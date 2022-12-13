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Продюсер "Аватара" раскрыл, что будет в пятом фильме серии

Продюсер "Аватара" раскрыл, что будет в пятом фильме серии - РИА Новости, 13.12.2022

Продюсер "Аватара" раскрыл, что будет в пятом фильме серии

По словам продюсера Джона Ландау, в продолжении "Аватара" Джеймс Кэмерон может отправить жителей планеты Пандора на Землю, пишет Gizmodo. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T13:28

2022-12-13T13:28

2022-12-13T13:28

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. По словам продюсера Джона Ландау, в продолжении "Аватара" Джеймс Кэмерон может отправить жителей планеты Пандора на Землю, пишет Gizmodo. Кинематографист признался, что слышал разговоры режиссера о таком повороте сюжета. "Часть событий будет разворачиваться на Земле. Делается это, чтобы открыть глаза людям и Нейтири на то, что происходит на нашей планете", — говорит продюсер. Ей нужно показать, как здесь живут. Ведь Земля — это не только "Корпорация по Освоению Природных Ресурсов", которая пытается разграбить ее дом. "Нас определяют решения, которые мы принимаем. Не все люди плохие. Не все на’ви хорошие", — уточнил Ландау. Впрочем, еще неизвестно, снимут ли пятый фильм. Как отмечается в статье, производство новых "Аватаров" очень дорогое. Проект не запустят, если не окупятся его предыдущие части. Поэтому новые ленты создаются хоть и связанными сюжетно, но самодостаточными. Премьера второго фильма из серии состоится 16 декабря.

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, джеймс кэмерон