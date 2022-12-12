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В МИД отметили стремление Анкары по реализации зерновой сделки - РИА Новости, 12.12.2022
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В МИД отметили стремление Анкары по реализации зерновой сделки
В МИД отметили стремление Анкары по реализации зерновой сделки - РИА Новости, 12.12.2022
В МИД отметили стремление Анкары по реализации зерновой сделки
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва отмечает позитивное стремление турецкой стороны по тому, чтобы обеспечить реализацию договоренностей по... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T10:11
2022-12-12T10:11
экономика
россия
стамбул
сергей вершинин
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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СТАМБУЛ, 12 дек – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва отмечает позитивное стремление турецкой стороны по тому, чтобы обеспечить реализацию договоренностей по "зерновой сделке", подписанной в Стамбуле в июле текущего года."Мы отмечаем позитивное стремление турецкой стороны по тому, чтобы обеспечить реализацию тех договорённостей, которые были подписаны 22 июля текущего года. В том, что касается экспорта удобрений, аммиака, речь должна идти о коммерческой составляющей. Напомню, что Россия является одним из крупнейших производителей аммиака и других необходимых удобрений", - заявил Вершинин российским журналистам по итогам переговоров с турецкой стороной в Стамбуле.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.Сама сделка является составной части пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
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экономика, россия, стамбул, сергей вершинин, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Экономика, Россия, Стамбул, Сергей Вершинин, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
10:11 12.12.2022
 
В МИД отметили стремление Анкары по реализации зерновой сделки

Замглавы МИД Вершинин: Москва отмечает стремление Анкары по реализации зерновой сделки

© AP Photo / Khalil HamraГрузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 12 дек – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва отмечает позитивное стремление турецкой стороны по тому, чтобы обеспечить реализацию договоренностей по "зерновой сделке", подписанной в Стамбуле в июле текущего года.
"Мы отмечаем позитивное стремление турецкой стороны по тому, чтобы обеспечить реализацию тех договорённостей, которые были подписаны 22 июля текущего года. В том, что касается экспорта удобрений, аммиака, речь должна идти о коммерческой составляющей. Напомню, что Россия является одним из крупнейших производителей аммиака и других необходимых удобрений", - заявил Вершинин российским журналистам по итогам переговоров с турецкой стороной в Стамбуле.
Хранилища с зерном в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 10:07
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Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.
Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама сделка является составной части пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
Кто получил зерно по продуктовой сделке
23 сентября, 11:46Инфографика
Кто получил зерно по продуктовой сделке
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ЭкономикаРоссияСтамбулСергей ВершининООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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