https://ria.ru/20221213/aeroekspress-1837996933.html

"Аэроэкспресс" назвал число пассажиров за год

"Аэроэкспресс" назвал число пассажиров за год - РИА Новости, 13.12.2022

"Аэроэкспресс" назвал число пассажиров за год

"Аэроэкспресс" ожидает пассажиропоток своих поездов и автобусов по итогам года в 9-9,5 миллиона человек, сообщил журналистам гендиректор компании Андрей Акимов. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T01:34

2022-12-13T01:34

2022-12-13T01:34

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андрей акимов

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. "Аэроэкспресс" ожидает пассажиропоток своих поездов и автобусов по итогам года в 9-9,5 миллиона человек, сообщил журналистам гендиректор компании Андрей Акимов."Компания, как и все сектора экономики, в этом году столкнулась с серьезными вызовами, –сказал Акимов. – Но благодаря тесной и продуктивной работе с нашими партнерами и кредиторами нашу операционно-финансовую модель удалось сбалансировать. Пассажиропоток, который мы прогнозируем по итогам года, составит 9-9,5 миллиона пассажиров, это включая перевозки и поездами, и нашими экспресс-автобусами".Он отметил, что на будущий год у компании оптимистичные прогнозы по перевозкам. В целом, подчеркнул он, пассажиропоток "Аэроэкспресса" коррелирует с пассажиропотоком аэропортов.В 2021 году услугами этих поездов воспользовались 8,9 миллиона человек.

https://ria.ru/20221211/aeroport-1837934126.html

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Лана Баева

туризм, андрей акимов, аэроэкспресс, новости - туризм, туристы, аэропорты