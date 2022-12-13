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Период адаптации России к санкциям Запада продолжается, заявил Мишустин - РИА Новости, 13.12.2022
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Период адаптации России к санкциям Запада продолжается, заявил Мишустин
Период адаптации России к санкциям Запада продолжается, заявил Мишустин - РИА Новости, 13.12.2022
Период адаптации России к санкциям Запада продолжается, заявил Мишустин
Период адаптации России к санкционной политике Запада продолжается, но уже сейчас можно сказать, что негативные предсказания не реализовались, заявил... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T15:07
2022-12-13T15:26
россия
экономика
цены на нефть
михаил мишустин
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Период адаптации России к санкционной политике Запада продолжается, но уже сейчас можно сказать, что негативные предсказания не реализовались, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.Мишустин отметил, что министерство экономического развития прогнозирует сокращение ВВП по итогам года на уровне менее 3%."Конечно, некоторого замедления избежать не удастся. Но уже сейчас очевидно, что негативные сценарии не реализовались, как предполагали многие алармисты в начале года. Даже в прошлый глобальный кризис просадка экономики была более жесткой. А условия в общем-то несопоставимые", - сказал премьер.
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россия, экономика, цены на нефть, михаил мишустин
Россия, Экономика, Цены на нефть, Михаил Мишустин
15:07 13.12.2022 (обновлено: 15:26 13.12.2022)
 
Период адаптации России к санкциям Запада продолжается, заявил Мишустин

Мишустин: адаптация России к санкциям продолжается, негативные предсказания не сбылись

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Период адаптации России к санкционной политике Запада продолжается, но уже сейчас можно сказать, что негативные предсказания не реализовались, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Сейчас продолжается период адаптации к текущим вызовам. Как недавно отметил президент, спад в экономике есть, но ситуация лучше, чем во многих других странах", - сказал он на заседании Экспертного совета при правительстве РФ.
Мишустин отметил, что министерство экономического развития прогнозирует сокращение ВВП по итогам года на уровне менее 3%.
"Конечно, некоторого замедления избежать не удастся. Но уже сейчас очевидно, что негативные сценарии не реализовались, как предполагали многие алармисты в начале года. Даже в прошлый глобальный кризис просадка экономики была более жесткой. А условия в общем-то несопоставимые", - сказал премьер.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
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