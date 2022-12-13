https://ria.ru/20221213/belorussiya-1838427340.html

Власти Белоруссии заявили о готовности силового блока к реагированию

Власти Белоруссии заявили о готовности силового блока к реагированию - РИА Новости, 13.12.2022

Власти Белоруссии заявили о готовности силового блока к реагированию

Силовой блок Белоруссии готов реагировать на сложную военно-политическую обстановку в восточноевропейском регионе, заявил государственный секретарь Совета... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T18:23

2022-12-13T18:23

2022-12-13T18:23

здоровье - общество

александр вольфович

белоруссия

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МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Силовой блок Белоруссии готов реагировать на сложную военно-политическую обстановку в восточноевропейском регионе, заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.Он отметил, что на прошлой неделе в стране прошла проверка сил и средств, которые задействуются в контртеррористической деятельности, противодействии незаконным формированиям, массовым беспорядкам."Силы и средства, привлекаемые к контртеррористической операции, в целом с задачей справились. Есть понимание у командиров, что наши подразделения специального назначения готовы к решению таких задач. Есть, конечно, над чем поработать в будущем", - сказал госсекретарь.Он добавил, что начавшаяся во вторник внезапная проверка боеготовности белорусской армии является продолжением мероприятий, прошедших на прошлой неделе. "В случае обострения обстановки, если ситуация будет развиваться, конечно, будут включаться в действие уже вооруженные силы непосредственно. Те силы и средства, которые в первую очередь в постоянной готовности - сегодня они проверяются, - в последующем основные оборонительные силы", - подчеркнул Вольфович.На территории Белоруссии 7-8 декабря под руководством государственного секретариата Совета безопасности страны прошла проверка государственной системы реагирования на акты терроризма. Во вторник пресс-служба минобороны Белоруссии сообщила, что по поручению президента под руководством госсекретариата Совбеза республики начата внезапная проверка боеготовности армии.

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, александр вольфович, белоруссия