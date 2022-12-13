https://ria.ru/20221213/aeroekspress-1837996933.html
"Аэроэкспресс" назвал число пассажиров за год
"Аэроэкспресс" назвал число пассажиров за год - РИА Новости, 13.12.2022
"Аэроэкспресс" назвал число пассажиров за год
"Аэроэкспресс" ожидает пассажиропоток своих поездов и автобусов по итогам года в 9-9,5 миллиона человек, сообщил журналистам гендиректор компании Андрей Акимов. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T01:34
2022-12-13T01:34
2022-12-13T01:34
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андрей акимов
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. "Аэроэкспресс" ожидает пассажиропоток своих поездов и автобусов по итогам года в 9-9,5 миллиона человек, сообщил журналистам гендиректор компании Андрей Акимов."Компания, как и все сектора экономики, в этом году столкнулась с серьезными вызовами, –сказал Акимов. – Но благодаря тесной и продуктивной работе с нашими партнерами и кредиторами нашу операционно-финансовую модель удалось сбалансировать. Пассажиропоток, который мы прогнозируем по итогам года, составит 9-9,5 миллиона пассажиров, это включая перевозки и поездами, и нашими экспресс-автобусами".Он отметил, что на будущий год у компании оптимистичные прогнозы по перевозкам. В целом, подчеркнул он, пассажиропоток "Аэроэкспресса" коррелирует с пассажиропотоком аэропортов.В 2021 году услугами этих поездов воспользовались 8,9 миллиона человек.
https://ria.ru/20221211/aeroport-1837934126.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, андрей акимов, аэроэкспресс, новости - туризм, туристы, аэропорты
Туризм, Туризм, Андрей Акимов, Аэроэкспресс, Новости - Туризм, туристы, Аэропорты
"Аэроэкспресс" назвал число пассажиров за год
"Аэроэкспресс" ожидает пассажиропоток по итогам года в 9-9,5 миллиона человек
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. "Аэроэкспресс" ожидает пассажиропоток своих поездов и автобусов по итогам года в 9-9,5 миллиона человек, сообщил журналистам гендиректор компании Андрей Акимов.
"Компания, как и все сектора экономики, в этом году столкнулась с серьезными вызовами, –сказал Акимов. – Но благодаря тесной и продуктивной работе с нашими партнерами и кредиторами нашу операционно-финансовую модель удалось сбалансировать. Пассажиропоток, который мы прогнозируем по итогам года, составит 9-9,5 миллиона пассажиров, это включая перевозки и поездами, и нашими экспресс-автобусами".
Он отметил, что на будущий год у компании оптимистичные прогнозы по перевозкам. В целом, подчеркнул он, пассажиропоток "Аэроэкспресса" коррелирует с пассажиропотоком аэропортов.
В 2021 году услугами этих поездов воспользовались 8,9 миллиона человек.