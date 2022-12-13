https://ria.ru/20221213/aleynik-1838335772.html

Сергей Алейник возглавил МИД Белоруссии

Сергей Алейник возглавил МИД Белоруссии - РИА Новости, 13.12.2022

Сергей Алейник возглавил МИД Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник назначил министром иностранных дел республики Сергея Алейника, до этого занимавшего должность первого... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T14:32

2022-12-13T14:32

2022-12-13T15:14

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МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник назначил министром иностранных дел республики Сергея Алейника, до этого занимавшего должность первого замглавы МИД и посла при Ватикане и Мальтийском Ордене, передает агентство Sputnik."Министром иностранных дел Беларуси назначен Сергей Алейник, который до настоящего времени работал во внешнеполитическом ведомстве на посту первого замминистра", - говорится в сообщении.Алейник родился в 1965 году в Минске. С отличием окончил переводческий факультет Минского государственного педагогического института иностранных языков (1986), проходил обучение в Дипломатической академии при МИД Австрии (1992-1993).С 1992 года – на дипломатической службе. Работал на должностях начальника службы государственного протокола МИД, постоянного представителя Белоруссии при отделении ООН в Женеве, заместителя министра иностранных дел, посла Белоруссии в Великобритании. С 2020 года – вновь заместитель, затем, с февраля 2022 года – первый заместитель министра иностранных дел Белоруссии. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Владеет английским и немецким языками. Женат, имеет двоих сыновей.

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Кирилл Волков

белоруссия, в мире, александр лукашенко, мид белоруссии, умер глава мид белоруссии макей