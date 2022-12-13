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К Земле приближается "рождественский" астероид - РИА Новости, 13.12.2022
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К Земле приближается "рождественский" астероид
К Земле приближается "рождественский" астероид - РИА Новости, 13.12.2022
К Земле приближается "рождественский" астероид
Европейские ученые обнаружили летящий в сторону Земли астероид 2015 RN35, сообщается в Twitter Европейского космического агентства. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T21:17
2022-12-13T22:07
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Европейские ученые обнаружили летящий в сторону Земли астероид 2015 RN35, сообщается в Twitter Европейского космического агентства."Астероид 2015 RN35 достаточно крупный и подлетит очень близко, чтобы за ним смогли наблюдать астрономы-любители", — говорится в тексте.Газета Daily Express указала, что небесное тело в диаметре достигает 140 метров и приблизится к нашей планете на расстояние 680 000 километров, поэтому опасности для человечества в ближайшем будущем не представляет. Британские журналисты прозвали 2015 RN35 "рождественским астероидом".Ранее сообщалось, что, по прогнозам ВНИИ ГОЧС, весной 2029 года к Земле на очень близкое расстояние, сопоставимое с высотой орбит геостационарных спутников, приблизится астероид Апофис. В "Роскосмосе" оценивают вероятность его столкновения с Землей как "очень и очень малую".
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земля, космос - риа наука, европейское космическое агентство, в мире, космос
Земля, Космос - РИА Наука, Европейское космическое агентство, В мире, Космос
21:17 13.12.2022 (обновлено: 22:07 13.12.2022)
 
К Земле приближается "рождественский" астероид

Европейское космическое агентство: астероид 2015 RN35 приблизится к Земле 15 декабря

© Фото : Addy Graham/University of ArizonaХудожественное представление астероида
Художественное представление астероида - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© Фото : Addy Graham/University of Arizona
Художественное представление астероида. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Европейские ученые обнаружили летящий в сторону Земли астероид 2015 RN35, сообщается в Twitter Европейского космического агентства.
"Астероид 2015 RN35 достаточно крупный и подлетит очень близко, чтобы за ним смогли наблюдать астрономы-любители", — говорится в тексте.
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Газета Daily Express указала, что небесное тело в диаметре достигает 140 метров и приблизится к нашей планете на расстояние 680 000 километров, поэтому опасности для человечества в ближайшем будущем не представляет. Британские журналисты прозвали 2015 RN35 "рождественским астероидом".
Ранее сообщалось, что, по прогнозам ВНИИ ГОЧС, весной 2029 года к Земле на очень близкое расстояние, сопоставимое с высотой орбит геостационарных спутников, приблизится астероид Апофис. В "Роскосмосе" оценивают вероятность его столкновения с Землей как "очень и очень малую".
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