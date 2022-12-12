https://ria.ru/20221212/zhaloba-1838161842.html

Генпрокуратура Перу направила жалобу на экс-президента Кастильо в конгресс

Генпрокуратура Перу направила жалобу на экс-президента Кастильо в конгресс - РИА Новости, 12.12.2022

Генпрокуратура Перу направила жалобу на экс-президента Кастильо в конгресс

Генпрокуратура Перу направила в конгресс конституционную жалобу в отношении отправленного в отставку президента Педро Кастильо, обвинив его в мятеже и заговоре, РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T18:34

2022-12-12T18:34

2022-12-12T18:34

в мире

педро кастильо

перу

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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 дек - РИА Новости. Генпрокуратура Перу направила в конгресс конституционную жалобу в отношении отправленного в отставку президента Педро Кастильо, обвинив его в мятеже и заговоре, сообщает радио RPP.Кроме того, жалоба распространяется на экс-главу совета министров Бетси Чавес, а также на бывших министров Роберто Санчеса и Вилли Уэрту.Седьмого декабря занимавший пост президента Перу Кастильо распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение о его отставке. Вооруженные силы и полиция высказались против решения президента, политик был задержан по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями и помещен под предварительный арест на семь суток. Вице-президент Перу Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной-президентом страны.

https://ria.ru/20221212/peru-1837960524.html

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в мире, педро кастильо, перу