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Инновационный первый энергоблок Курской АЭС-2 начнет работу в 2025 году - РИА Новости, 13.12.2022
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Инновационный первый энергоблок Курской АЭС-2 начнет работу в 2025 году
Инновационный первый энергоблок Курской АЭС-2 начнет работу в 2025 году - РИА Новости, 13.12.2022
Инновационный первый энергоблок Курской АЭС-2 начнет работу в 2025 году
Инновационный энергоблок № 1 строящейся Курской АЭС-2 введут в эксплуатацию в 2025 году, энергоблок № 2 - двумя годами позже, сообщил вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T12:10
2022-12-13T12:10
технологии
россия
курская аэс-2
александр новак
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Инновационный энергоблок № 1 строящейся Курской АЭС-2 введут в эксплуатацию в 2025 году, энергоблок № 2 - двумя годами позже, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."В соответствии с графиком идут работы по возведению энергоблоков № 1 и № 2 Курской АЭС-2 с инновационным реактором ВВЭР-ТОИ. Энергоблок № 1 будет введен в эксплуатацию в 2025 г., энергоблок № 2 – в 2027 г.", - написал Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика".Энергоблоки № 1 и № 2 Курской АЭС-2 поколения "3+" являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный), и соответствуют всем требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Это новый проект, созданный российскими проектировщиками на базе технических решений проекта АЭС с реакторами ВВЭР-1200. Они обладают повышенной мощностью, улучшенными технико-экономическими показателями и повышенной устойчивостью к экстремальным внешним воздействиям и природным катаклизмам.
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технологии, россия, курская аэс-2, александр новак
Технологии, Россия, Курская АЭС-2, Александр Новак
12:10 13.12.2022
 
Инновационный первый энергоблок Курской АЭС-2 начнет работу в 2025 году

Первый энергоблок Курской АЭС-2 с реактором ВВЭР-ТОИ введут в эксплуатацию в 2025 году

© РосэнергоатомСооружение второго в России инновационного энергоблока ВВЭР-ТОИ на площадке Курской АЭС-2
Сооружение второго в России инновационного энергоблока ВВЭР-ТОИ на площадке Курской АЭС-2
© Росэнергоатом
Сооружение второго в России инновационного энергоблока ВВЭР-ТОИ на площадке Курской АЭС-2 . Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Инновационный энергоблок № 1 строящейся Курской АЭС-2 введут в эксплуатацию в 2025 году, энергоблок № 2 - двумя годами позже, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"В соответствии с графиком идут работы по возведению энергоблоков № 1 и № 2 Курской АЭС-2 с инновационным реактором ВВЭР-ТОИ. Энергоблок № 1 будет введен в эксплуатацию в 2025 г., энергоблок № 2 – в 2027 г.", - написал Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика".
Энергоблоки № 1 и № 2 Курской АЭС-2 поколения "3+" являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный), и соответствуют всем требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Это новый проект, созданный российскими проектировщиками на базе технических решений проекта АЭС с реакторами ВВЭР-1200. Они обладают повышенной мощностью, улучшенными технико-экономическими показателями и повышенной устойчивостью к экстремальным внешним воздействиям и природным катаклизмам.
Общий план Курской атомной станции - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
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На Курской АЭС навсегда остановили первый энергоблок
 
ТехнологииРоссияКурская АЭС-2Александр Новак
 
 
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