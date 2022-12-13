https://ria.ru/20221213/avariya-1838334420.html
На Кубани в ДТП погибли три человека
На Кубани в ДТП погибли три человека - РИА Новости, 13.12.2022
На Кубани в ДТП погибли три человека
Водитель и два пассажира автомобиля Opel Astra погибли в результате столкновения с "КамАЗом" в Краснодарском крае, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:29
2022-12-13T14:29
2022-12-13T14:29
происшествия
авто
краснодарский край
усть-лабинский район
камаз (завод)
opel astra
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg
КРАСНОДАР, 13 дек – РИА Новости. Водитель и два пассажира автомобиля Opel Astra погибли в результате столкновения с "КамАЗом" в Краснодарском крае, сообщает Госавтоинспекция региона.По данным ведомства, ДТП произошло во вторник около восьми утра в Усть-Лабинском районе, на 10-м километре автодороги "станица Ладожская-станица Кирпильская".Предварительно, водитель Opel слишком разогнался на закруглении дороги, машину понесло, она выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком "КамАЗ" с прицепом."В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля Opel Astra погибли до приезда скорой помощи. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20221213/dtp-1838283920.html
краснодарский край
усть-лабинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9293c3da9f5d10b52a82c0ebd67a7bf9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, краснодарский край, усть-лабинский район, камаз (завод), opel astra
Происшествия, Авто, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, КамАЗ (завод), Opel Astra
На Кубани в ДТП погибли три человека
В Краснодарском крае три человека погибли при столкновении с грузовиком