https://ria.ru/20221213/aes-1838250056.html

На Украине заработали все девять блоков АЭС мощностью 1000 МВт

На Украине заработали все девять блоков АЭС мощностью 1000 МВт - РИА Новости, 13.12.2022

На Украине заработали все девять блоков АЭС мощностью 1000 МВт

Работа всех девяти подконтрольных Киеву блоков АЭС мощностью 1000 МВт возобновлена после ремонта, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T10:31

2022-12-13T10:31

2022-12-13T10:31

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

запорожская аэс

россия

энергоатом

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833885873_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fe1e104428676bea6702934751eeedac.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Работа всех девяти подконтрольных Киеву блоков АЭС мощностью 1000 МВт возобновлена после ремонта, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко."Все девять энергоблоков отечественных атомных электростанций, которые находятся на подконтрольной Украине территории, работают для обеспечения потребностей населения и экономики страны", - приводит слова Галущенко сайт минэнерго.По его словам, в ночь на вторник, в 1.09 (2.09 мск), после ремонта к электросети был подключен еще один (девятый) энергоблок-тысячник (мощностью 1000 МВт) "Энергоатома", выведенный из строя 23 ноября в результате ракетных обстрелов. Он не уточнил, о энергоблоке какой АЭС идет речь. Продолжается набор мощности, добавил министр.Ранее Галущенко сообщал, что самая большая потеря украинской энергосистемы с 24 февраля - это Запорожская АЭС, на станции находятся шесть энергоблоков, которые еще в феврале выдавали в энергосистему Украины более 6000 МВт электроэнергии. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

https://ria.ru/20221212/otklyucheniya-1837955917.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, запорожская аэс, россия, энергоатом