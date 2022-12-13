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В Госдуме подготовили поправки о запрете на принуждение к сдаче биометрии - РИА Новости, 13.12.2022
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В Госдуме подготовили поправки о запрете на принуждение к сдаче биометрии
В Госдуме подготовили поправки о запрете на принуждение к сдаче биометрии - РИА Новости, 13.12.2022
В Госдуме подготовили поправки о запрете на принуждение к сдаче биометрии
В Госдуме подготовили поправки ко второму чтению законопроекта о единой биометрической системе, предусматривающие запрет на принуждение к сдаче данных, сообщил... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:15
2022-12-13T15:20
общество
александр хинштейн
госдума рф
русская православная церковь
вячеслав володин
владимир путин
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В Госдуме подготовили поправки ко второму чтению законопроекта о единой биометрической системе, предусматривающие запрет на принуждение к сдаче данных, сообщил глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн в Telegram-канале."Они (поправки. — Прим. ред.) впрямую запрещают принуждение граждан к сдаче биометрии и устанавливают ответственность за подобные действия. Прописывается сам механизм отказа человеком от сдачи биометрии. Вводится запрет на любую дискриминацию таких людей", — уточнил парламентарий.Накануне Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в письме к спикеру Госдумы Вячеславу Володину заявил, что Русская православная церковь выступает за безусловное право граждан отказываться от биометрической идентификации, а также настаивает на запрете сбора таких данных у детей.Законопроект о правовых основах обработки биометрических данных для идентификации с использованием единой биометрической или других информационных систем Госдума приняла в первом чтении в ноябре. В конце 2021 года президент Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных. По его словам, государство обязано нести ответственность за хранение этой информации.
https://ria.ru/20221028/biometriya-1827642808.html
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общество, александр хинштейн, госдума рф, русская православная церковь, вячеслав володин, владимир путин
Общество, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Русская православная церковь, Вячеслав Володин, Владимир Путин
14:15 13.12.2022 (обновлено: 15:20 13.12.2022)
 
В Госдуме подготовили поправки о запрете на принуждение к сдаче биометрии

Госдума ко второму чтению подготовила поправки о запрете на принуждение к сдаче биометрии

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПроцедура снятия биометрических данных
Процедура снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Процедура снятия биометрических данных. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В Госдуме подготовили поправки ко второму чтению законопроекта о единой биометрической системе, предусматривающие запрет на принуждение к сдаче данных, сообщил глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Они (поправки. — Прим. ред.) впрямую запрещают принуждение граждан к сдаче биометрии и устанавливают ответственность за подобные действия. Прописывается сам механизм отказа человеком от сдачи биометрии. Вводится запрет на любую дискриминацию таких людей", — уточнил парламентарий.
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Накануне Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в письме к спикеру Госдумы Вячеславу Володину заявил, что Русская православная церковь выступает за безусловное право граждан отказываться от биометрической идентификации, а также настаивает на запрете сбора таких данных у детей.
Законопроект о правовых основах обработки биометрических данных для идентификации с использованием единой биометрической или других информационных систем Госдума приняла в первом чтении в ноябре.
В конце 2021 года президент Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных. По его словам, государство обязано нести ответственность за хранение этой информации.
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ОбществоАлександр ХинштейнГосдума РФРусская православная церковьВячеслав ВолодинВладимир Путин
 
 
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