https://ria.ru/20221213/aleynik-1838335772.html
Сергей Алейник возглавил МИД Белоруссии
Сергей Алейник возглавил МИД Белоруссии - РИА Новости, 13.12.2022
Сергей Алейник возглавил МИД Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник назначил министром иностранных дел республики Сергея Алейника, до этого занимавшего должность первого... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:32
2022-12-13T14:32
2022-12-13T15:14
белоруссия
в мире
александр лукашенко
мид белоруссии
умер глава мид белоруссии макей
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МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник назначил министром иностранных дел республики Сергея Алейника, до этого занимавшего должность первого замглавы МИД и посла при Ватикане и Мальтийском Ордене, передает агентство Sputnik."Министром иностранных дел Беларуси назначен Сергей Алейник, который до настоящего времени работал во внешнеполитическом ведомстве на посту первого замминистра", - говорится в сообщении.Алейник родился в 1965 году в Минске. С отличием окончил переводческий факультет Минского государственного педагогического института иностранных языков (1986), проходил обучение в Дипломатической академии при МИД Австрии (1992-1993).С 1992 года – на дипломатической службе. Работал на должностях начальника службы государственного протокола МИД, постоянного представителя Белоруссии при отделении ООН в Женеве, заместителя министра иностранных дел, посла Белоруссии в Великобритании. С 2020 года – вновь заместитель, затем, с февраля 2022 года – первый заместитель министра иностранных дел Белоруссии. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Владеет английским и немецким языками. Женат, имеет двоих сыновей.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире, александр лукашенко, мид белоруссии, умер глава мид белоруссии макей
Белоруссия, В мире, Александр Лукашенко, МИД Белоруссии, Умер глава МИД Белоруссии Макей
14:32 13.12.2022 (обновлено: 15:14 13.12.2022)
Сергей Алейник возглавил МИД Белоруссии
Лукашенко назначил Сергея Алейника новым главой МИД Белоруссии после смерти Макея
МИНСК, 13 дек – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник назначил министром иностранных дел республики Сергея Алейника, до этого занимавшего должность первого замглавы МИД и посла при Ватикане и Мальтийском Ордене, передает агентство Sputnik
.
"Министром иностранных дел Беларуси назначен Сергей Алейник, который до настоящего времени работал во внешнеполитическом ведомстве на посту первого замминистра", - говорится в сообщении.
Алейник родился в 1965 году в Минске. С отличием окончил переводческий факультет Минского государственного педагогического института иностранных языков (1986), проходил обучение в Дипломатической академии при МИД Австрии (1992-1993).
С 1992 года – на дипломатической службе. Работал на должностях начальника службы государственного протокола МИД, постоянного представителя Белоруссии при отделении ООН в Женеве, заместителя министра иностранных дел, посла Белоруссии в Великобритании. С 2020 года – вновь заместитель, затем, с февраля 2022 года – первый заместитель министра иностранных дел Белоруссии. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Владеет английским и немецким языками. Женат, имеет двоих сыновей.