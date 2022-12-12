https://ria.ru/20221212/zerno-1837968563.html

В МИД отметили стремление Анкары по реализации зерновой сделки

В МИД отметили стремление Анкары по реализации зерновой сделки - РИА Новости, 12.12.2022

В МИД отметили стремление Анкары по реализации зерновой сделки

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва отмечает позитивное стремление турецкой стороны по тому, чтобы обеспечить реализацию договоренностей по... РИА Новости, 12.12.2022

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2022-12-12T10:11

экономика

россия

стамбул

сергей вершинин

оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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СТАМБУЛ, 12 дек – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва отмечает позитивное стремление турецкой стороны по тому, чтобы обеспечить реализацию договоренностей по "зерновой сделке", подписанной в Стамбуле в июле текущего года."Мы отмечаем позитивное стремление турецкой стороны по тому, чтобы обеспечить реализацию тех договорённостей, которые были подписаны 22 июля текущего года. В том, что касается экспорта удобрений, аммиака, речь должна идти о коммерческой составляющей. Напомню, что Россия является одним из крупнейших производителей аммиака и других необходимых удобрений", - заявил Вершинин российским журналистам по итогам переговоров с турецкой стороной в Стамбуле.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.Сама сделка является составной части пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

https://ria.ru/20221212/zerno-1837967712.html

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стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, стамбул, сергей вершинин, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)