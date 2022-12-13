https://ria.ru/20221213/biometriya-1838330702.html

В Госдуме подготовили поправки о запрете на принуждение к сдаче биометрии

В Госдуме подготовили поправки о запрете на принуждение к сдаче биометрии - РИА Новости, 13.12.2022

В Госдуме подготовили поправки о запрете на принуждение к сдаче биометрии

В Госдуме подготовили поправки ко второму чтению законопроекта о единой биометрической системе, предусматривающие запрет на принуждение к сдаче данных, сообщил... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T14:15

2022-12-13T14:15

2022-12-13T15:20

общество

александр хинштейн

госдума рф

русская православная церковь

вячеслав володин

владимир путин

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В Госдуме подготовили поправки ко второму чтению законопроекта о единой биометрической системе, предусматривающие запрет на принуждение к сдаче данных, сообщил глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн в Telegram-канале."Они (поправки. — Прим. ред.) впрямую запрещают принуждение граждан к сдаче биометрии и устанавливают ответственность за подобные действия. Прописывается сам механизм отказа человеком от сдачи биометрии. Вводится запрет на любую дискриминацию таких людей", — уточнил парламентарий.Накануне Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в письме к спикеру Госдумы Вячеславу Володину заявил, что Русская православная церковь выступает за безусловное право граждан отказываться от биометрической идентификации, а также настаивает на запрете сбора таких данных у детей.Законопроект о правовых основах обработки биометрических данных для идентификации с использованием единой биометрической или других информационных систем Госдума приняла в первом чтении в ноябре. В конце 2021 года президент Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных. По его словам, государство обязано нести ответственность за хранение этой информации.

https://ria.ru/20221028/biometriya-1827642808.html

https://ria.ru/20220809/biometriya-1808340442.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, александр хинштейн, госдума рф, русская православная церковь, вячеслав володин, владимир путин