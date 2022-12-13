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"Росатом" будет конкурировать за строительство АЭС в Саудовской Аравии - РИА Новости, 13.12.2022
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"Росатом" будет конкурировать за строительство АЭС в Саудовской Аравии
"Росатом" будет конкурировать за строительство АЭС в Саудовской Аравии - РИА Новости, 13.12.2022
"Росатом" будет конкурировать за строительство АЭС в Саудовской Аравии
Госкорпорация "Росатом" направила документы для участия в конкурсе на строительство первой АЭС в Саудовской Аравии, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T12:02
2022-12-13T12:02
технологии
саудовская аравия
россия
александр новак
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" направила документы для участия в конкурсе на строительство первой АЭС в Саудовской Аравии, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Направлены документы для конкурса на строительство АЭС в Саудовской Аравии", - написал Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика". О том, что "Росатом" подаст документы на этот конкурс, Новак сообщил в октябре в интервью телеканалу Asharq News.С октября 2017 года "Росатом" участвует в конкурентном диалоге по вопросу сооружения первой АЭС в Саудовской Аравии. Речь шла о том, атомную станцию какой мощности хочет получить Эр-Рияд. Не исключалась возможность постройки АЭС малой или средней мощности. Россия компетентна в строительстве малых блоков для плавучих и наземных АЭС и готова предоставить Саудовской Аравии соответствующие предложения в этой области, если Эр-Рияд проявит интерес, говорил Новак ранее.
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саудовская аравия
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технологии, саудовская аравия, россия, александр новак, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Технологии, Саудовская Аравия, Россия, Александр Новак, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
12:02 13.12.2022
 
"Росатом" будет конкурировать за строительство АЭС в Саудовской Аравии

"Росатом" направил документы для конкурса на строительство АЭС в Саудовской Аравии

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЛоготип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" направила документы для участия в конкурсе на строительство первой АЭС в Саудовской Аравии, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Направлены документы для конкурса на строительство АЭС в Саудовской Аравии", - написал Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика". О том, что "Росатом" подаст документы на этот конкурс, Новак сообщил в октябре в интервью телеканалу Asharq News.
С октября 2017 года "Росатом" участвует в конкурентном диалоге по вопросу сооружения первой АЭС в Саудовской Аравии. Речь шла о том, атомную станцию какой мощности хочет получить Эр-Рияд. Не исключалась возможность постройки АЭС малой или средней мощности. Россия компетентна в строительстве малых блоков для плавучих и наземных АЭС и готова предоставить Саудовской Аравии соответствующие предложения в этой области, если Эр-Рияд проявит интерес, говорил Новак ранее.
АЭС Куданкулам на юге Индии - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 15:52
"Росатом" обсуждает строительство в Индии еще шести энергоблоков
 
ТехнологииСаудовская АравияРоссияАлександр НовакГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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