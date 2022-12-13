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Британия выделила средства на поддержку экологически чистой энергии - РИА Новости, 13.12.2022
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Британия выделила средства на поддержку экологически чистой энергии
Британия выделила средства на поддержку экологически чистой энергии - РИА Новости, 13.12.2022
Британия выделила средства на поддержку экологически чистой энергии
Власти Великобритании объявили о выделении 102 миллионов фунтов стерлингов на поддержку сектора ядерной и водородной энергетики для производства экологически... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T15:56
2022-12-13T15:56
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Власти Великобритании объявили о выделении 102 миллионов фунтов стерлингов на поддержку сектора ядерной и водородной энергетики для производства экологически чистой энергии, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте британского правительства."Правительство Великобритании объявляет сегодня (13 декабря 2022 года) о новом финансировании для поддержки производства чистой энергии", - сказано в документе.Новый пакет финансирования включает 77 миллиона фунтов стерлингов для увеличения ядерного производства топлива и поддержки развития современных ядерных реакторов нового поколения. Большая часть средств пойдёт на продолжение исследования высокотемпературных газовых реакторов, которые могут начать использоваться в стране в начале следующего десятилетия для производства экологически чистой энергии, говорится в заявлении.Вторая часть пакета финансирования включает 25 миллионов фунтов стерлингов для поддержки "инновационных технологий, которые будут производить чистый водород из биомассы и отходов", при этом снижая уровень углекислого газа в атмосфере, отмечается на сайте.Правительство также объявило о предложении установить новые стандарты энергоэффективности для газовых котлов для снижения расходов на энергию и замены с 2035 года котлов, работающих только на природном газе. Власти также продолжают консультации по внедрению с 2026 года бытовых газовых котлов, работающих на водороде.Ранее телеканал Sky News сообщил, что Великобритания одобрила строительство новой угольной шахты в графстве Камбрия на северо-западе Англии, несмотря на принятые год назад в рамках климатической конференции COP26 соглашения по сокращению добычи угля. По данным телеканала, ответственная за строительство шахты компания West Cumbria Mining утверждает, что они построят первую в мире каменноугольную шахту "с нулевым уровнем выбросов".
https://ria.ru/20221213/frantsiya-1838350821.html
https://ria.ru/20221212/posol-1837944193.html
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в мире, великобритания, камбрия, англия
В мире, Великобритания, Камбрия, Англия
15:56 13.12.2022
 
Британия выделила средства на поддержку экологически чистой энергии

Власти Британии выделили 102 миллиона фунтов на поддержку ядерной и водородной энергетики

CC BY-SA 2.0 / Hernán Piñera / WestminsterЗдание парламента Великобритании в Лондоне
Здание парламента Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
CC BY-SA 2.0 / Hernán Piñera / Westminster
Здание парламента Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Власти Великобритании объявили о выделении 102 миллионов фунтов стерлингов на поддержку сектора ядерной и водородной энергетики для производства экологически чистой энергии, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте британского правительства.
"Правительство Великобритании объявляет сегодня (13 декабря 2022 года) о новом финансировании для поддержки производства чистой энергии", - сказано в документе.
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Новый пакет финансирования включает 77 миллиона фунтов стерлингов для увеличения ядерного производства топлива и поддержки развития современных ядерных реакторов нового поколения. Большая часть средств пойдёт на продолжение исследования высокотемпературных газовых реакторов, которые могут начать использоваться в стране в начале следующего десятилетия для производства экологически чистой энергии, говорится в заявлении.
Вторая часть пакета финансирования включает 25 миллионов фунтов стерлингов для поддержки "инновационных технологий, которые будут производить чистый водород из биомассы и отходов", при этом снижая уровень углекислого газа в атмосфере, отмечается на сайте.
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Правительство также объявило о предложении установить новые стандарты энергоэффективности для газовых котлов для снижения расходов на энергию и замены с 2035 года котлов, работающих только на природном газе. Власти также продолжают консультации по внедрению с 2026 года бытовых газовых котлов, работающих на водороде.
Ранее телеканал Sky News сообщил, что Великобритания одобрила строительство новой угольной шахты в графстве Камбрия на северо-западе Англии, несмотря на принятые год назад в рамках климатической конференции COP26 соглашения по сокращению добычи угля. По данным телеканала, ответственная за строительство шахты компания West Cumbria Mining утверждает, что они построят первую в мире каменноугольную шахту "с нулевым уровнем выбросов".
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