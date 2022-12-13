https://ria.ru/20221213/belorussiya-1838427340.html
Власти Белоруссии заявили о готовности силового блока к реагированию
Власти Белоруссии заявили о готовности силового блока к реагированию - РИА Новости, 13.12.2022
Власти Белоруссии заявили о готовности силового блока к реагированию
Силовой блок Белоруссии готов реагировать на сложную военно-политическую обстановку в восточноевропейском регионе, заявил государственный секретарь Совета... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T18:23
2022-12-13T18:23
2022-12-13T18:23
здоровье - общество
александр вольфович
белоруссия
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МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Силовой блок Белоруссии готов реагировать на сложную военно-политическую обстановку в восточноевропейском регионе, заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.Он отметил, что на прошлой неделе в стране прошла проверка сил и средств, которые задействуются в контртеррористической деятельности, противодействии незаконным формированиям, массовым беспорядкам."Силы и средства, привлекаемые к контртеррористической операции, в целом с задачей справились. Есть понимание у командиров, что наши подразделения специального назначения готовы к решению таких задач. Есть, конечно, над чем поработать в будущем", - сказал госсекретарь.Он добавил, что начавшаяся во вторник внезапная проверка боеготовности белорусской армии является продолжением мероприятий, прошедших на прошлой неделе. "В случае обострения обстановки, если ситуация будет развиваться, конечно, будут включаться в действие уже вооруженные силы непосредственно. Те силы и средства, которые в первую очередь в постоянной готовности - сегодня они проверяются, - в последующем основные оборонительные силы", - подчеркнул Вольфович.На территории Белоруссии 7-8 декабря под руководством государственного секретариата Совета безопасности страны прошла проверка государственной системы реагирования на акты терроризма. Во вторник пресс-служба минобороны Белоруссии сообщила, что по поручению президента под руководством госсекретариата Совбеза республики начата внезапная проверка боеготовности армии.
https://ria.ru/20221213/belorussiya-1838345662.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, александр вольфович, белоруссия
Здоровье - Общество, Александр Вольфович, Белоруссия
Власти Белоруссии заявили о готовности силового блока к реагированию
Совбез Белоруссии: силовой блок готов реагировать на сложную обстановку в регионе
МИНСК, 13 дек – РИА Новости.
Силовой блок Белоруссии готов реагировать на сложную военно-политическую обстановку в восточноевропейском регионе, заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович
.
"Мы готовы к реагированию на ситуацию в этой сложной военно-политической обстановке, которая сегодня складывается, к сожалению, не только в мире, но и в восточноевропейском регионе коллективной безопасности вокруг границ Республики Беларусь", - сказал Вольфович телеканалу "Беларусь 1" во вторник.
Он отметил, что на прошлой неделе в стране прошла проверка сил и средств, которые задействуются в контртеррористической деятельности, противодействии незаконным формированиям, массовым беспорядкам.
"Силы и средства, привлекаемые к контртеррористической операции, в целом с задачей справились. Есть понимание у командиров, что наши подразделения специального назначения готовы к решению таких задач. Есть, конечно, над чем поработать в будущем", - сказал госсекретарь.
Он добавил, что начавшаяся во вторник внезапная проверка боеготовности белорусской армии является продолжением мероприятий, прошедших на прошлой неделе. "В случае обострения обстановки, если ситуация будет развиваться, конечно, будут включаться в действие уже вооруженные силы непосредственно. Те силы и средства, которые в первую очередь в постоянной готовности - сегодня они проверяются, - в последующем основные оборонительные силы", - подчеркнул Вольфович.
На территории Белоруссии 7-8 декабря под руководством государственного секретариата Совета безопасности страны прошла проверка государственной системы реагирования на акты терроризма. Во вторник пресс-служба минобороны Белоруссии сообщила, что по поручению президента под руководством госсекретариата Совбеза республики начата внезапная проверка боеготовности армии.