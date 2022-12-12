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Продолжительность жизни в России повысилась, заявил Мурашко

Продолжительность жизни в России повысилась, заявил Мурашко - РИА Новости, 12.12.2022

Продолжительность жизни в России повысилась, заявил Мурашко

Продолжительность жизни в России с конца прошлого года увеличилась на 1,8 года, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на вебинаре "Повышение доступности РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T09:43

2022-12-12T09:43

2022-12-12T11:29

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Продолжительность жизни в России с конца прошлого года увеличилась на 1,8 года, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на вебинаре "Повышение доступности медицинской помощи в первичном звене здравоохранения"."Мы прогнозируем, что эта цифра к концу года, наверное, будет чуть больше", — сказал он.По словам министра, Россия вышла на устойчивую траекторию снижения смертности — показатели уже ниже, чем в 2019 году, до начала пандемии коронавируса.В июле президент Владимир Путин отмечал, что по итогам второго квартала продолжительность жизни в России превысила 73 года. Тем не менее, подчеркнул он, важно добиться, чтобы она увеличилась до 78 лет — показателя, определенного Единым планом по достижению национальных целей развития до 2030 года.

https://ria.ru/20221212/kofe-1837939612.html

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