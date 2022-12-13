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Британия рассмотрит использование российских активов для помощи Украине - РИА Новости, 13.12.2022
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Британия рассмотрит использование российских активов для помощи Украине
Британия рассмотрит использование российских активов для помощи Украине - РИА Новости, 13.12.2022
Британия рассмотрит использование российских активов для помощи Украине
Правительство Великобритании рассматривает применение механизма по использованию замороженных активов попавших под санкции россиян для восстановления Украины,... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T17:44
2022-12-13T17:44
в мире
джеймс клеверли
владимир путин
украина
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Правительство Великобритании рассматривает применение механизма по использованию замороженных активов попавших под санкции россиян для восстановления Украины, заявил во вторник глава британского МИД Джеймс Клеверли.По его словам, он изучает возможности, чтобы гарантировать, что поддержавшие спецоперацию РФ на Украине лица "не просто попали под санкции". "Мы рассматриваем механизм, который должен быть надежным, надежным с юридической точки зрения, чтобы конфисковать активы как часть репараций, восстановления и реконструкции", - сказал он, отвечая на вопросы парламентариев.По словам Клеверли, правительство Британии "тесно работает" с властями Канады, где правовая система похожа на британскую, для того чтобы изучить, что они сделали в этом отношении, и понять, что Британия может перенять.Всего, согласно данным британского правительства, санкции Лондона против России на сегодняшний день коснулись свыше 1,2 тысячи физических и 120 юридических лиц.РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221213/sanktsii-1838329095.html
https://ria.ru/20221208/britaniya-1837102267.html
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в мире, джеймс клеверли, владимир путин, украина, россия, великобритания
В мире, Джеймс Клеверли, Владимир Путин, Украина, Россия, Великобритания
17:44 13.12.2022
 
Британия рассмотрит использование российских активов для помощи Украине

Клеверли: Британия рассмотрит использование замороженных активов России для помощи Украине

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Правительство Великобритании рассматривает применение механизма по использованию замороженных активов попавших под санкции россиян для восстановления Украины, заявил во вторник глава британского МИД Джеймс Клеверли.
По его словам, он изучает возможности, чтобы гарантировать, что поддержавшие спецоперацию РФ на Украине лица "не просто попали под санкции". "Мы рассматриваем механизм, который должен быть надежным, надежным с юридической точки зрения, чтобы конфисковать активы как часть репараций, восстановления и реконструкции", - сказал он, отвечая на вопросы парламентариев.
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
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По словам Клеверли, правительство Британии "тесно работает" с властями Канады, где правовая система похожа на британскую, для того чтобы изучить, что они сделали в этом отношении, и понять, что Британия может перенять.
Всего, согласно данным британского правительства, санкции Лондона против России на сегодняшний день коснулись свыше 1,2 тысячи физических и 120 юридических лиц.
РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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