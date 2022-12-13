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В ЛДПР прокомментировали слухи о выдвижении Бута в Госдуму - РИА Новости, 13.12.2022
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В ЛДПР прокомментировали слухи о выдвижении Бута в Госдуму
В ЛДПР прокомментировали слухи о выдвижении Бута в Госдуму - РИА Новости, 13.12.2022
В ЛДПР прокомментировали слухи о выдвижении Бута в Госдуму
Высший совет ЛДПР будет определять, кого выставить на выборах 2023 года от партии, сообщил глава комитета по труду и член высшего совета партии Ярослав Нилов,... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T12:33
2022-12-13T12:33
политика
виктор бут
ярослав нилов
лдпр
госдума рф
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Высший совет ЛДПР будет определять, кого выставить на выборах 2023 года от партии, сообщил глава комитета по труду и член высшего совета партии Ярослав Нилов, комментируя сообщения СМИ о выдвижении в Госдуму недавно вступившего в ЛДПР Виктора Бута."Очень много сообщений в СМИ и Telegram об участии Виктора Бута в различных выборах. Нужно оставить человека в покое... Участвовать во всех выборах - это принцип ЛДПР. Высший совет (партии) будет определять, кого выставить на выборах 2023 года, но это будет еще не скоро", - сообщил Нилов журналистам.
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политика, виктор бут, ярослав нилов, лдпр, госдума рф
Политика, Виктор Бут, Ярослав Нилов, ЛДПР, Госдума РФ
12:33 13.12.2022
 
В ЛДПР прокомментировали слухи о выдвижении Бута в Госдуму

Депутат от ЛДПР Нилов заявил, что партия пока не определилась с выдвижением Бута в Госдуму

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкВиктор Бут на съезде ЛДПР
Виктор Бут на съезде ЛДПР - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Виктор Бут на съезде ЛДПР
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Высший совет ЛДПР будет определять, кого выставить на выборах 2023 года от партии, сообщил глава комитета по труду и член высшего совета партии Ярослав Нилов, комментируя сообщения СМИ о выдвижении в Госдуму недавно вступившего в ЛДПР Виктора Бута.
"Очень много сообщений в СМИ и Telegram об участии Виктора Бута в различных выборах. Нужно оставить человека в покое... Участвовать во всех выборах - это принцип ЛДПР. Высший совет (партии) будет определять, кого выставить на выборах 2023 года, но это будет еще не скоро", - сообщил Нилов журналистам.
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий вручает партийный билет новому члену партии Виктору Буту - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
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В Кремле прокомментировали решение Виктора Бута вступить в ЛДПР
 
ПолитикаВиктор БутЯрослав НиловЛДПРГосдума РФ
 
 
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