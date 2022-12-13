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В Монголии по делу о хищении угля арестовали 15 человек - РИА Новости, 13.12.2022
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В Монголии по делу о хищении угля арестовали 15 человек
В Монголии по делу о хищении угля арестовали 15 человек - РИА Новости, 13.12.2022
В Монголии по делу о хищении угля арестовали 15 человек
В Монголии на фоне протестов ведутся 22 расследования в связи с хищениями угля, 15 человек арестованы, 10 задержаны, заявил заместитель главы следственного... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T11:50
2022-12-13T12:22
монголия
в мире
улан-батор
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. В Монголии на фоне протестов ведутся 22 расследования в связи с хищениями угля, 15 человек арестованы, 10 задержаны, заявил заместитель главы следственного отдела Антикоррупционного комитета страны."В настоящее время проводится в общей сложности 22 расследования. В ходе расследований было проведено 47 обысков объектов, 15 человек были арестованы и 10 задержаны", - приводит его слова издание News Press.Он сообщил, что стражи порядка берут показания у свидетелей и подозреваемых. В целях ускорения расследования в Антикоррупционном комитете создали рабочую группу.Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих на протяжении 10 дней проходит перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о крупной краже угля. По разным данным монгольских СМИ, сумма хищений варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20221213/mongoliya-1838233254.html
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монголия, в мире, улан-батор
Монголия, В мире, Улан-Батор
11:50 13.12.2022 (обновлено: 12:22 13.12.2022)
 
В Монголии по делу о хищении угля арестовали 15 человек

В Монголии по делу о хищении угля арестовали 15 человек, десять задержали

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПротестующие перед зданием правительства на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе
Протестующие перед зданием правительства на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости
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Протестующие перед зданием правительства на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. В Монголии на фоне протестов ведутся 22 расследования в связи с хищениями угля, 15 человек арестованы, 10 задержаны, заявил заместитель главы следственного отдела Антикоррупционного комитета страны.
"В настоящее время проводится в общей сложности 22 расследования. В ходе расследований было проведено 47 обысков объектов, 15 человек были арестованы и 10 задержаны", - приводит его слова издание News Press.
Он сообщил, что стражи порядка берут показания у свидетелей и подозреваемых. В целях ускорения расследования в Антикоррупционном комитете создали рабочую группу.
Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих на протяжении 10 дней проходит перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о крупной краже угля. По разным данным монгольских СМИ, сумма хищений варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов.
Протестующие на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 09:18
Перед Дворцом правительства в Монголии установили юрту для протестующих
 
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