https://ria.ru/20221212/zelenskiy-1838150207.html

СМИ: Зеленский понимает, что Украина никогда не вернет Крым

СМИ: Зеленский понимает, что Украина никогда не вернет Крым - РИА Новости, 12.12.2022

СМИ: Зеленский понимает, что Украина никогда не вернет Крым

Западные чиновники уверены, что правительство Владимира Зеленского рано или поздно пойдет на компромисс по вопросу Крыма в потенциальных переговорах с Москвой,... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T17:59

2022-12-12T17:59

2022-12-12T22:22

в мире

владимир зеленский

россия

украина

республика крым

сша

специальная военная операция на украине

сергей лавров

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Западные чиновники уверены, что правительство Владимира Зеленского рано или поздно пойдет на компромисс по вопросу Крыма в потенциальных переговорах с Москвой, пишет обозреватель Washington Post Франческа Эбель."Некоторые западные чиновники сохраняют надежду, что сделка по Крыму может стать ключом к прекращению конфликта, и заявляют, что, по их мнению, Зеленский и его советники более открыты к потенциальным уступкам, чем это можно предположить по их риторике", — пояснила автор статьи.По словам Эбель, надуманные фантазии Киева о захвате контроля над полуостровом ставят в тупик любые усилия по мирному урегулированию конфликта. Она отметила большую стратегическую ценность Крыма, но при этом подчеркнула, что силовая борьба за него приведет лишь к большим потерям и грозит усилением эскалации.На прошлой неделе Зеленский в связи с празднованием Дня украинских войск вновь повторил старые лозунги киевского режима о "возвращении" Донецка, Луганска и Крыма. Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, линию Киева на то, чтобы "забрать" Крым, постигнет неудача.С 24 февраля проходит специальная операция по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221212/roberts-1838108760.html

https://ria.ru/20221212/sanktsii-1838138162.html

россия

украина

республика крым

сша

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, владимир зеленский, россия, украина, республика крым, сша, сергей лавров, владимир путин