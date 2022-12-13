https://ria.ru/20221213/adaptatsiya-1838350679.html

Период адаптации России к санкциям Запада продолжается, заявил Мишустин

Период адаптации России к санкциям Запада продолжается, заявил Мишустин - РИА Новости, 13.12.2022

Период адаптации России к санкциям Запада продолжается, заявил Мишустин

Период адаптации России к санкционной политике Запада продолжается, но уже сейчас можно сказать, что негативные предсказания не реализовались, заявил... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T15:07

2022-12-13T15:07

2022-12-13T15:26

россия

экономика

цены на нефть

михаил мишустин

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Период адаптации России к санкционной политике Запада продолжается, но уже сейчас можно сказать, что негативные предсказания не реализовались, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.Мишустин отметил, что министерство экономического развития прогнозирует сокращение ВВП по итогам года на уровне менее 3%."Конечно, некоторого замедления избежать не удастся. Но уже сейчас очевидно, что негативные сценарии не реализовались, как предполагали многие алармисты в начале года. Даже в прошлый глобальный кризис просадка экономики была более жесткой. А условия в общем-то несопоставимые", - сказал премьер.

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россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, экономика, цены на нефть, михаил мишустин