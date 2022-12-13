https://ria.ru/20221213/antisemitizm-1838319789.html

Байден поручил создать специальную группу по борьбе с антисемитизмом в США

Байден поручил создать специальную группу по борьбе с антисемитизмом в США - РИА Новости, 13.12.2022

Байден поручил создать специальную группу по борьбе с антисемитизмом в США

Президент США Джо Байден распорядился создать межведомственную группу для разработки национальной стратегии по борьбе с антисемитизмом и другими формами... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T13:46

2022-12-13T13:46

2022-12-13T13:46

в мире

джо байден

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831448308_0:80:3082:1814_1920x0_80_0_0_742fee98df2a825b0e5b0829ae5ba443.jpg

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден распорядился создать межведомственную группу для разработки национальной стратегии по борьбе с антисемитизмом и другими формами дискриминации, говорится в официальном заявлении Белого дома."Эта стратегия повысит понимание антисемитизма и той угрозы, которую он представляет для еврейской общины в США и всех американцев", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте американской администрации.По данным Белого дома, новая национальная концепция поможет бороться с антисемитскими выпадами как в реальной жизни, так и в интернете.Борьба с притеснением еврейской диаспоры станет первой задачей межведомственной группы. Она также будет координировать действия руководства США по борьбе с исламофобией и другими формами дискриминации в стране.

https://ria.ru/20221212/ssha-1838111194.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, сша