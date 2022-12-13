https://ria.ru/20221213/bank-1838460231.html

Мобильный банк Альфа-Онлайн признан лучшим ИТ-решением для розничного банка

Мобильный банк Альфа-Онлайн признан лучшим ИТ-решением для розничного банка - РИА Новости, 13.12.2022

Мобильный банк Альфа-Онлайн признан лучшим ИТ-решением для розничного банка

Альфа-Банк получил премию Retail Finance Awards за свой мобильный банк Альфа-Онлайн (6+), признанный жюри премии лучшим ИТ-решением для розничного банка,... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T21:23

2022-12-13T21:23

2022-12-13T22:57

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Альфа-Банк получил премию Retail Finance Awards за свой мобильный банк Альфа-Онлайн (6+), признанный жюри премии лучшим ИТ-решением для розничного банка, сообщает кредитное учреждение.Жюри, в частности, оценило независимость мобильного банка, которым пользуются более миллиона клиентов банка, от внешних мобильных платформ.Кроме того, банку присудили специальную награду "Цивилизация" за проекты по развитию гармоничного общества. Эксперты отметили два проекта: программу для талантливых студентов Альфа-Шанс и Pet-friendly банк — в офисы Альфа-Банка можно приходить с домашними питомцами.Премия Retail Finance Awards присуждается самым успешным банкам и финансовым компаниям за достижения и инициативы в розничном банкинге.

https://ria.ru/20221212/alfa-bank-1838131034.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

альфа-банк, новости компаний - экономика, экономика, технологии