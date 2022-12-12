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Генпрокуратура Перу направила жалобу на экс-президента Кастильо в конгресс - РИА Новости, 12.12.2022
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Генпрокуратура Перу направила жалобу на экс-президента Кастильо в конгресс
Генпрокуратура Перу направила жалобу на экс-президента Кастильо в конгресс - РИА Новости, 12.12.2022
Генпрокуратура Перу направила жалобу на экс-президента Кастильо в конгресс
Генпрокуратура Перу направила в конгресс конституционную жалобу в отношении отправленного в отставку президента Педро Кастильо, обвинив его в мятеже и заговоре, РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T18:34
2022-12-12T18:34
в мире
педро кастильо
перу
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 дек - РИА Новости. Генпрокуратура Перу направила в конгресс конституционную жалобу в отношении отправленного в отставку президента Педро Кастильо, обвинив его в мятеже и заговоре, сообщает радио RPP.Кроме того, жалоба распространяется на экс-главу совета министров Бетси Чавес, а также на бывших министров Роберто Санчеса и Вилли Уэрту.Седьмого декабря занимавший пост президента Перу Кастильо распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение о его отставке. Вооруженные силы и полиция высказались против решения президента, политик был задержан по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями и помещен под предварительный арест на семь суток. Вице-президент Перу Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной-президентом страны.
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в мире, педро кастильо, перу
В мире, Педро Кастильо, Перу
18:34 12.12.2022
 
Генпрокуратура Перу направила жалобу на экс-президента Кастильо в конгресс

RPP: генпрокуратура Перу направила жалобу на экс-президента Кастильо в конгресс

© AP Photo / Martin MejiaПедро Кастильо
Педро Кастильо - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© AP Photo / Martin Mejia
Педро Кастильо. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 дек - РИА Новости. Генпрокуратура Перу направила в конгресс конституционную жалобу в отношении отправленного в отставку президента Педро Кастильо, обвинив его в мятеже и заговоре, сообщает радио RPP.
"Генпрокурор Патрисия Бенавидес направила утром в понедельник конституционную жалобу против экс-президента Педро Кастильо. Жалоба касается совершения предполагаемого мятежа и заговора", - отмечает СМИ.
Кроме того, жалоба распространяется на экс-главу совета министров Бетси Чавес, а также на бывших министров Роберто Санчеса и Вилли Уэрту.
Седьмого декабря занимавший пост президента Перу Кастильо распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение о его отставке. Вооруженные силы и полиция высказались против решения президента, политик был задержан по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями и помещен под предварительный арест на семь суток. Вице-президент Перу Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной-президентом страны.
Акция протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Педро Кастильо на площади Сан-Мартин в Лиме - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 09:19
В нескольких районах Перу ввели чрезвычайное положение
 
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