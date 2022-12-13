https://ria.ru/20221213/bortnikov-1838278254.html
Бортников заявил о росте числа террористических проявлений у границы
Бортников заявил о росте числа террористических проявлений у границы - РИА Новости, 13.12.2022
Бортников заявил о росте числа террористических проявлений у границы
Директор ФСБ Александр Бортников заявил о выросшем числе террористических проявлений в приграничных регионах, это связано в том числе с деятельностью украинских РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T12:16
2022-12-13T12:16
2022-12-13T12:16
москва
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
национальный антитеррористический комитет рф
александр бортников
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Директор ФСБ Александр Бортников заявил о выросшем числе террористических проявлений в приграничных регионах, это связано в том числе с деятельностью украинских спецслужб, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.Отмечается, что во вторник в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось совместное заседание НАК и Федерального оперативного штаба, на котором были подведены итоги работы в 2022 году и определены приоритетные направления деятельности на 2023 год."Открывая заседание, Бортников отметил, что в текущем году значительно увеличилось количество террористических проявлений, прежде всего в приграничных регионах, расположенных в ЦФО и ЮФО. Это связанно как с разведывательно-подрывной деятельностью украинских спецслужб, проводимой при поддержке стран Запада во главе с США, так и с попытками создания сторонниками международных террористических организаций законспирированных ячеек и совершения преступлений террористической направленности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221213/terakt-1838277137.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф, александр бортников
Москва, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Национальный антитеррористический комитет РФ, Александр Бортников
Бортников заявил о росте числа террористических проявлений у границы
Бортников заявил о выросшем числе террористических проявлений в приграничных регионах