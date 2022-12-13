Рейтинг@Mail.ru
Бортников заявил о росте числа террористических проявлений у границы - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221213/bortnikov-1838278254.html
Бортников заявил о росте числа террористических проявлений у границы
Бортников заявил о росте числа террористических проявлений у границы - РИА Новости, 13.12.2022
Бортников заявил о росте числа террористических проявлений у границы
Директор ФСБ Александр Бортников заявил о выросшем числе террористических проявлений в приграничных регионах, это связано в том числе с деятельностью украинских РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T12:16
2022-12-13T12:16
москва
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
национальный антитеррористический комитет рф
александр бортников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774151696_0:0:2864:1612_1920x0_80_0_0_89029e94759d6c614891b7566fffff10.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Директор ФСБ Александр Бортников заявил о выросшем числе террористических проявлений в приграничных регионах, это связано в том числе с деятельностью украинских спецслужб, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.Отмечается, что во вторник в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось совместное заседание НАК и Федерального оперативного штаба, на котором были подведены итоги работы в 2022 году и определены приоритетные направления деятельности на 2023 год."Открывая заседание, Бортников отметил, что в текущем году значительно увеличилось количество террористических проявлений, прежде всего в приграничных регионах, расположенных в ЦФО и ЮФО. Это связанно как с разведывательно-подрывной деятельностью украинских спецслужб, проводимой при поддержке стран Запада во главе с США, так и с попытками создания сторонниками международных террористических организаций законспирированных ячеек и совершения преступлений террористической направленности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221213/terakt-1838277137.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774151696_782:176:2864:1737_1920x0_80_0_0_e7abd0d88a29b0a957dee6c91f0deba7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф, александр бортников
Москва, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Национальный антитеррористический комитет РФ, Александр Бортников
12:16 13.12.2022
 
Бортников заявил о росте числа террористических проявлений у границы

Бортников заявил о выросшем числе террористических проявлений в приграничных регионах

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкДиректор ФСБ России Александр Бортников
Директор ФСБ России Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Директор ФСБ России Александр Бортников. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Директор ФСБ Александр Бортников заявил о выросшем числе террористических проявлений в приграничных регионах, это связано в том числе с деятельностью украинских спецслужб, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.
Отмечается, что во вторник в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось совместное заседание НАК и Федерального оперативного штаба, на котором были подведены итоги работы в 2022 году и определены приоритетные направления деятельности на 2023 год.
"Открывая заседание, Бортников отметил, что в текущем году значительно увеличилось количество террористических проявлений, прежде всего в приграничных регионах, расположенных в ЦФО и ЮФО. Это связанно как с разведывательно-подрывной деятельностью украинских спецслужб, проводимой при поддержке стран Запада во главе с США, так и с попытками создания сторонниками международных террористических организаций законспирированных ячеек и совершения преступлений террористической направленности", - говорится в сообщении.
Сотрудник ФСБ РФ во время спецоперации по ликвидации боевика, планировавшего теракт, в Махачкале - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 12:13
НАК заявил о предотвращении в России 64 терактов с начала года
 
МоскваРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Национальный антитеррористический комитет РФАлександр Бортников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала