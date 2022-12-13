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Бывший вице-канцлер Австрии осудил слова Меркель о Минских соглашениях
Бывший вице-канцлер Австрии осудил слова Меркель о Минских соглашениях - РИА Новости, 13.12.2022
Бывший вице-канцлер Австрии осудил слова Меркель о Минских соглашениях
Слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель об истинных целях минских соглашений пугают, они подрывают веру в силу слова европейских политиков, заявил бывший... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T02:40
2022-12-13T02:40
2022-12-13T02:44
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ВЕНА, 13 дек - РИА Новости. Слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель об истинных целях минских соглашений пугают, они подрывают веру в силу слова европейских политиков, заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.Заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что минские соглашения были подписаны с целью дать киевскому режиму время, чтобы "стать сильнее", объясняет нынешнюю позицию Запада в украинском конфликте, заявил ранее заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.Слова о минских соглашениях Меркель (занимала пост с 2005 по 2021 год) сказала в интервью ежедневнику Die ZEIT в начале декабря. Берлин и коллективный Запад не собирались выполнять минские соглашения, а использовали выигранное время, чтобы накачивать Киев оружием, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывание экс-канцлера Ангелы Меркель.
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в мире, ангела меркель, хайнц-кристиан штрахе, максим буякевич, германия, австрия, украина, обсе
В мире, Ангела Меркель, Хайнц-Кристиан Штрахе, Максим Буякевич, Германия, Австрия, Украина, ОБСЕ
02:40 13.12.2022 (обновлено: 02:44 13.12.2022)
Бывший вице-канцлер Австрии осудил слова Меркель о Минских соглашениях
Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе назвал слова Меркель о Минских соглашениях пугающими