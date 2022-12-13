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Продюсер "Аватара" раскрыл, что будет в пятом фильме серии
Продюсер "Аватара" раскрыл, что будет в пятом фильме серии - РИА Новости, 13.12.2022
Продюсер "Аватара" раскрыл, что будет в пятом фильме серии
По словам продюсера Джона Ландау, в продолжении "Аватара" Джеймс Кэмерон может отправить жителей планеты Пандора на Землю, пишет Gizmodo. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T13:28
2022-12-13T13:28
2022-12-13T13:28
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джеймс кэмерон
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. По словам продюсера Джона Ландау, в продолжении "Аватара" Джеймс Кэмерон может отправить жителей планеты Пандора на Землю, пишет Gizmodo. Кинематографист признался, что слышал разговоры режиссера о таком повороте сюжета. "Часть событий будет разворачиваться на Земле. Делается это, чтобы открыть глаза людям и Нейтири на то, что происходит на нашей планете", — говорит продюсер. Ей нужно показать, как здесь живут. Ведь Земля — это не только "Корпорация по Освоению Природных Ресурсов", которая пытается разграбить ее дом. "Нас определяют решения, которые мы принимаем. Не все люди плохие. Не все на’ви хорошие", — уточнил Ландау. Впрочем, еще неизвестно, снимут ли пятый фильм. Как отмечается в статье, производство новых "Аватаров" очень дорогое. Проект не запустят, если не окупятся его предыдущие части. Поэтому новые ленты создаются хоть и связанными сюжетно, но самодостаточными. Премьера второго фильма из серии состоится 16 декабря.
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, джеймс кэмерон
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Джеймс Кэмерон
Продюсер "Аватара" раскрыл, что будет в пятом фильме серии
Продюсер Джон Ландау: в пятом "Аватаре" Кэмерона жители Пандоры могут отправиться на Землю
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости.
По словам продюсера Джона Ландау, в продолжении "Аватара" Джеймс Кэмерон может отправить жителей планеты Пандора на Землю, пишет
Gizmodo.
Кинематографист признался, что слышал разговоры режиссера о таком повороте сюжета.
"Часть событий будет разворачиваться на Земле. Делается это, чтобы открыть глаза людям и Нейтири на то, что происходит на нашей планете", — говорит продюсер.
Ей нужно показать, как здесь живут. Ведь Земля — это не только "Корпорация по Освоению Природных Ресурсов", которая пытается разграбить ее дом.
"Нас определяют решения, которые мы принимаем. Не все люди плохие. Не все на’ви хорошие", — уточнил Ландау.
Впрочем, еще неизвестно, снимут ли пятый фильм. Как отмечается в статье, производство новых "Аватаров" очень дорогое. Проект не запустят, если не окупятся его предыдущие части. Поэтому новые ленты создаются хоть и связанными сюжетно, но самодостаточными.
Премьера второго фильма из серии состоится 16 декабря.