке важным стало запустить новый инвестиционный цикл и обеспечить стимулирование инвестиций, отметил он.Кроме того, по его данным, регион внедрил механизм СЗПК (соглашение о защите и поощрении капиталовложений), идет работа над улучшением инвестклимата в части донастройки налогового режима, создан обширный набор льгот для малого бизнеса, приняты минимальные ставки по упрощенной системе налогообложения, обнулен единый сельскохозяйственный налог, внедрен инвестиционный налоговый вычет. Развиваются технопарки и другие льготные режимы, сказал Текслер.По словам директора департамента департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития РФ Александра Молодцова, спрос на инструмент СЗПК достаточно ощутимый, и министерство очень активно этим занимается. "Очень важно было сохранить его душу, но снять риски. Механизм очень чувствительный для экономики. У нас на рассмотрении находится еще одна заявка от Челябинской области. Механизм сохраняет все то, что было… Стабилизация законодательства. Мы расширили полномочия регионов – это касается возможности субъекта. У инвестора появляется предсказуемость – это суть этого инструмента. Хочу призвать всех пользоваться этим механизмом. Потенциал у механизма есть", - сказал Молодцов на форуме, выступая в режиме ВКС.Исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области, уполномоченный по защите прав предпринимателей Челябинской области Александр Гончаров пояснил, что в этом году не поступило ни одной жалобы от бизнеса на административное давление, но одной из проблем для бизнеса является нестабильность российского законодательства. "Не успеем привыкнуть к одним законам - появляются другие. Так, за год в налоговый кодекс было внесено 600 изменений... Может быть стоит объявить мораторий, отменить "принтер", который выпускает законы. Самое страшное - не строгость нормативно-правовых актов, а отсутствие или нестабильность применения, когда меняются правила игры", - сказал он на форуме.
https://ria.ru/20221208/premii-1837268001.html
https://ria.ru/20221207/turizm-1836908702.html
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алексей текслер, челябинская область, россия, челябинск, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), воздушно-космические силы россии
Челябинская область, Алексей Текслер, Челябинская область, Россия, Челябинск, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Воздушно-космические силы России
Челябинская область работает над созданием свободных экономических зон
Губернатор Текслер: Челябинская область работает над созданием свободных экономических зон
ЧЕЛЯБИНСК, 13 дек – РИА Новости. Челябинская область активно работает над созданием свободных экономических зон, в приоритете – тема логистики, вся нормативная база приведена в соответствие, сообщил во вторник губернатор региона Алексей Текслер.
"И сейчас одна из основных задач, чтобы у нас были не только территории опережающего развития. Но и активно работаем над тем, чтобы в регионе появились свободные экономические зоны различного профиля… Работаем с Минэкономразвития РФ
. Нам актуальна тема логистики, так как мы находимся на границе… Вся нормативная база приведена в соответствие, есть все возможные механизмы, но самое главное - не просто создать экосреду, а в ней работать и получать результат", - сказал Текслер на втором форуме "Власть и бизнес: взгляд в будущее" в Челябинске
.
Он добавил, что вся дискуссия форума - как не потерять темпы развития региона, а также вопросы содействия развитию бизнеса. "Сегодня мы считаем приоритетом взаимодействие власти и бизнеса в том числе вопросы поддержки бизнеса, инвестиции, запуск инвестциклов, также отмечу проблематику снижения административных барьеров. Это вопрос пристального внимания", - пояснил он.
По словам главы региона, последние три года для экономики региона и страны стали серьезным вызовом – сначала пандемия, а сейчас новые вызовы, связанные с санкциями. Если в 2020 году основной акцент был сделан на поддержку действующего бизнеса, то сегодня в дополнение к текущей поддержке важным стало запустить новый инвестиционный цикл и обеспечить стимулирование инвестиций, отметил он.
Кроме того, по его данным, регион внедрил механизм СЗПК (соглашение о защите и поощрении капиталовложений), идет работа над улучшением инвестклимата в части донастройки налогового режима, создан обширный набор льгот для малого бизнеса, приняты минимальные ставки по упрощенной системе налогообложения, обнулен единый сельскохозяйственный налог, внедрен инвестиционный налоговый вычет. Развиваются технопарки и другие льготные режимы, сказал Текслер.
По словам директора департамента департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития РФ Александра Молодцова, спрос на инструмент СЗПК достаточно ощутимый, и министерство очень активно этим занимается. "Очень важно было сохранить его душу, но снять риски. Механизм очень чувствительный для экономики. У нас на рассмотрении находится еще одна заявка от Челябинской области. Механизм сохраняет все то, что было… Стабилизация законодательства. Мы расширили полномочия регионов – это касается возможности субъекта. У инвестора появляется предсказуемость – это суть этого инструмента. Хочу призвать всех пользоваться этим механизмом. Потенциал у механизма есть", - сказал Молодцов на форуме, выступая в режиме ВКС
.
Исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области, уполномоченный по защите прав предпринимателей Челябинской области Александр Гончаров пояснил, что в этом году не поступило ни одной жалобы от бизнеса на административное давление, но одной из проблем для бизнеса является нестабильность российского законодательства. "Не успеем привыкнуть к одним законам - появляются другие. Так, за год в налоговый кодекс было внесено 600 изменений... Может быть стоит объявить мораторий, отменить "принтер", который выпускает законы. Самое страшное - не строгость нормативно-правовых актов, а отсутствие или нестабильность применения, когда меняются правила игры", - сказал он на форуме.