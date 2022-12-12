15:57 12.12.2022 (обновлено: 16:31 12.12.2022)
Американский разведчик жестко высказался о некомпетентности Зеленского
Офицер США Риттер назвал Зеленского некомпетентным комиком, поддерживающим неонацизм
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский получил звание "Человек года" по версии журнала Time вопреки своей некомпетентности в политике и открытой поддержке неонацизма, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Мы должны понимать, что с самого начала конфликта имидж Зеленского формировался ЦРУ и МИ-6 при помощи информационной войны и связей со СМИ. Признание журналом Time украинского лидера "Человеком года" лишь еще одно подтверждение этому. Он последний человек в мире, который должен был его получить. Он кошмар для Украины, Европы и США", — поделился своим мнением военный.
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По словам Риттера, президент Украины настолько стремился к власти, что подавил все оппозиционные СМИ в стране, закрывая газеты и телеканалы. С февраля он запретил деятельность оппозиционных политических партий, за исключением нацистских, напомнил офицер в отставке.
"Некомпетентный комик, ставший политиком, чей уровень одобрения еще до конфликта был ниже 25 процентов", — добавил он.
Зеленский не продвигает демократию, а выступает в качестве инструмента диктатуры и авторитаризма. Кроме того, сама Украина открыто говорит о себе как о неонацистском государстве, ориентирующемся на взгляды Степана Бандеры, подытожил Риттер.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение американского издания, назвал его критерии "зашоренными и оголтело русофобскими", а также не выходящими за рамки западного мейнстрима.
Журнал Time с 1927 года называет своего "Человека года". Первым такое звание получил летчик Чарльз Линдберг, в одиночку перелетевший Атлантический океан. В разные годы награды были удостоены американские президенты, советские лидеры, бывшая королева Великобритании Елизавета II, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент России Владимир Путин, предприниматель Илон Маск.