https://ria.ru/20221213/arest-1838271269.html

В Монголии по делу о хищении угля арестовали 15 человек

В Монголии по делу о хищении угля арестовали 15 человек - РИА Новости, 13.12.2022

В Монголии по делу о хищении угля арестовали 15 человек

В Монголии на фоне протестов ведутся 22 расследования в связи с хищениями угля, 15 человек арестованы, 10 задержаны, заявил заместитель главы следственного... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T11:50

2022-12-13T11:50

2022-12-13T12:22

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улан-батор

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. В Монголии на фоне протестов ведутся 22 расследования в связи с хищениями угля, 15 человек арестованы, 10 задержаны, заявил заместитель главы следственного отдела Антикоррупционного комитета страны."В настоящее время проводится в общей сложности 22 расследования. В ходе расследований было проведено 47 обысков объектов, 15 человек были арестованы и 10 задержаны", - приводит его слова издание News Press.Он сообщил, что стражи порядка берут показания у свидетелей и подозреваемых. В целях ускорения расследования в Антикоррупционном комитете создали рабочую группу.Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих на протяжении 10 дней проходит перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о крупной краже угля. По разным данным монгольских СМИ, сумма хищений варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20221213/mongoliya-1838233254.html

монголия

улан-батор

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

монголия, в мире, улан-батор