https://ria.ru/20221213/adaptatsiya-1838350679.html
Период адаптации России к санкциям Запада продолжается, заявил Мишустин
Период адаптации России к санкциям Запада продолжается, заявил Мишустин - РИА Новости, 13.12.2022
Период адаптации России к санкциям Запада продолжается, заявил Мишустин
Период адаптации России к санкционной политике Запада продолжается, но уже сейчас можно сказать, что негативные предсказания не реализовались, заявил... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T15:07
2022-12-13T15:07
2022-12-13T15:26
россия
экономика
цены на нефть
михаил мишустин
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Период адаптации России к санкционной политике Запада продолжается, но уже сейчас можно сказать, что негативные предсказания не реализовались, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.Мишустин отметил, что министерство экономического развития прогнозирует сокращение ВВП по итогам года на уровне менее 3%."Конечно, некоторого замедления избежать не удастся. Но уже сейчас очевидно, что негативные сценарии не реализовались, как предполагали многие алармисты в начале года. Даже в прошлый глобальный кризис просадка экономики была более жесткой. А условия в общем-то несопоставимые", - сказал премьер.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, цены на нефть, михаил мишустин
Россия, Экономика, Цены на нефть, Михаил Мишустин
15:07 13.12.2022 (обновлено: 15:26 13.12.2022)
Период адаптации России к санкциям Запада продолжается, заявил Мишустин
Мишустин: адаптация России к санкциям продолжается, негативные предсказания не сбылись
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Период адаптации России к санкционной политике Запада продолжается, но уже сейчас можно сказать, что негативные предсказания не реализовались, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Сейчас продолжается период адаптации к текущим вызовам. Как недавно отметил президент, спад в экономике есть, но ситуация лучше, чем во многих других странах", - сказал он на заседании Экспертного совета при правительстве РФ.
Мишустин отметил, что министерство экономического развития прогнозирует сокращение ВВП по итогам года на уровне менее 3%.
"Конечно, некоторого замедления избежать не удастся. Но уже сейчас очевидно, что негативные сценарии не реализовались, как предполагали многие алармисты в начале года. Даже в прошлый глобальный кризис просадка экономики была более жесткой. А условия в общем-то несопоставимые", - сказал премьер.