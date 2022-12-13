17:50 13.12.2022 (обновлено: 17:51 13.12.2022)
Россия и Иран обсуждают совместное производство самолетов
Россия и Иран обсуждают совместные проекты по производству самолетов и вертолетов
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкДвигатели тяжелого транспортного самолета Ил-76МД-90А в цехе авиационного предприятия "Авиастар-СП" в Ульяновске
Двигатели тяжелого транспортного самолета Ил-76МД-90А в цехе авиационного предприятия "Авиастар-СП" в Ульяновске. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Иран и Россия рассматривают сотрудничество в сфере авиации, сейчас идут обсуждения по реализации совместных проектов по производству самолетов, вертолетов, а также по организации техобслуживания авиатранспорта, заявил замглавы министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Манучехр Мантеги.
Обсуждение совместных проектов между Тегераном и Москвой ведется на полях 11-й Иранского международного авиасалона, который проходит на острове Киш в Персидском заливе с 13 по 16 декабря.
"В рамках 11-го Иранского международного авиасалона обсуждается сотрудничество отраслей авиационной промышленности Ирана и России в области организации по техобслуживанию и ремонту коммерческих самолетов, производства Союзом авиапроизводителей России самолетов вместимостью от 100 до 150 человек, а также сотрудничество в области проектирования и производства самолетов на 70-100 человек и вертолетов Ка-226 в Иране", – приводит слова Мантеги агентство Tasnim.
В конце ноября заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана, глава Организации развития торговли Ирана Алиреза Пейманпак сообщала, что Иран договорился с РФ о реализации совместных проектов в том числе в сфере авиапроизводства.