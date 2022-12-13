https://ria.ru/20221213/but-1838284289.html

В ЛДПР прокомментировали слухи о выдвижении Бута в Госдуму

В ЛДПР прокомментировали слухи о выдвижении Бута в Госдуму - РИА Новости, 13.12.2022

В ЛДПР прокомментировали слухи о выдвижении Бута в Госдуму

Высший совет ЛДПР будет определять, кого выставить на выборах 2023 года от партии, сообщил глава комитета по труду и член высшего совета партии Ярослав Нилов,... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T12:33

2022-12-13T12:33

2022-12-13T12:33

политика

виктор бут

ярослав нилов

лдпр

госдума рф

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Высший совет ЛДПР будет определять, кого выставить на выборах 2023 года от партии, сообщил глава комитета по труду и член высшего совета партии Ярослав Нилов, комментируя сообщения СМИ о выдвижении в Госдуму недавно вступившего в ЛДПР Виктора Бута."Очень много сообщений в СМИ и Telegram об участии Виктора Бута в различных выборах. Нужно оставить человека в покое... Участвовать во всех выборах - это принцип ЛДПР. Высший совет (партии) будет определять, кого выставить на выборах 2023 года, но это будет еще не скоро", - сообщил Нилов журналистам.

https://ria.ru/20221212/but-1838064620.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, виктор бут, ярослав нилов, лдпр, госдума рф