https://ria.ru/20221213/aviatsiya-1838419647.html

Россия и Иран обсуждают совместное производство самолетов

Россия и Иран обсуждают совместное производство самолетов - РИА Новости, 13.12.2022

Россия и Иран обсуждают совместное производство самолетов

Иран и Россия рассматривают сотрудничество в сфере авиации, сейчас идут обсуждения по реализации совместных проектов по производству самолетов, вертолетов, а... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T17:50

2022-12-13T17:50

2022-12-13T17:51

иран

россия

авиация

в мире

самолеты

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Иран и Россия рассматривают сотрудничество в сфере авиации, сейчас идут обсуждения по реализации совместных проектов по производству самолетов, вертолетов, а также по организации техобслуживания авиатранспорта, заявил замглавы министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Манучехр Мантеги.Обсуждение совместных проектов между Тегераном и Москвой ведется на полях 11-й Иранского международного авиасалона, который проходит на острове Киш в Персидском заливе с 13 по 16 декабря."В рамках 11-го Иранского международного авиасалона обсуждается сотрудничество отраслей авиационной промышленности Ирана и России в области организации по техобслуживанию и ремонту коммерческих самолетов, производства Союзом авиапроизводителей России самолетов вместимостью от 100 до 150 человек, а также сотрудничество в области проектирования и производства самолетов на 70-100 человек и вертолетов Ка-226 в Иране", – приводит слова Мантеги агентство Tasnim.В конце ноября заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана, глава Организации развития торговли Ирана Алиреза Пейманпак сообщала, что Иран договорился с РФ о реализации совместных проектов в том числе в сфере авиапроизводства.

https://ria.ru/20221130/iran-1835184554.html

https://ria.ru/20221204/postavki-1836191590.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

иран, россия, авиация, в мире, самолеты