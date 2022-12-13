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На Кубани в ДТП погибли три человека - РИА Новости, 13.12.2022
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На Кубани в ДТП погибли три человека
На Кубани в ДТП погибли три человека - РИА Новости, 13.12.2022
На Кубани в ДТП погибли три человека
Водитель и два пассажира автомобиля Opel Astra погибли в результате столкновения с "КамАЗом" в Краснодарском крае, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:29
2022-12-13T14:29
происшествия
авто
краснодарский край
усть-лабинский район
камаз (завод)
opel astra
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КРАСНОДАР, 13 дек – РИА Новости. Водитель и два пассажира автомобиля Opel Astra погибли в результате столкновения с "КамАЗом" в Краснодарском крае, сообщает Госавтоинспекция региона.По данным ведомства, ДТП произошло во вторник около восьми утра в Усть-Лабинском районе, на 10-м километре автодороги "станица Ладожская-станица Кирпильская".Предварительно, водитель Opel слишком разогнался на закруглении дороги, машину понесло, она выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком "КамАЗ" с прицепом."В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля Opel Astra погибли до приезда скорой помощи. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в релизе.
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краснодарский край
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происшествия, авто, краснодарский край, усть-лабинский район, камаз (завод), opel astra
Происшествия, Авто, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, КамАЗ (завод), Opel Astra
14:29 13.12.2022
 
На Кубани в ДТП погибли три человека

В Краснодарском крае три человека погибли при столкновении с грузовиком

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 13 дек – РИА Новости. Водитель и два пассажира автомобиля Opel Astra погибли в результате столкновения с "КамАЗом" в Краснодарском крае, сообщает Госавтоинспекция региона.
По данным ведомства, ДТП произошло во вторник около восьми утра в Усть-Лабинском районе, на 10-м километре автодороги "станица Ладожская-станица Кирпильская".
Предварительно, водитель Opel слишком разогнался на закруглении дороги, машину понесло, она выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком "КамАЗ" с прицепом.
"В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля Opel Astra погибли до приезда скорой помощи. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в релизе.
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ПроисшествияАвтоКраснодарский крайУсть-Лабинский районКамАЗ (завод)Opel Astra
 
 
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