Рейтинг@Mail.ru
Американский разведчик жестко высказался о некомпетентности Зеленского - РИА Новости, 12.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/zelenskiy-1838104099.html
Американский разведчик жестко высказался о некомпетентности Зеленского
Американский разведчик жестко высказался о некомпетентности Зеленского - РИА Новости, 12.12.2022
Американский разведчик жестко высказался о некомпетентности Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский получил звание "Человек года" по версии журнала Time вопреки своей некомпетентности в политике и открытой поддержке... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T15:57
2022-12-12T16:31
в мире
владимир зеленский
степан бандера
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
сша
европа
центральное разведывательное управление (цру)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837701148_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_984aa2ced100a93e87a26405caa86d47.jpg
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский получил звание "Человек года" по версии журнала Time вопреки своей некомпетентности в политике и открытой поддержке неонацизма, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Мы должны понимать, что с самого начала конфликта имидж Зеленского формировался ЦРУ и МИ-6 при помощи информационной войны и связей со СМИ. Признание журналом Time украинского лидера "Человеком года" лишь еще одно подтверждение этому. Он последний человек в мире, который должен был его получить. Он кошмар для Украины, Европы и США", — поделился своим мнением военный.По словам Риттера, президент Украины настолько стремился к власти, что подавил все оппозиционные СМИ в стране, закрывая газеты и телеканалы. С февраля он запретил деятельность оппозиционных политических партий, за исключением нацистских, напомнил офицер в отставке."Некомпетентный комик, ставший политиком, чей уровень одобрения еще до конфликта был ниже 25 процентов", — добавил он.Зеленский не продвигает демократию, а выступает в качестве инструмента диктатуры и авторитаризма. Кроме того, сама Украина открыто говорит о себе как о неонацистском государстве, ориентирующемся на взгляды Степана Бандеры, подытожил Риттер.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение американского издания, назвал его критерии "зашоренными и оголтело русофобскими", а также не выходящими за рамки западного мейнстрима.Журнал Time с 1927 года называет своего "Человека года". Первым такое звание получил летчик Чарльз Линдберг, в одиночку перелетевший Атлантический океан. В разные годы награды были удостоены американские президенты, советские лидеры, бывшая королева Великобритании Елизавета II, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент России Владимир Путин, предприниматель Илон Маск.
https://ria.ru/20221211/zelenskiy-1837883376.html
https://ria.ru/20221210/zelenskiy-1837754225.html
https://ria.ru/20221211/uyazvimost-1837900901.html
украина
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837701148_113:0:1936:1367_1920x0_80_0_0_e1907f7b484851e521e44897501946f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, степан бандера, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, сша, европа, центральное разведывательное управление (цру), ми-6
В мире, Владимир Зеленский, Степан Бандера, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, США, Европа, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Ми-6, Специальная военная операция на Украине
15:57 12.12.2022 (обновлено: 16:31 12.12.2022)
 
Американский разведчик жестко высказался о некомпетентности Зеленского

Офицер США Риттер назвал Зеленского некомпетентным комиком, поддерживающим неонацизм

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский получил звание "Человек года" по версии журнала Time вопреки своей некомпетентности в политике и открытой поддержке неонацизма, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Мы должны понимать, что с самого начала конфликта имидж Зеленского формировался ЦРУ и МИ-6 при помощи информационной войны и связей со СМИ. Признание журналом Time украинского лидера "Человеком года" лишь еще одно подтверждение этому. Он последний человек в мире, который должен был его получить. Он кошмар для Украины, Европы и США", — поделился своим мнением военный.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
11 декабря, 15:58
Во Франции Зеленского назвали мошенником, спонсируемым олигархией
По словам Риттера, президент Украины настолько стремился к власти, что подавил все оппозиционные СМИ в стране, закрывая газеты и телеканалы. С февраля он запретил деятельность оппозиционных политических партий, за исключением нацистских, напомнил офицер в отставке.
"Некомпетентный комик, ставший политиком, чей уровень одобрения еще до конфликта был ниже 25 процентов", — добавил он.
Зеленский не продвигает демократию, а выступает в качестве инструмента диктатуры и авторитаризма. Кроме того, сама Украина открыто говорит о себе как о неонацистском государстве, ориентирующемся на взгляды Степана Бандеры, подытожил Риттер.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря, 17:35
Американцы назвали Зеленского непревзойденным попрошайкой и нытиком
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение американского издания, назвал его критерии "зашоренными и оголтело русофобскими", а также не выходящими за рамки западного мейнстрима.
Журнал Time с 1927 года называет своего "Человека года". Первым такое звание получил летчик Чарльз Линдберг, в одиночку перелетевший Атлантический океан. В разные годы награды были удостоены американские президенты, советские лидеры, бывшая королева Великобритании Елизавета II, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент России Владимир Путин, предприниматель Илон Маск.
Танки M1A1 Abrams армии США на полигоне в Пабраде, Литва
11 декабря, 18:06
В США рассказали об уязвимости перед Россией, "меняющей расклад" на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийСтепан БандераДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаСШАЕвропаЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Ми-6
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала