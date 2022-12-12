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СМИ: Зеленский понимает, что Украина никогда не вернет Крым - РИА Новости, 12.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/zelenskiy-1838150207.html
СМИ: Зеленский понимает, что Украина никогда не вернет Крым
СМИ: Зеленский понимает, что Украина никогда не вернет Крым - РИА Новости, 12.12.2022
СМИ: Зеленский понимает, что Украина никогда не вернет Крым
Западные чиновники уверены, что правительство Владимира Зеленского рано или поздно пойдет на компромисс по вопросу Крыма в потенциальных переговорах с Москвой,... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T17:59
2022-12-12T22:22
в мире
владимир зеленский
россия
украина
республика крым
сша
специальная военная операция на украине
сергей лавров
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Западные чиновники уверены, что правительство Владимира Зеленского рано или поздно пойдет на компромисс по вопросу Крыма в потенциальных переговорах с Москвой, пишет обозреватель Washington Post Франческа Эбель."Некоторые западные чиновники сохраняют надежду, что сделка по Крыму может стать ключом к прекращению конфликта, и заявляют, что, по их мнению, Зеленский и его советники более открыты к потенциальным уступкам, чем это можно предположить по их риторике", — пояснила автор статьи.По словам Эбель, надуманные фантазии Киева о захвате контроля над полуостровом ставят в тупик любые усилия по мирному урегулированию конфликта. Она отметила большую стратегическую ценность Крыма, но при этом подчеркнула, что силовая борьба за него приведет лишь к большим потерям и грозит усилением эскалации.На прошлой неделе Зеленский в связи с празднованием Дня украинских войск вновь повторил старые лозунги киевского режима о "возвращении" Донецка, Луганска и Крыма. Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, линию Киева на то, чтобы "забрать" Крым, постигнет неудача.С 24 февраля проходит специальная операция по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20221212/roberts-1838108760.html
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россия
украина
республика крым
сша
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в мире, владимир зеленский, россия, украина, республика крым, сша, сергей лавров, владимир путин
В мире, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Республика Крым, США, Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, Владимир Путин
17:59 12.12.2022 (обновлено: 22:22 12.12.2022)
 
СМИ: Зеленский понимает, что Украина никогда не вернет Крым

WP: президент Украины Зеленский осознает невозможность возвращения Крыма

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Западные чиновники уверены, что правительство Владимира Зеленского рано или поздно пойдет на компромисс по вопросу Крыма в потенциальных переговорах с Москвой, пишет обозреватель Washington Post Франческа Эбель.
"Некоторые западные чиновники сохраняют надежду, что сделка по Крыму может стать ключом к прекращению конфликта, и заявляют, что, по их мнению, Зеленский и его советники более открыты к потенциальным уступкам, чем это можно предположить по их риторике", — пояснила автор статьи.
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По словам Эбель, надуманные фантазии Киева о захвате контроля над полуостровом ставят в тупик любые усилия по мирному урегулированию конфликта. Она отметила большую стратегическую ценность Крыма, но при этом подчеркнула, что силовая борьба за него приведет лишь к большим потерям и грозит усилением эскалации.
На прошлой неделе Зеленский в связи с празднованием Дня украинских войск вновь повторил старые лозунги киевского режима о "возвращении" Донецка, Луганска и Крыма. Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, линию Киева на то, чтобы "забрать" Крым, постигнет неудача.
С 24 февраля проходит специальная операция по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаРеспублика КрымСШАСергей ЛавровВладимир Путин
 
 
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