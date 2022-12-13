https://ria.ru/20221213/arest-1838271269.html
В Монголии по делу о хищении угля арестовали 15 человек
В Монголии по делу о хищении угля арестовали 15 человек - РИА Новости, 13.12.2022
В Монголии по делу о хищении угля арестовали 15 человек
В Монголии на фоне протестов ведутся 22 расследования в связи с хищениями угля, 15 человек арестованы, 10 задержаны, заявил заместитель главы следственного... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T11:50
2022-12-13T11:50
2022-12-13T12:22
монголия
в мире
улан-батор
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. В Монголии на фоне протестов ведутся 22 расследования в связи с хищениями угля, 15 человек арестованы, 10 задержаны, заявил заместитель главы следственного отдела Антикоррупционного комитета страны."В настоящее время проводится в общей сложности 22 расследования. В ходе расследований было проведено 47 обысков объектов, 15 человек были арестованы и 10 задержаны", - приводит его слова издание News Press.Он сообщил, что стражи порядка берут показания у свидетелей и подозреваемых. В целях ускорения расследования в Антикоррупционном комитете создали рабочую группу.Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих на протяжении 10 дней проходит перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о крупной краже угля. По разным данным монгольских СМИ, сумма хищений варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20221213/mongoliya-1838233254.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
монголия, в мире, улан-батор
Монголия, В мире, Улан-Батор
11:50 13.12.2022 (обновлено: 12:22 13.12.2022)
В Монголии по делу о хищении угля арестовали 15 человек
В Монголии по делу о хищении угля арестовали 15 человек, десять задержали
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. В Монголии на фоне протестов ведутся 22 расследования в связи с хищениями угля, 15 человек арестованы, 10 задержаны, заявил заместитель главы следственного отдела Антикоррупционного комитета страны.
"В настоящее время проводится в общей сложности 22 расследования. В ходе расследований было проведено 47 обысков объектов, 15 человек были арестованы и 10 задержаны", - приводит его слова издание News Press.
Он сообщил, что стражи порядка берут показания у свидетелей и подозреваемых. В целях ускорения расследования в Антикоррупционном комитете создали рабочую группу.
Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих на протяжении 10 дней проходит перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе
на фоне сообщений о крупной краже угля. По разным данным монгольских СМИ, сумма хищений варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов.