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В новой Москве в аварии погиб человек, двое пострадали - РИА Новости, 13.12.2022
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В новой Москве в аварии погиб человек, двое пострадали
В новой Москве в аварии погиб человек, двое пострадали - РИА Новости, 13.12.2022
В новой Москве в аварии погиб человек, двое пострадали
Авария с участием легковушки и "Газели" произошла в новой Москве, один человек погиб, двое пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной полиции. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T20:49
2022-12-13T22:17
происшествия
авто
александр печерский
москва
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Авария с участием легковушки и "Газели" произошла в новой Москве, один человек погиб, двое пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.Как сообщили в ведомстве, во вторник в полицию поступила информация о столкновении двух транспортных средств в новой Москве. Авария произошла на улице Александра Печерского."В результате столкновения легкового автомобиля и автомашины "Газель" один человек погиб, двое получили телесные повреждения и были направлены в медучреждения для оказания помощи", – сказал представитель пресс-службы.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все причины и обстоятельства аварии, добавил он.
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происшествия, авто, александр печерский, москва
Происшествия, Авто, Александр Печерский, Москва
20:49 13.12.2022 (обновлено: 22:17 13.12.2022)
 
В новой Москве в аварии погиб человек, двое пострадали

В новой Москве в аварии с участием легковушки и "Газели" погиб человек, двое пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Авария с участием легковушки и "Газели" произошла в новой Москве, один человек погиб, двое пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.
Как сообщили в ведомстве, во вторник в полицию поступила информация о столкновении двух транспортных средств в новой Москве. Авария произошла на улице Александра Печерского.
"В результате столкновения легкового автомобиля и автомашины "Газель" один человек погиб, двое получили телесные повреждения и были направлены в медучреждения для оказания помощи", – сказал представитель пресс-службы.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все причины и обстоятельства аварии, добавил он.
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ПроисшествияАвтоАлександр ПечерскийМосква
 
 
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