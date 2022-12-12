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Польша вывезла с Украины более двух миллионов тонн зерна - РИА Новости, 12.12.2022
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Польша вывезла с Украины более двух миллионов тонн зерна
Польша вывезла с Украины более двух миллионов тонн зерна - РИА Новости, 12.12.2022
Польша вывезла с Украины более двух миллионов тонн зерна
Польша вывезла из Украины более двух миллионов тонн зерна, заявил журналистам министр сельского хозяйства и развития села Польши Хенрик Ковальчик. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T17:56
2022-12-12T17:56
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ВАРШАВА, 12 дек — РИА Новости. Польша вывезла из Украины более двух миллионов тонн зерна, заявил журналистам министр сельского хозяйства и развития села Польши Хенрик Ковальчик.При этом он уточнил, что Польша украинское зерно также отправляет на экспорт. "В это же время было экспортировано 6,5 миллиона тонн зерна (за период с января по сентябрь), что намного больше, чем экспортный потенциал Польши", - сказал министр.Ранее представители африканских стран указывали на сложности с поставками продовольствия и удобрений из России из-за опасений компаний и финансовых учреждений попасть под санкции. ЕС неоднократно заверял, что не вводил санкции против российской сельхозпродукции.Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Одновременно с этим, как отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работала.
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польша, украина, в мире
Польша, Украина, В мире
17:56 12.12.2022
 
Польша вывезла с Украины более двух миллионов тонн зерна

Глава Минсельхоза Ковальчик: Польша вывезла с Украины более двух миллионов тонн зерна

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФлаги Польши и Евросоюза
Флаги Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги Польши и Евросоюза. Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 дек — РИА Новости. Польша вывезла из Украины более двух миллионов тонн зерна, заявил журналистам министр сельского хозяйства и развития села Польши Хенрик Ковальчик.
"Европейский союз принял решение о поддержке вывоза зерна из Украины. Мы это выполняем. До конца сентября из Украины было привезено 2,1 миллиона тонн зерна, в том числе 1,4 миллиона тонн - кукурузы. Конечно, это во много раз больше, чем в предыдущие годы", - сказал Ковальчик.
При этом он уточнил, что Польша украинское зерно также отправляет на экспорт. "В это же время было экспортировано 6,5 миллиона тонн зерна (за период с января по сентябрь), что намного больше, чем экспортный потенциал Польши", - сказал министр.
Ранее представители африканских стран указывали на сложности с поставками продовольствия и удобрений из России из-за опасений компаний и финансовых учреждений попасть под санкции. ЕС неоднократно заверял, что не вводил санкции против российской сельхозпродукции.
Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Одновременно с этим, как отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работала.
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