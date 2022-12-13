https://ria.ru/20221213/avariya-1838334420.html

На Кубани в ДТП погибли три человека

На Кубани в ДТП погибли три человека - РИА Новости, 13.12.2022

На Кубани в ДТП погибли три человека

Водитель и два пассажира автомобиля Opel Astra погибли в результате столкновения с "КамАЗом" в Краснодарском крае, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T14:29

2022-12-13T14:29

2022-12-13T14:29

происшествия

авто

краснодарский край

усть-лабинский район

камаз (завод)

opel astra

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КРАСНОДАР, 13 дек – РИА Новости. Водитель и два пассажира автомобиля Opel Astra погибли в результате столкновения с "КамАЗом" в Краснодарском крае, сообщает Госавтоинспекция региона.По данным ведомства, ДТП произошло во вторник около восьми утра в Усть-Лабинском районе, на 10-м километре автодороги "станица Ладожская-станица Кирпильская".Предварительно, водитель Opel слишком разогнался на закруглении дороги, машину понесло, она выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком "КамАЗ" с прицепом."В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля Opel Astra погибли до приезда скорой помощи. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20221213/dtp-1838283920.html

краснодарский край

усть-лабинский район

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происшествия, авто, краснодарский край, усть-лабинский район, камаз (завод), opel astra