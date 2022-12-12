https://ria.ru/20221212/zerno-1837967712.html

В МИД предложили скорректировать продуктовую сделку

В МИД предложили скорректировать продуктовую сделку - РИА Новости, 12.12.2022

В МИД предложили скорректировать продуктовую сделку

Зерновая сделка нуждается в коррективах, основные поставки зерна с Украины идут не в беднейшие страны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T10:07

2022-12-12T10:07

2022-12-12T11:47

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СТАМБУЛ, 12 дек - РИА Новости. Зерновая сделка нуждается в коррективах, основные поставки зерна с Украины идут не в беднейшие страны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Это очень важный вопрос. Он занимал достаточное количество времени в наших дискуссиях (в Стамбуле, с замглавы МИД Турции – ред.). Мы говорили о том, как вообще реализуются стамбульские договоренности, которые были подписаны 22 июля текущего года. Напомню, что они состоят из двух частей, двух частей одного пакета. Первая – четырехстороннее соглашение по вывозу зерна с Украины по морскому гуманитарному коридору. Эта часть выполняется неплохо. Мы посетили Совместный координационный центр (в Стамбуле), ознакомились с его работой, встретились с делегациями России, Турции и ООН. Хочу сказать, что российские представители в центре работают самоотверженно, с отдачей", - сказал Вершинин в интервью российским журналистам по итогам переговоров в Стамбуле.По его словам, "российская делегация посмотрела на то, как проходит инспекция одного из сухогрузов, который вывозит зерно из Одессы"."Это был большой сухогруз под флагом Либерии, с грузоподъемностью 65 тысяч тонн зерна. И направлялся он в Испанию. Это, кстати говоря, для нас повод напомнить о том, что пока основные поставки зерна из Украины идут все-таки не в самые беднейшие страны. Они идут в первую очередь в страны достаточно развитые, обеспеченные. Это в свою очередь заставляет вспомнить о том, как все это начиналось. Ведь четырехсторонняя сделка была достигнута под лозунгом обеспечения продовольственной безопасности в первую очередь, беднейших стран Азии, Африки и Латинской Америки. Сегодня, к сожалению, цифры, не подтверждают того, что большая часть зерновых идет именно в эти страны. Считаем, что необходимы коррективы. Ведь изначально цель усилий, которые прилагали и генсек ООН, и президент Турции заключалась, повторю, в том, чтобы помочь наибеднейшим странам", - подчеркнул замглавы МИД РФ.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.Сама сделка является составной части пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

https://ria.ru/20221103/zerno-1828756419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, украина, стамбул, оон, сергей вершинин