https://ria.ru/20221213/avariya-1838465990.html

В новой Москве в аварии погиб человек, двое пострадали

В новой Москве в аварии погиб человек, двое пострадали - РИА Новости, 13.12.2022

В новой Москве в аварии погиб человек, двое пострадали

Авария с участием легковушки и "Газели" произошла в новой Москве, один человек погиб, двое пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной полиции. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T20:49

2022-12-13T20:49

2022-12-13T22:17

происшествия

авто

александр печерский

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Авария с участием легковушки и "Газели" произошла в новой Москве, один человек погиб, двое пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.Как сообщили в ведомстве, во вторник в полицию поступила информация о столкновении двух транспортных средств в новой Москве. Авария произошла на улице Александра Печерского."В результате столкновения легкового автомобиля и автомашины "Газель" один человек погиб, двое получили телесные повреждения и были направлены в медучреждения для оказания помощи", – сказал представитель пресс-службы.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все причины и обстоятельства аварии, добавил он.

https://ria.ru/20221213/dtp-1838332696.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, александр печерский, москва