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Байден поручил создать специальную группу по борьбе с антисемитизмом в США - РИА Новости, 13.12.2022
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Байден поручил создать специальную группу по борьбе с антисемитизмом в США
Байден поручил создать специальную группу по борьбе с антисемитизмом в США - РИА Новости, 13.12.2022
Байден поручил создать специальную группу по борьбе с антисемитизмом в США
Президент США Джо Байден распорядился создать межведомственную группу для разработки национальной стратегии по борьбе с антисемитизмом и другими формами... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T13:46
2022-12-13T13:46
в мире
джо байден
сша
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден распорядился создать межведомственную группу для разработки национальной стратегии по борьбе с антисемитизмом и другими формами дискриминации, говорится в официальном заявлении Белого дома."Эта стратегия повысит понимание антисемитизма и той угрозы, которую он представляет для еврейской общины в США и всех американцев", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте американской администрации.По данным Белого дома, новая национальная концепция поможет бороться с антисемитскими выпадами как в реальной жизни, так и в интернете.Борьба с притеснением еврейской диаспоры станет первой задачей межведомственной группы. Она также будет координировать действия руководства США по борьбе с исламофобией и другими формами дискриминации в стране.
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в мире, джо байден, сша
В мире, Джо Байден, США
13:46 13.12.2022
 
Байден поручил создать специальную группу по борьбе с антисемитизмом в США

Байден поручил создать национальную стратегию по борьбе с антисемитизмом в США

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден распорядился создать межведомственную группу для разработки национальной стратегии по борьбе с антисемитизмом и другими формами дискриминации, говорится в официальном заявлении Белого дома.
"Эта стратегия повысит понимание антисемитизма и той угрозы, которую он представляет для еврейской общины в США и всех американцев", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте американской администрации.
По данным Белого дома, новая национальная концепция поможет бороться с антисемитскими выпадами как в реальной жизни, так и в интернете.
Борьба с притеснением еврейской диаспоры станет первой задачей межведомственной группы. Она также будет координировать действия руководства США по борьбе с исламофобией и другими формами дискриминации в стране.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 16:11
США одним решением могут разрушить единство Запада, пишет WP
 
В миреДжо БайденСША
 
 
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