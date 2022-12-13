https://ria.ru/20221213/aes-1838276415.html

Инновационный первый энергоблок Курской АЭС-2 начнет работу в 2025 году

Инновационный первый энергоблок Курской АЭС-2 начнет работу в 2025 году - РИА Новости, 13.12.2022

Инновационный первый энергоблок Курской АЭС-2 начнет работу в 2025 году

Инновационный энергоблок № 1 строящейся Курской АЭС-2 введут в эксплуатацию в 2025 году, энергоблок № 2 - двумя годами позже, сообщил вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T12:10

2022-12-13T12:10

2022-12-13T12:10

технологии

россия

курская аэс-2

александр новак

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Инновационный энергоблок № 1 строящейся Курской АЭС-2 введут в эксплуатацию в 2025 году, энергоблок № 2 - двумя годами позже, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."В соответствии с графиком идут работы по возведению энергоблоков № 1 и № 2 Курской АЭС-2 с инновационным реактором ВВЭР-ТОИ. Энергоблок № 1 будет введен в эксплуатацию в 2025 г., энергоблок № 2 – в 2027 г.", - написал Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика".Энергоблоки № 1 и № 2 Курской АЭС-2 поколения "3+" являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный), и соответствуют всем требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Это новый проект, созданный российскими проектировщиками на базе технических решений проекта АЭС с реакторами ВВЭР-1200. Они обладают повышенной мощностью, улучшенными технико-экономическими показателями и повышенной устойчивостью к экстремальным внешним воздействиям и природным катаклизмам.

https://ria.ru/20211220/aes-1764534061.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

технологии, россия, курская аэс-2, александр новак