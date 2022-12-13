https://ria.ru/20221213/but-1838284289.html
В ЛДПР прокомментировали слухи о выдвижении Бута в Госдуму
В ЛДПР прокомментировали слухи о выдвижении Бута в Госдуму - РИА Новости, 13.12.2022
В ЛДПР прокомментировали слухи о выдвижении Бута в Госдуму
Высший совет ЛДПР будет определять, кого выставить на выборах 2023 года от партии, сообщил глава комитета по труду и член высшего совета партии Ярослав Нилов,... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T12:33
2022-12-13T12:33
2022-12-13T12:33
политика
виктор бут
ярослав нилов
лдпр
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838015475_0:182:3000:1870_1920x0_80_0_0_d922563a43cec7998fd433c35ae5ac3b.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Высший совет ЛДПР будет определять, кого выставить на выборах 2023 года от партии, сообщил глава комитета по труду и член высшего совета партии Ярослав Нилов, комментируя сообщения СМИ о выдвижении в Госдуму недавно вступившего в ЛДПР Виктора Бута."Очень много сообщений в СМИ и Telegram об участии Виктора Бута в различных выборах. Нужно оставить человека в покое... Участвовать во всех выборах - это принцип ЛДПР. Высший совет (партии) будет определять, кого выставить на выборах 2023 года, но это будет еще не скоро", - сообщил Нилов журналистам.
https://ria.ru/20221212/but-1838064620.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838015475_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_99c3892dfd91b4561bd3319f7ce72bca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, виктор бут, ярослав нилов, лдпр, госдума рф
Политика, Виктор Бут, Ярослав Нилов, ЛДПР, Госдума РФ
В ЛДПР прокомментировали слухи о выдвижении Бута в Госдуму
Депутат от ЛДПР Нилов заявил, что партия пока не определилась с выдвижением Бута в Госдуму