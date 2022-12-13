https://ria.ru/20221213/avariya-1838465990.html
В новой Москве в аварии погиб человек, двое пострадали
В новой Москве в аварии погиб человек, двое пострадали - РИА Новости, 13.12.2022
В новой Москве в аварии погиб человек, двое пострадали
Авария с участием легковушки и "Газели" произошла в новой Москве, один человек погиб, двое пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной полиции. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T20:49
2022-12-13T20:49
2022-12-13T22:17
происшествия
авто
александр печерский
москва
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Авария с участием легковушки и "Газели" произошла в новой Москве, один человек погиб, двое пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.Как сообщили в ведомстве, во вторник в полицию поступила информация о столкновении двух транспортных средств в новой Москве. Авария произошла на улице Александра Печерского."В результате столкновения легкового автомобиля и автомашины "Газель" один человек погиб, двое получили телесные повреждения и были направлены в медучреждения для оказания помощи", – сказал представитель пресс-службы.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все причины и обстоятельства аварии, добавил он.
https://ria.ru/20221213/dtp-1838332696.html
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происшествия, авто, александр печерский, москва
Происшествия, Авто, Александр Печерский, Москва
20:49 13.12.2022 (обновлено: 22:17 13.12.2022)
В новой Москве в аварии погиб человек, двое пострадали
В новой Москве в аварии с участием легковушки и "Газели" погиб человек, двое пострадали