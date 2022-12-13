Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили украинскую минометную батарею в ДНР - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/batareya-1838217650.html
Российские военные уничтожили украинскую минометную батарею в ДНР
Российские военные уничтожили украинскую минометную батарею в ДНР - РИА Новости, 13.12.2022
Российские военные уничтожили украинскую минометную батарею в ДНР
Вооруженные силы РФ уничтожили украинскую минометную батарею на Кураховском направлении в ДНР - кадры применения самоходных артиллерийских систем "Мста-С"... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T04:12
2022-12-13T05:27
специальная военная операция на украине
авдеевка
украина
донецкая народная республика
западный военный округ (зво)
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793714302_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_a23d800facf3d78ba2d68f390a9817b7.jpg
ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили украинскую минометную батарею на Кураховском направлении в ДНР - кадры применения самоходных артиллерийских систем "Мста-С" оказались в распоряжении РИА Новости.Группа "Викинг" ЗВО после обнаружения минометной батареи в тылу вооруженных формирований Украины осуществила наведение артиллерии и поражение целей. На кадрах с тепловизора можно увидеть результат точных попаданий снарядов калибра 152-мм, что спровоцировало подрыв боекомплекта.Подобные удары позволяют подрывать слаженность действий украинских сил за линией фронта.ВС РФ увеличили активность продвижения на Донецком направлении, в частности под Угледаром и Авдеевкой, о чем свидетельствует освобождение ряда населенных пунктов, таких как Павловка, Опытное, Майорск. Село Водяное также является важной зоной для последующего продвижения на Авдеевку. Продвижение на этих направлениях открывает перспективу не просто освобождения данных территорий, но и снижения активности обстрелов населения густонаселенных районов ДНР.
https://ria.ru/20221213/pushilin-1838215729.html
авдеевка
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793714302_135:0:1588:1090_1920x0_80_0_0_753b4b13092ec39c2af9bd9269fcd3df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авдеевка, украина, донецкая народная республика, западный военный округ (зво), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Украина, Донецкая Народная Республика, Западный военный округ (ЗВО), Вооруженные силы РФ
04:12 13.12.2022 (обновлено: 05:27 13.12.2022)
 
Российские военные уничтожили украинскую минометную батарею в ДНР

Российские военные уничтожили минометную батарею ВСУ в ДНР огнем из гаубиц "Мста-С"

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий, член экипажа 152-мм самоходной гаубицы "Мста-С" заряжает снаряд
Российский военнослужащий, член экипажа 152-мм самоходной гаубицы Мста-С заряжает снаряд - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий, член экипажа 152-мм самоходной гаубицы "Мста-С" заряжает снаряд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили украинскую минометную батарею на Кураховском направлении в ДНР - кадры применения самоходных артиллерийских систем "Мста-С" оказались в распоряжении РИА Новости.
Группа "Викинг" ЗВО после обнаружения минометной батареи в тылу вооруженных формирований Украины осуществила наведение артиллерии и поражение целей. На кадрах с тепловизора можно увидеть результат точных попаданий снарядов калибра 152-мм, что спровоцировало подрыв боекомплекта.
Подобные удары позволяют подрывать слаженность действий украинских сил за линией фронта.
ВС РФ увеличили активность продвижения на Донецком направлении, в частности под Угледаром и Авдеевкой, о чем свидетельствует освобождение ряда населенных пунктов, таких как Павловка, Опытное, Майорск. Село Водяное также является важной зоной для последующего продвижения на Авдеевку. Продвижение на этих направлениях открывает перспективу не просто освобождения данных территорий, но и снижения активности обстрелов населения густонаселенных районов ДНР.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
03:10Специальная военная операция на Украине
Пушилин заявил об освобождении более половины территории ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЗападный военный округ (ЗВО)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала