Рейтинг@Mail.ru
На Украине заработали все девять блоков АЭС мощностью 1000 МВт - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/aes-1838250056.html
На Украине заработали все девять блоков АЭС мощностью 1000 МВт
На Украине заработали все девять блоков АЭС мощностью 1000 МВт - РИА Новости, 13.12.2022
На Украине заработали все девять блоков АЭС мощностью 1000 МВт
Работа всех девяти подконтрольных Киеву блоков АЭС мощностью 1000 МВт возобновлена после ремонта, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T10:31
2022-12-13T10:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
запорожская аэс
россия
энергоатом
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833885873_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fe1e104428676bea6702934751eeedac.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Работа всех девяти подконтрольных Киеву блоков АЭС мощностью 1000 МВт возобновлена после ремонта, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко."Все девять энергоблоков отечественных атомных электростанций, которые находятся на подконтрольной Украине территории, работают для обеспечения потребностей населения и экономики страны", - приводит слова Галущенко сайт минэнерго.По его словам, в ночь на вторник, в 1.09 (2.09 мск), после ремонта к электросети был подключен еще один (девятый) энергоблок-тысячник (мощностью 1000 МВт) "Энергоатома", выведенный из строя 23 ноября в результате ракетных обстрелов. Он не уточнил, о энергоблоке какой АЭС идет речь. Продолжается набор мощности, добавил министр.Ранее Галущенко сообщал, что самая большая потеря украинской энергосистемы с 24 февраля - это Запорожская АЭС, на станции находятся шесть энергоблоков, которые еще в феврале выдавали в энергосистему Украины более 6000 МВт электроэнергии. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
https://ria.ru/20221212/otklyucheniya-1837955917.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833885873_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1ed1fa5e21e7c24811ca6fd582b55683.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, запорожская аэс, россия, энергоатом
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Запорожская АЭС, Россия, Энергоатом
10:31 13.12.2022
 
На Украине заработали все девять блоков АЭС мощностью 1000 МВт

Министр энергетики Галущенко: на Украине заработали девять блоков АЭС мощностью 1000 МВт

© AP Photo / Andrew KravchenkoВид со смотровой площадки на неосвещенный Киев
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Работа всех девяти подконтрольных Киеву блоков АЭС мощностью 1000 МВт возобновлена после ремонта, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
"Все девять энергоблоков отечественных атомных электростанций, которые находятся на подконтрольной Украине территории, работают для обеспечения потребностей населения и экономики страны", - приводит слова Галущенко сайт минэнерго.
Одесса - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 08:54Специальная военная операция на Украине
В Одесской области продолжаются экстренные и аварийные отключения света
По его словам, в ночь на вторник, в 1.09 (2.09 мск), после ремонта к электросети был подключен еще один (девятый) энергоблок-тысячник (мощностью 1000 МВт) "Энергоатома", выведенный из строя 23 ноября в результате ракетных обстрелов. Он не уточнил, о энергоблоке какой АЭС идет речь. Продолжается набор мощности, добавил министр.
Ранее Галущенко сообщал, что самая большая потеря украинской энергосистемы с 24 февраля - это Запорожская АЭС, на станции находятся шесть энергоблоков, которые еще в феврале выдавали в энергосистему Украины более 6000 МВт электроэнергии. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Обстрелы Запорожской АЭС
6 декабря, 09:09Инфографика
Обстрелы Запорожской АЭС
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевЗапорожская АЭСРоссияЭнергоатом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала