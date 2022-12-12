https://ria.ru/20221212/zelenskiy-1838191723.html
Newsweek: у Запада появились неудобные вопросы к Зеленскому
Newsweek: у Запада появились неудобные вопросы к Зеленскому - РИА Новости, 12.12.2022
Newsweek: у Запада появились неудобные вопросы к Зеленскому
Гонения Киева на каноническую Украинскую православную церковь, участившиеся в последнее время, изменят отношение западного сообщества к конфликту с Россией,... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T21:03
2022-12-12T21:03
2022-12-12T21:43
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Гонения Киева на каноническую Украинскую православную церковь, участившиеся в последнее время, изменят отношение западного сообщества к конфликту с Россией, предположил обозреватель Newsweek Джонатан Тобин.По его мнению, странам Запада станет все сложнее закрывать глаза на действия президента Украины Владимира Зеленского.Автор публикации подчеркнул, что Зеленский долгое время успешно эксплуатировал навязанный западными СМИ положительный образ, благодаря чему в Киев вливали огромные средства за счет американских налогоплательщиков.При этом Украина вовсе не оплот европейских ценностей, а Зеленский, используя конфликт с Россией как предлог, проводит вопиющую авторитарную политику, считает Тобин. Гонения на УПЦ должны развеять любые представления о том, что американцы отстаивают западные ценности и свободы в этом противостоянии."Если президент Байден и поддерживающие его СМИ намерены продолжать просить американцев платить за ведущий к поражению затянувшийся конфликт, который приносит только страдания, вместо того, чтобы добиваться его прекращения, они должны, по крайней мере, быть честными в отношении человека, который получает все эти деньги", — заключил журналист.В начале декабря Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, "связанных" с Москвой. В минувшее воскресенье украинский лидер применил санкции против семи священнослужителей канонической УПЦ.В конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) была создана структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ). После этого начались гонения на УПЦ, усилившиеся с началом спецоперации. Участились нападения националистов и сторонников раскольнической ПЦУ на храмы, духовенство и верующих канонической Украинской православной церкви. Власти в разных регионах страны периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ.
https://ria.ru/20221212/zelenskiy-1838150207.html
https://ria.ru/20221212/ukraina-1838179730.html
https://ria.ru/20221212/zelenskiy-1838104099.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, украина, россия, в мире, сша
Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Украина, Россия, В мире, США
21:03 12.12.2022 (обновлено: 21:43 12.12.2022)
Newsweek: у Запада появились неудобные вопросы к Зеленскому
Newsweek: гонения на УПЦ на Украине подрывают западный имидж Зеленского
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости.
Гонения Киева на каноническую Украинскую православную церковь, участившиеся в последнее время, изменят отношение западного сообщества к конфликту с Россией, предположил обозреватель Newsweek
Джонатан Тобин.
По его мнению, странам Запада станет все сложнее закрывать глаза на действия президента Украины Владимира Зеленского.
"Это финальное доказательство диктаторского режима Зеленского подпортит его репутацию борца за демократию 21 века", — отметил Тобин.
Автор публикации подчеркнул, что Зеленский долгое время успешно эксплуатировал навязанный западными СМИ положительный образ, благодаря чему в Киев вливали огромные средства за счет американских налогоплательщиков.
При этом Украина вовсе не оплот европейских ценностей, а Зеленский, используя конфликт с Россией как предлог, проводит вопиющую авторитарную политику, считает Тобин. Гонения на УПЦ должны развеять любые представления о том, что американцы отстаивают западные ценности и свободы в этом противостоянии.
"Если президент Байден и поддерживающие его СМИ намерены продолжать просить американцев платить за ведущий к поражению затянувшийся конфликт, который приносит только страдания, вместо того, чтобы добиваться его прекращения, они должны, по крайней мере, быть честными в отношении человека, который получает все эти деньги", — заключил журналист.
В начале декабря Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины
об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, "связанных" с Москвой
. В минувшее воскресенье украинский лидер применил санкции против семи священнослужителей канонической УПЦ.
В конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко
и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) была создана структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ)
. После этого начались гонения на УПЦ, усилившиеся с началом спецоперации.
Участились нападения националистов и сторонников раскольнической ПЦУ на храмы, духовенство и верующих канонической Украинской православной церкви. Власти в разных регионах страны периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ.