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Бывший вице-канцлер Австрии осудил слова Меркель о Минских соглашениях - РИА Новости, 13.12.2022
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Бывший вице-канцлер Австрии осудил слова Меркель о Минских соглашениях
Бывший вице-канцлер Австрии осудил слова Меркель о Минских соглашениях - РИА Новости, 13.12.2022
Бывший вице-канцлер Австрии осудил слова Меркель о Минских соглашениях
Слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель об истинных целях минских соглашений пугают, они подрывают веру в силу слова европейских политиков, заявил бывший... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T02:40
2022-12-13T02:44
в мире
ангела меркель
хайнц-кристиан штрахе
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ВЕНА, 13 дек - РИА Новости. Слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель об истинных целях минских соглашений пугают, они подрывают веру в силу слова европейских политиков, заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.Заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что минские соглашения были подписаны с целью дать киевскому режиму время, чтобы "стать сильнее", объясняет нынешнюю позицию Запада в украинском конфликте, заявил ранее заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.Слова о минских соглашениях Меркель (занимала пост с 2005 по 2021 год) сказала в интервью ежедневнику Die ZEIT в начале декабря. Берлин и коллективный Запад не собирались выполнять минские соглашения, а использовали выигранное время, чтобы накачивать Киев оружием, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывание экс-канцлера Ангелы Меркель.
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в мире, ангела меркель, хайнц-кристиан штрахе, максим буякевич, германия, австрия, украина, обсе
В мире, Ангела Меркель, Хайнц-Кристиан Штрахе, Максим Буякевич, Германия, Австрия, Украина, ОБСЕ
02:40 13.12.2022 (обновлено: 02:44 13.12.2022)
 
Бывший вице-канцлер Австрии осудил слова Меркель о Минских соглашениях

Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе назвал слова Меркель о Минских соглашениях пугающими

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
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ВЕНА, 13 дек - РИА Новости. Слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель об истинных целях минских соглашений пугают, они подрывают веру в силу слова европейских политиков, заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.
"Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала... что минские соглашения были не всерьез, что они были приняты, чтобы предоставить время Украине... чтобы подготовиться к возможному военному развитию. Это пугает, с какой откровенностью фрау Меркель говорит об этом... Таким образом, мы уничтожаем любое основание для доверия", - заявил он, выступая на круглом столе в Вене, посвященном конфликту на Украине.
Заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что минские соглашения были подписаны с целью дать киевскому режиму время, чтобы "стать сильнее", объясняет нынешнюю позицию Запада в украинском конфликте, заявил ранее заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.
Слова о минских соглашениях Меркель (занимала пост с 2005 по 2021 год) сказала в интервью ежедневнику Die ZEIT в начале декабря. Берлин и коллективный Запад не собирались выполнять минские соглашения, а использовали выигранное время, чтобы накачивать Киев оружием, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывание экс-канцлера Ангелы Меркель.
Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 12:11
В Кремле прокомментировали слова Меркель о Минских соглашениях
 
В миреАнгела МеркельХайнц-Кристиан ШтрахеМаксим БуякевичГерманияАвстрияУкраинаОБСЕ
 
 
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