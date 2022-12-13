https://ria.ru/20221213/bortnikov-1838278254.html

Бортников заявил о росте числа террористических проявлений у границы

Бортников заявил о росте числа террористических проявлений у границы - РИА Новости, 13.12.2022

Бортников заявил о росте числа террористических проявлений у границы

Директор ФСБ Александр Бортников заявил о выросшем числе террористических проявлений в приграничных регионах, это связано в том числе с деятельностью украинских РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T12:16

2022-12-13T12:16

2022-12-13T12:16

москва

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

национальный антитеррористический комитет рф

александр бортников

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Директор ФСБ Александр Бортников заявил о выросшем числе террористических проявлений в приграничных регионах, это связано в том числе с деятельностью украинских спецслужб, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.Отмечается, что во вторник в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось совместное заседание НАК и Федерального оперативного штаба, на котором были подведены итоги работы в 2022 году и определены приоритетные направления деятельности на 2023 год."Открывая заседание, Бортников отметил, что в текущем году значительно увеличилось количество террористических проявлений, прежде всего в приграничных регионах, расположенных в ЦФО и ЮФО. Это связанно как с разведывательно-подрывной деятельностью украинских спецслужб, проводимой при поддержке стран Запада во главе с США, так и с попытками создания сторонниками международных террористических организаций законспирированных ячеек и совершения преступлений террористической направленности", - говорится в сообщении.

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москва

россия

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Екатерина Зайцева

москва, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф, александр бортников