https://ria.ru/20221213/batareya-1838217650.html

Российские военные уничтожили украинскую минометную батарею в ДНР

Российские военные уничтожили украинскую минометную батарею в ДНР - РИА Новости, 13.12.2022

Российские военные уничтожили украинскую минометную батарею в ДНР

Вооруженные силы РФ уничтожили украинскую минометную батарею на Кураховском направлении в ДНР - кадры применения самоходных артиллерийских систем "Мста-С"... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T04:12

2022-12-13T04:12

2022-12-13T05:27

специальная военная операция на украине

авдеевка

украина

донецкая народная республика

западный военный округ (зво)

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793714302_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_a23d800facf3d78ba2d68f390a9817b7.jpg

ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили украинскую минометную батарею на Кураховском направлении в ДНР - кадры применения самоходных артиллерийских систем "Мста-С" оказались в распоряжении РИА Новости.Группа "Викинг" ЗВО после обнаружения минометной батареи в тылу вооруженных формирований Украины осуществила наведение артиллерии и поражение целей. На кадрах с тепловизора можно увидеть результат точных попаданий снарядов калибра 152-мм, что спровоцировало подрыв боекомплекта.Подобные удары позволяют подрывать слаженность действий украинских сил за линией фронта.ВС РФ увеличили активность продвижения на Донецком направлении, в частности под Угледаром и Авдеевкой, о чем свидетельствует освобождение ряда населенных пунктов, таких как Павловка, Опытное, Майорск. Село Водяное также является важной зоной для последующего продвижения на Авдеевку. Продвижение на этих направлениях открывает перспективу не просто освобождения данных территорий, но и снижения активности обстрелов населения густонаселенных районов ДНР.

https://ria.ru/20221213/pushilin-1838215729.html

авдеевка

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авдеевка, украина, донецкая народная республика, западный военный округ (зво), вооруженные силы рф