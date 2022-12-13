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Американские СМИ оценили запасы боеприпасов России и Украины - РИА Новости, 13.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/boepripasy-1838246655.html
Американские СМИ оценили запасы боеприпасов России и Украины
Американские СМИ оценили запасы боеприпасов России и Украины - РИА Новости, 13.12.2022
Американские СМИ оценили запасы боеприпасов России и Украины
Запасы боеприпасов и запчастей для систем ПВО С-300 и ЗРК "Бук", которые используют украинские войска для отражения российских ракетных ударов, истощаются, а... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T10:23
2022-12-13T11:40
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
джо байден
словакия
россия
украина
зрк с-300
бук (зенитный ракетный комплекс)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Запасы боеприпасов и запчастей для систем ПВО С-300 и ЗРК "Бук", которые используют украинские войска для отражения российских ракетных ударов, истощаются, а купить новые невозможно, пишет газета Financial Times."Боеприпасы и запчасти для С-300 и "Буков", являющихся основой противовоздушной обороны Украины, истощаются", - пишет издание.Как сообщил представитель ВВС Украины полковник Юрий Игнат, по одной российской ракете украинские военные подразделения обычно выпускают по две ракеты из С-300 и "Буков", чтобы повысить шансы ее перехвата своими "устаревающими комплексами".Издание отмечает, что закупка дополнительных ракет для С-300 или "Бук", производящихся в РФ, невозможна. А найти дополнительные доступные запасы на мировом рынке оказалось сложно, за исключением партии, полученной из Словакии ранее.Как пишет издание, украинские войска получили от Запада 30 зенитных самоходных установок Gepard, а также несколько современных систем ПВО IRIS-T и ЗРК NASAMS, однако, по словам Игната, Киеву необходимы "сотни" единиц подобного вооружения из-за истощения запасов."У нас нет другого выбора, кроме как перейти на эти виды оружия, поскольку советское оружие 70-х и 80-х годов... устарело, и враг истощает его каждый день", - приводит издание слова украинского полковника.При этом Financial Times отмечает, что Россия по-прежнему обладает обширным арсеналом баллистических ракет.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом 11 декабря заявил, что на Украине уничтожено 50% энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20221213/ukraina-1838221104.html
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владимир зеленский, джо байден, словакия, россия, украина, зрк с-300, бук (зенитный ракетный комплекс)
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Джо Байден, Словакия, Россия, Украина, ЗРК С-300, Бук (зенитный ракетный комплекс)
10:23 13.12.2022 (обновлено: 11:40 13.12.2022)
 
Американские СМИ оценили запасы боеприпасов России и Украины

Financial Times пишет, что у Киева истощаются запасы боеприпасов для С-300 и ЗРК "Бук"

© РИА Новости / БелТА / Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / БелТА
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Флаги России и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Запасы боеприпасов и запчастей для систем ПВО С-300 и ЗРК "Бук", которые используют украинские войска для отражения российских ракетных ударов, истощаются, а купить новые невозможно, пишет газета Financial Times.
"Боеприпасы и запчасти для С-300 и "Буков", являющихся основой противовоздушной обороны Украины, истощаются", - пишет издание.
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Как сообщил представитель ВВС Украины полковник Юрий Игнат, по одной российской ракете украинские военные подразделения обычно выпускают по две ракеты из С-300 и "Буков", чтобы повысить шансы ее перехвата своими "устаревающими комплексами".
Издание отмечает, что закупка дополнительных ракет для С-300 или "Бук", производящихся в РФ, невозможна. А найти дополнительные доступные запасы на мировом рынке оказалось сложно, за исключением партии, полученной из Словакии ранее.
Как пишет издание, украинские войска получили от Запада 30 зенитных самоходных установок Gepard, а также несколько современных систем ПВО IRIS-T и ЗРК NASAMS, однако, по словам Игната, Киеву необходимы "сотни" единиц подобного вооружения из-за истощения запасов.
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"У нас нет другого выбора, кроме как перейти на эти виды оружия, поскольку советское оружие 70-х и 80-х годов... устарело, и враг истощает его каждый день", - приводит издание слова украинского полковника.
При этом Financial Times отмечает, что Россия по-прежнему обладает обширным арсеналом баллистических ракет.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом 11 декабря заявил, что на Украине уничтожено 50% энергетической инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийДжо БайденСловакияРоссияУкраинаЗРК С-300Бук (зенитный ракетный комплекс)
 
 
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