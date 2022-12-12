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Продолжительность жизни в России повысилась, заявил Мурашко - РИА Новости, 12.12.2022
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Продолжительность жизни в России повысилась, заявил Мурашко
Продолжительность жизни в России повысилась, заявил Мурашко - РИА Новости, 12.12.2022
Продолжительность жизни в России повысилась, заявил Мурашко
Продолжительность жизни в России с конца прошлого года увеличилась на 1,8 года, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на вебинаре "Повышение доступности РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T09:43
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общество
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Продолжительность жизни в России с конца прошлого года увеличилась на 1,8 года, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на вебинаре "Повышение доступности медицинской помощи в первичном звене здравоохранения"."Мы прогнозируем, что эта цифра к концу года, наверное, будет чуть больше", — сказал он.По словам министра, Россия вышла на устойчивую траекторию снижения смертности — показатели уже ниже, чем в 2019 году, до начала пандемии коронавируса.В июле президент Владимир Путин отмечал, что по итогам второго квартала продолжительность жизни в России превысила 73 года. Тем не менее, подчеркнул он, важно добиться, чтобы она увеличилась до 78 лет — показателя, определенного Единым планом по достижению национальных целей развития до 2030 года.
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия
Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Россия
09:43 12.12.2022 (обновлено: 11:29 12.12.2022)
 
Продолжительность жизни в России повысилась, заявил Мурашко

Мурашко: продолжительность жизни в России повысилась с конца прошлого года

© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения России Михаил Мурашко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Продолжительность жизни в России с конца прошлого года увеличилась на 1,8 года, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на вебинаре "Повышение доступности медицинской помощи в первичном звене здравоохранения".
"Мы прогнозируем, что эта цифра к концу года, наверное, будет чуть больше", — сказал он.
По словам министра, Россия вышла на устойчивую траекторию снижения смертности — показатели уже ниже, чем в 2019 году, до начала пандемии коронавируса.
В июле президент Владимир Путин отмечал, что по итогам второго квартала продолжительность жизни в России превысила 73 года. Тем не менее, подчеркнул он, важно добиться, чтобы она увеличилась до 78 лет — показателя, определенного Единым планом по достижению национальных целей развития до 2030 года.
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