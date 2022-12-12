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В МИД предложили скорректировать продуктовую сделку - РИА Новости, 12.12.2022
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В МИД предложили скорректировать продуктовую сделку
В МИД предложили скорректировать продуктовую сделку - РИА Новости, 12.12.2022
В МИД предложили скорректировать продуктовую сделку
Зерновая сделка нуждается в коррективах, основные поставки зерна с Украины идут не в беднейшие страны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T10:07
2022-12-12T11:47
экономика
россия
украина
стамбул
оон
сергей вершинин
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СТАМБУЛ, 12 дек - РИА Новости. Зерновая сделка нуждается в коррективах, основные поставки зерна с Украины идут не в беднейшие страны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Это очень важный вопрос. Он занимал достаточное количество времени в наших дискуссиях (в Стамбуле, с замглавы МИД Турции – ред.). Мы говорили о том, как вообще реализуются стамбульские договоренности, которые были подписаны 22 июля текущего года. Напомню, что они состоят из двух частей, двух частей одного пакета. Первая – четырехстороннее соглашение по вывозу зерна с Украины по морскому гуманитарному коридору. Эта часть выполняется неплохо. Мы посетили Совместный координационный центр (в Стамбуле), ознакомились с его работой, встретились с делегациями России, Турции и ООН. Хочу сказать, что российские представители в центре работают самоотверженно, с отдачей", - сказал Вершинин в интервью российским журналистам по итогам переговоров в Стамбуле.По его словам, "российская делегация посмотрела на то, как проходит инспекция одного из сухогрузов, который вывозит зерно из Одессы"."Это был большой сухогруз под флагом Либерии, с грузоподъемностью 65 тысяч тонн зерна. И направлялся он в Испанию. Это, кстати говоря, для нас повод напомнить о том, что пока основные поставки зерна из Украины идут все-таки не в самые беднейшие страны. Они идут в первую очередь в страны достаточно развитые, обеспеченные. Это в свою очередь заставляет вспомнить о том, как все это начиналось. Ведь четырехсторонняя сделка была достигнута под лозунгом обеспечения продовольственной безопасности в первую очередь, беднейших стран Азии, Африки и Латинской Америки. Сегодня, к сожалению, цифры, не подтверждают того, что большая часть зерновых идет именно в эти страны. Считаем, что необходимы коррективы. Ведь изначально цель усилий, которые прилагали и генсек ООН, и президент Турции заключалась, повторю, в том, чтобы помочь наибеднейшим странам", - подчеркнул замглавы МИД РФ.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.Сама сделка является составной части пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
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экономика, россия, украина, стамбул, оон, сергей вершинин
Экономика, Россия, Украина, Стамбул, ООН, Сергей Вершинин
10:07 12.12.2022 (обновлено: 11:47 12.12.2022)
 
В МИД предложили скорректировать продуктовую сделку

Замглавы МИД Вершинин: продуктовой сделке нужны коррективы, зерно идет не в бедные страны

© AP Photo / Kostiantyn LiberovХранилища с зерном в порту Одессы
Хранилища с зерном в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Хранилища с зерном в порту Одессы. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 12 дек - РИА Новости. Зерновая сделка нуждается в коррективах, основные поставки зерна с Украины идут не в беднейшие страны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Это очень важный вопрос. Он занимал достаточное количество времени в наших дискуссиях (в Стамбуле, с замглавы МИД Турции – ред.). Мы говорили о том, как вообще реализуются стамбульские договоренности, которые были подписаны 22 июля текущего года. Напомню, что они состоят из двух частей, двух частей одного пакета. Первая – четырехстороннее соглашение по вывозу зерна с Украины по морскому гуманитарному коридору. Эта часть выполняется неплохо. Мы посетили Совместный координационный центр (в Стамбуле), ознакомились с его работой, встретились с делегациями России, Турции и ООН. Хочу сказать, что российские представители в центре работают самоотверженно, с отдачей", - сказал Вершинин в интервью российским журналистам по итогам переговоров в Стамбуле.
Корабль Navi-Star с украинским зерном у причала Одесского морского порта, Украина - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 08:00
Зерновая сделка снова работает. Но Россия все равно виновата
По его словам, "российская делегация посмотрела на то, как проходит инспекция одного из сухогрузов, который вывозит зерно из Одессы".
"Это был большой сухогруз под флагом Либерии, с грузоподъемностью 65 тысяч тонн зерна. И направлялся он в Испанию. Это, кстати говоря, для нас повод напомнить о том, что пока основные поставки зерна из Украины идут все-таки не в самые беднейшие страны. Они идут в первую очередь в страны достаточно развитые, обеспеченные. Это в свою очередь заставляет вспомнить о том, как все это начиналось. Ведь четырехсторонняя сделка была достигнута под лозунгом обеспечения продовольственной безопасности в первую очередь, беднейших стран Азии, Африки и Латинской Америки. Сегодня, к сожалению, цифры, не подтверждают того, что большая часть зерновых идет именно в эти страны. Считаем, что необходимы коррективы. Ведь изначально цель усилий, которые прилагали и генсек ООН, и президент Турции заключалась, повторю, в том, чтобы помочь наибеднейшим странам", - подчеркнул замглавы МИД РФ.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.
Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама сделка является составной части пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
Кто получил зерно по продуктовой сделке
23 сентября, 11:46Инфографика
Кто получил зерно по продуктовой сделке
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ЭкономикаРоссияУкраинаСтамбулООНСергей Вершинин
 
 
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