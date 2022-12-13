https://ria.ru/20221213/ates-1838323169.html
МИД не уверен, что США выполнят все обязательства страны-хозяйки АТЭС
МИД не уверен, что США выполнят все обязательства страны-хозяйки АТЭС - РИА Новости, 13.12.2022
МИД не уверен, что США выполнят все обязательства страны-хозяйки АТЭС
Россия не уверена, что США смогут выполнить свои обязательства в качестве страны-хозяйки АТЭС в будущем году и обеспечить участие российской делегации в... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T13:54
2022-12-13T13:54
2022-12-13T14:04
россия
сша
москва
андрей руденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости. Россия не уверена, что США смогут выполнить свои обязательства в качестве страны-хозяйки АТЭС в будущем году и обеспечить участие российской делегации в мероприятиях по линии АТЭС, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Конечно, готовы. Я не уверен, что США выполнят все свои обязательства как страны-хозяйки мероприятия, хотя, по крайней мере, они об этом заявляли. Если следовать этому принципу, мы готовы принимать участие во всех мероприятиях на территории США", - сказал Руденко в кулуарах международного клуба "Валдай", отвечая на вопрос, готова ли Россия принимать участие в мероприятиях АТЭС в США, если получит приглашение.
https://ria.ru/20221213/ekonomika-1838279839.html
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россия, сша, москва, андрей руденко
Россия, США, Москва, Андрей Руденко
13:54 13.12.2022 (обновлено: 14:04 13.12.2022)
МИД не уверен, что США выполнят все обязательства страны-хозяйки АТЭС
Руденко: Россия не уверена, что США выполнят обязательства по организации форума АТЭС
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости. Россия не уверена, что США смогут выполнить свои обязательства в качестве страны-хозяйки АТЭС в будущем году и обеспечить участие российской делегации в мероприятиях по линии АТЭС, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Конечно, готовы. Я не уверен, что США выполнят все свои обязательства как страны-хозяйки мероприятия, хотя, по крайней мере, они об этом заявляли. Если следовать этому принципу, мы готовы принимать участие во всех мероприятиях на территории США", - сказал Руденко в кулуарах международного клуба "Валдай", отвечая на вопрос, готова ли Россия принимать участие в мероприятиях АТЭС в США, если получит приглашение.