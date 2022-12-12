https://ria.ru/20221212/zelenskiy-1837979560.html

Зеленский назвал процент поврежденной энергетической инфраструктуры Украины

Зеленский назвал процент поврежденной энергетической инфраструктуры Украины - РИА Новости, 12.12.2022

Зеленский назвал процент поврежденной энергетической инфраструктуры Украины

Российские ракетные удары уничтожили половину энергетической инфраструктуры Украины, заявил президент Владимир Зеленский в беседе с американским коллегой Джо... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T10:44

2022-12-12T10:44

2022-12-12T15:19

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российские ракетные удары уничтожили половину энергетической инфраструктуры Украины, заявил президент Владимир Зеленский в беседе с американским коллегой Джо Байденом."Глава государства проинформировал о последствиях российских ракетных ударов, <...> в результате чего уничтожено около 50 процентов украинской энергетической инфраструктуры", — говорится в сообщении на сайте украинского лидера.В связи с этим Зеленский поднял вопрос о формировании "эффективной противовоздушной обороны для защиты еще работающих энергообъектов". "Это особенно важно именно сейчас, когда на Украине начался зимний период", — подчеркнул президент Украины. Телефонный разговор Байдена и Зеленского состоялся в воскресенье. Российские вооруженные силы начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Россия не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221212/ukraina-1837970991.html

https://ria.ru/20221211/uyazvimost-1837900901.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир зеленский, джо байден, украина, сша, россия, нато