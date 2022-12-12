https://ria.ru/20221212/zelenskiy-1838104099.html

Американский разведчик жестко высказался о некомпетентности Зеленского

Американский разведчик жестко высказался о некомпетентности Зеленского - РИА Новости, 12.12.2022

Американский разведчик жестко высказался о некомпетентности Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский получил звание "Человек года" по версии журнала Time вопреки своей некомпетентности в политике и открытой поддержке... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T15:57

2022-12-12T15:57

2022-12-12T16:31

в мире

владимир зеленский

степан бандера

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

сша

европа

центральное разведывательное управление (цру)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837701148_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_984aa2ced100a93e87a26405caa86d47.jpg

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский получил звание "Человек года" по версии журнала Time вопреки своей некомпетентности в политике и открытой поддержке неонацизма, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Мы должны понимать, что с самого начала конфликта имидж Зеленского формировался ЦРУ и МИ-6 при помощи информационной войны и связей со СМИ. Признание журналом Time украинского лидера "Человеком года" лишь еще одно подтверждение этому. Он последний человек в мире, который должен был его получить. Он кошмар для Украины, Европы и США", — поделился своим мнением военный.По словам Риттера, президент Украины настолько стремился к власти, что подавил все оппозиционные СМИ в стране, закрывая газеты и телеканалы. С февраля он запретил деятельность оппозиционных политических партий, за исключением нацистских, напомнил офицер в отставке."Некомпетентный комик, ставший политиком, чей уровень одобрения еще до конфликта был ниже 25 процентов", — добавил он.Зеленский не продвигает демократию, а выступает в качестве инструмента диктатуры и авторитаризма. Кроме того, сама Украина открыто говорит о себе как о неонацистском государстве, ориентирующемся на взгляды Степана Бандеры, подытожил Риттер.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение американского издания, назвал его критерии "зашоренными и оголтело русофобскими", а также не выходящими за рамки западного мейнстрима.Журнал Time с 1927 года называет своего "Человека года". Первым такое звание получил летчик Чарльз Линдберг, в одиночку перелетевший Атлантический океан. В разные годы награды были удостоены американские президенты, советские лидеры, бывшая королева Великобритании Елизавета II, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент России Владимир Путин, предприниматель Илон Маск.

https://ria.ru/20221211/zelenskiy-1837883376.html

https://ria.ru/20221210/zelenskiy-1837754225.html

https://ria.ru/20221211/uyazvimost-1837900901.html

украина

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, степан бандера, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, сша, европа, центральное разведывательное управление (цру), ми-6