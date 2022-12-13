https://ria.ru/20221213/araviya-1838274790.html
"Росатом" будет конкурировать за строительство АЭС в Саудовской Аравии
"Росатом" будет конкурировать за строительство АЭС в Саудовской Аравии - РИА Новости, 13.12.2022
"Росатом" будет конкурировать за строительство АЭС в Саудовской Аравии
Госкорпорация "Росатом" направила документы для участия в конкурсе на строительство первой АЭС в Саудовской Аравии, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T12:02
2022-12-13T12:02
2022-12-13T12:02
технологии
саудовская аравия
россия
александр новак
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" направила документы для участия в конкурсе на строительство первой АЭС в Саудовской Аравии, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Направлены документы для конкурса на строительство АЭС в Саудовской Аравии", - написал Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика". О том, что "Росатом" подаст документы на этот конкурс, Новак сообщил в октябре в интервью телеканалу Asharq News.С октября 2017 года "Росатом" участвует в конкурентном диалоге по вопросу сооружения первой АЭС в Саудовской Аравии. Речь шла о том, атомную станцию какой мощности хочет получить Эр-Рияд. Не исключалась возможность постройки АЭС малой или средней мощности. Россия компетентна в строительстве малых блоков для плавучих и наземных АЭС и готова предоставить Саудовской Аравии соответствующие предложения в этой области, если Эр-Рияд проявит интерес, говорил Новак ранее.
https://ria.ru/20221206/indiya-1836706144.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, саудовская аравия, россия, александр новак, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Технологии, Саудовская Аравия, Россия, Александр Новак, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" будет конкурировать за строительство АЭС в Саудовской Аравии
"Росатом" направил документы для конкурса на строительство АЭС в Саудовской Аравии