https://ria.ru/20221213/bank-1838460231.html
Мобильный банк Альфа-Онлайн признан лучшим ИТ-решением для розничного банка
Мобильный банк Альфа-Онлайн признан лучшим ИТ-решением для розничного банка - РИА Новости, 13.12.2022
Мобильный банк Альфа-Онлайн признан лучшим ИТ-решением для розничного банка
Альфа-Банк получил премию Retail Finance Awards за свой мобильный банк Альфа-Онлайн (6+), признанный жюри премии лучшим ИТ-решением для розничного банка,... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T21:23
2022-12-13T21:23
2022-12-13T22:57
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Альфа-Банк получил премию Retail Finance Awards за свой мобильный банк Альфа-Онлайн (6+), признанный жюри премии лучшим ИТ-решением для розничного банка, сообщает кредитное учреждение.Жюри, в частности, оценило независимость мобильного банка, которым пользуются более миллиона клиентов банка, от внешних мобильных платформ.Кроме того, банку присудили специальную награду "Цивилизация" за проекты по развитию гармоничного общества. Эксперты отметили два проекта: программу для талантливых студентов Альфа-Шанс и Pet-friendly банк — в офисы Альфа-Банка можно приходить с домашними питомцами.Премия Retail Finance Awards присуждается самым успешным банкам и финансовым компаниям за достижения и инициативы в розничном банкинге.
https://ria.ru/20221212/alfa-bank-1838131034.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
альфа-банк, новости компаний - экономика, экономика, технологии
Альфа-банк, Новости компаний - Экономика, Экономика, Технологии
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Альфа-Банк получил премию Retail Finance Awards за свой мобильный банк Альфа-Онлайн (6+), признанный жюри премии лучшим ИТ-решением для розничного банка, сообщает кредитное учреждение.
Жюри, в частности, оценило независимость мобильного банка, которым пользуются более миллиона клиентов банка, от внешних мобильных платформ.
Кроме того, банку присудили специальную награду "Цивилизация" за проекты по развитию гармоничного общества. Эксперты отметили два проекта: программу для талантливых студентов Альфа-Шанс и Pet-friendly банк — в офисы Альфа-Банка можно приходить с домашними питомцами.
Премия Retail Finance Awards присуждается самым успешным банкам и финансовым компаниям за достижения и инициативы в розничном банкинге.