https://ria.ru/20221212/zerno-1838148846.html

Польша вывезла с Украины более двух миллионов тонн зерна

Польша вывезла с Украины более двух миллионов тонн зерна - РИА Новости, 12.12.2022

Польша вывезла с Украины более двух миллионов тонн зерна

Польша вывезла из Украины более двух миллионов тонн зерна, заявил журналистам министр сельского хозяйства и развития села Польши Хенрик Ковальчик. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T17:56

2022-12-12T17:56

2022-12-12T17:56

польша

украина

в мире

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ВАРШАВА, 12 дек — РИА Новости. Польша вывезла из Украины более двух миллионов тонн зерна, заявил журналистам министр сельского хозяйства и развития села Польши Хенрик Ковальчик.При этом он уточнил, что Польша украинское зерно также отправляет на экспорт. "В это же время было экспортировано 6,5 миллиона тонн зерна (за период с января по сентябрь), что намного больше, чем экспортный потенциал Польши", - сказал министр.Ранее представители африканских стран указывали на сложности с поставками продовольствия и удобрений из России из-за опасений компаний и финансовых учреждений попасть под санкции. ЕС неоднократно заверял, что не вводил санкции против российской сельхозпродукции.Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Одновременно с этим, как отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя, часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работала.

https://ria.ru/20221211/zelenskiy-1837902261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

польша, украина, в мире