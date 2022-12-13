https://ria.ru/20221213/aktivy-1838417238.html
Британия рассмотрит использование российских активов для помощи Украине
Британия рассмотрит использование российских активов для помощи Украине - РИА Новости, 13.12.2022
Британия рассмотрит использование российских активов для помощи Украине
Правительство Великобритании рассматривает применение механизма по использованию замороженных активов попавших под санкции россиян для восстановления Украины,... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T17:44
2022-12-13T17:44
2022-12-13T17:44
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Правительство Великобритании рассматривает применение механизма по использованию замороженных активов попавших под санкции россиян для восстановления Украины, заявил во вторник глава британского МИД Джеймс Клеверли.По его словам, он изучает возможности, чтобы гарантировать, что поддержавшие спецоперацию РФ на Украине лица "не просто попали под санкции". "Мы рассматриваем механизм, который должен быть надежным, надежным с юридической точки зрения, чтобы конфисковать активы как часть репараций, восстановления и реконструкции", - сказал он, отвечая на вопросы парламентариев.По словам Клеверли, правительство Британии "тесно работает" с властями Канады, где правовая система похожа на британскую, для того чтобы изучить, что они сделали в этом отношении, и понять, что Британия может перенять.Всего, согласно данным британского правительства, санкции Лондона против России на сегодняшний день коснулись свыше 1,2 тысячи физических и 120 юридических лиц.РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221213/sanktsii-1838329095.html
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в мире, джеймс клеверли, владимир путин, украина, россия, великобритания
В мире, Джеймс Клеверли, Владимир Путин, Украина, Россия, Великобритания
Британия рассмотрит использование российских активов для помощи Украине
Клеверли: Британия рассмотрит использование замороженных активов России для помощи Украине
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Правительство Великобритании рассматривает применение механизма по использованию замороженных активов попавших под санкции россиян для восстановления Украины, заявил во вторник глава британского МИД Джеймс Клеверли.
По его словам, он изучает возможности, чтобы гарантировать, что поддержавшие спецоперацию РФ на Украине лица "не просто попали под санкции". "Мы рассматриваем механизм, который должен быть надежным, надежным с юридической точки зрения, чтобы конфисковать активы как часть репараций, восстановления и реконструкции", - сказал он, отвечая на вопросы парламентариев.
По словам Клеверли, правительство Британии "тесно работает" с властями Канады, где правовая система похожа на британскую, для того чтобы изучить, что они сделали в этом отношении, и понять, что Британия может перенять.
Всего, согласно данным британского правительства, санкции Лондона против России на сегодняшний день коснулись свыше 1,2 тысячи физических и 120 юридических лиц.
РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.