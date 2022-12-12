Рейтинг@Mail.ru
Newsweek: у Запада появились неудобные вопросы к Зеленскому - РИА Новости, 12.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221212/zelenskiy-1838191723.html
Newsweek: у Запада появились неудобные вопросы к Зеленскому
Newsweek: у Запада появились неудобные вопросы к Зеленскому - РИА Новости, 12.12.2022
Newsweek: у Запада появились неудобные вопросы к Зеленскому
Гонения Киева на каноническую Украинскую православную церковь, участившиеся в последнее время, изменят отношение западного сообщества к конфликту с Россией,... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T21:03
2022-12-12T21:43
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
украина
россия
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833858731_0:6:1042:593_1920x0_80_0_0_eb7a7850b305f9a99649bba8e1bea76e.jpg
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Гонения Киева на каноническую Украинскую православную церковь, участившиеся в последнее время, изменят отношение западного сообщества к конфликту с Россией, предположил обозреватель Newsweek Джонатан Тобин.По его мнению, странам Запада станет все сложнее закрывать глаза на действия президента Украины Владимира Зеленского.Автор публикации подчеркнул, что Зеленский долгое время успешно эксплуатировал навязанный западными СМИ положительный образ, благодаря чему в Киев вливали огромные средства за счет американских налогоплательщиков.При этом Украина вовсе не оплот европейских ценностей, а Зеленский, используя конфликт с Россией как предлог, проводит вопиющую авторитарную политику, считает Тобин. Гонения на УПЦ должны развеять любые представления о том, что американцы отстаивают западные ценности и свободы в этом противостоянии."Если президент Байден и поддерживающие его СМИ намерены продолжать просить американцев платить за ведущий к поражению затянувшийся конфликт, который приносит только страдания, вместо того, чтобы добиваться его прекращения, они должны, по крайней мере, быть честными в отношении человека, который получает все эти деньги", — заключил журналист.В начале декабря Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, "связанных" с Москвой. В минувшее воскресенье украинский лидер применил санкции против семи священнослужителей канонической УПЦ.В конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) была создана структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ). После этого начались гонения на УПЦ, усилившиеся с началом спецоперации. Участились нападения националистов и сторонников раскольнической ПЦУ на храмы, духовенство и верующих канонической Украинской православной церкви. Власти в разных регионах страны периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ.
https://ria.ru/20221212/zelenskiy-1838150207.html
https://ria.ru/20221212/ukraina-1838179730.html
https://ria.ru/20221212/zelenskiy-1838104099.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833858731_67:0:994:695_1920x0_80_0_0_7f055201a5e502654a1ae3b3070216f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, украина, россия, в мире, сша
Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Украина, Россия, В мире, США
21:03 12.12.2022 (обновлено: 21:43 12.12.2022)
 
Newsweek: у Запада появились неудобные вопросы к Зеленскому

Newsweek: гонения на УПЦ на Украине подрывают западный имидж Зеленского

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Гонения Киева на каноническую Украинскую православную церковь, участившиеся в последнее время, изменят отношение западного сообщества к конфликту с Россией, предположил обозреватель Newsweek Джонатан Тобин.
По его мнению, странам Запада станет все сложнее закрывать глаза на действия президента Украины Владимира Зеленского.

"Это финальное доказательство диктаторского режима Зеленского подпортит его репутацию борца за демократию 21 века", — отметил Тобин.

Автор публикации подчеркнул, что Зеленский долгое время успешно эксплуатировал навязанный западными СМИ положительный образ, благодаря чему в Киев вливали огромные средства за счет американских налогоплательщиков.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 17:59Специальная военная операция на Украине
СМИ: Зеленский понимает, что Украина никогда не вернет Крым
При этом Украина вовсе не оплот европейских ценностей, а Зеленский, используя конфликт с Россией как предлог, проводит вопиющую авторитарную политику, считает Тобин. Гонения на УПЦ должны развеять любые представления о том, что американцы отстаивают западные ценности и свободы в этом противостоянии.
"Если президент Байден и поддерживающие его СМИ намерены продолжать просить американцев платить за ведущий к поражению затянувшийся конфликт, который приносит только страдания, вместо того, чтобы добиваться его прекращения, они должны, по крайней мере, быть честными в отношении человека, который получает все эти деньги", — заключил журналист.
Военнослужащие железнодорожных войск России - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 19:44
В Испании сделали неутешительный прогноз для Украины
В начале декабря Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, "связанных" с Москвой. В минувшее воскресенье украинский лидер применил санкции против семи священнослужителей канонической УПЦ.
В конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) была создана структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ). После этого начались гонения на УПЦ, усилившиеся с началом спецоперации.
Участились нападения националистов и сторонников раскольнической ПЦУ на храмы, духовенство и верующих канонической Украинской православной церкви. Власти в разных регионах страны периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 15:57Специальная военная операция на Украине
Американский разведчик жестко высказался о некомпетентности Зеленского
 
Православная церковь Украины (ПЦУ)Украинская православная церковьУкраинаРоссияВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала