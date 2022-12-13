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Биография Сергея Алейника

Биография Сергея Алейника - РИА Новости, 13.12.2022

Биография Сергея Алейника

Белорусский дипломат Сергей Федорович Алейник родился 28 января 1965 года в Минске. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T15:07

2022-12-13T15:07

2022-12-13T15:07

справки

минск

сергей алейник

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Белорусский дипломат Сергей Федорович Алейник родился 28 января 1965 года в Минске. В 1986 году окончил переводческий факультет Минского государственного педагогического института иностранных языков (ныне Минский государственный лингвистический университет), в 1992-1993 годах проходил обучение в Дипломатической академии при МИД Австрии.В 1986-1988 годах – заместитель секретаря комитета комсомола Минского государственного педагогического института иностранных языков.В 1988-1992 годах проходил военную службу в Вооруженных Силах.С 1992 по 1993 год работал третьим секретарем консульского отдела министерства иностранных дел Белоруссии.В 1993-1994 годах был начальником паспортно-визового отдела консульского управления министерства иностранных дел Белоруссии.В 1994-1995 годах занимал должность заместителя начальника отдела государственного протокола, заместителя начальника службы государственного протокола МИД Белоруссии.В 1995-1996 годах – консул – руководитель загранучреждения Белоруссии в Гааге (Нидерланды).В 1996-1999 годах – советник посольства Белоруссии в Нидерландах, постоянный представитель Белоруссии в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия.С 1999 по 2002 год – исполняющий обязанности начальника, начальник службы государственного протокола МИД Белоруссии.С 2002 по 2009 год – постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН и других международных организациях в Женеве (Швейцария), чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии при Святом Престоле, чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству (при освобождении в 2009 году от должности постоянного представителя были сохранены функции по совместительству).С 2009 по 2013 год занимал должность заместителя министра иностранных дел Белоруссии.С 2013 по 2020 год – чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и по совместительству чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в Ирландии, чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии при Святом Престоле, чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты, постоянный представитель Белоруссии при Международной морской организации.С 24 августа 2020 года – заместитель министра иностранных дел Белоруссии.С 14 февраля 2022 года занимал должность первого заместителя министра иностранных дел Белоруссии. 13 декабря 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Сергея Алейника министром иностранных дел республики.Сергей Алейник имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Владеет английским и немецким языками.Женат, двое сыновей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

минск

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, минск, сергей алейник