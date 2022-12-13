https://ria.ru/20221213/araviya-1838274790.html

"Росатом" будет конкурировать за строительство АЭС в Саудовской Аравии

"Росатом" будет конкурировать за строительство АЭС в Саудовской Аравии - РИА Новости, 13.12.2022

"Росатом" будет конкурировать за строительство АЭС в Саудовской Аравии

Госкорпорация "Росатом" направила документы для участия в конкурсе на строительство первой АЭС в Саудовской Аравии, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T12:02

2022-12-13T12:02

2022-12-13T12:02

технологии

саудовская аравия

россия

александр новак

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" направила документы для участия в конкурсе на строительство первой АЭС в Саудовской Аравии, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Направлены документы для конкурса на строительство АЭС в Саудовской Аравии", - написал Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика". О том, что "Росатом" подаст документы на этот конкурс, Новак сообщил в октябре в интервью телеканалу Asharq News.С октября 2017 года "Росатом" участвует в конкурентном диалоге по вопросу сооружения первой АЭС в Саудовской Аравии. Речь шла о том, атомную станцию какой мощности хочет получить Эр-Рияд. Не исключалась возможность постройки АЭС малой или средней мощности. Россия компетентна в строительстве малых блоков для плавучих и наземных АЭС и готова предоставить Саудовской Аравии соответствующие предложения в этой области, если Эр-Рияд проявит интерес, говорил Новак ранее.

https://ria.ru/20221206/indiya-1836706144.html

саудовская аравия

россия

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Кирилл Волков

технологии, саудовская аравия, россия, александр новак, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"