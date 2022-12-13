https://ria.ru/20221213/asteroid-1838459724.html

К Земле приближается "рождественский" астероид

К Земле приближается "рождественский" астероид - РИА Новости, 13.12.2022

К Земле приближается "рождественский" астероид

Европейские ученые обнаружили летящий в сторону Земли астероид 2015 RN35, сообщается в Twitter Европейского космического агентства. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T21:17

2022-12-13T21:17

2022-12-13T22:07

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Европейские ученые обнаружили летящий в сторону Земли астероид 2015 RN35, сообщается в Twitter Европейского космического агентства."Астероид 2015 RN35 достаточно крупный и подлетит очень близко, чтобы за ним смогли наблюдать астрономы-любители", — говорится в тексте.Газета Daily Express указала, что небесное тело в диаметре достигает 140 метров и приблизится к нашей планете на расстояние 680 000 километров, поэтому опасности для человечества в ближайшем будущем не представляет. Британские журналисты прозвали 2015 RN35 "рождественским астероидом".Ранее сообщалось, что, по прогнозам ВНИИ ГОЧС, весной 2029 года к Земле на очень близкое расстояние, сопоставимое с высотой орбит геостационарных спутников, приблизится астероид Апофис. В "Роскосмосе" оценивают вероятность его столкновения с Землей как "очень и очень малую".

https://ria.ru/20220920/asteroid-1817929547.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

земля, космос - риа наука, европейское космическое агентство, в мире, космос