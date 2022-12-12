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Зеленский назвал процент поврежденной энергетической инфраструктуры Украины - РИА Новости, 12.12.2022
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Зеленский назвал процент поврежденной энергетической инфраструктуры Украины
Зеленский назвал процент поврежденной энергетической инфраструктуры Украины - РИА Новости, 12.12.2022
Зеленский назвал процент поврежденной энергетической инфраструктуры Украины
Российские ракетные удары уничтожили половину энергетической инфраструктуры Украины, заявил президент Владимир Зеленский в беседе с американским коллегой Джо... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T10:44
2022-12-12T15:19
в мире
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джо байден
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сша
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российские ракетные удары уничтожили половину энергетической инфраструктуры Украины, заявил президент Владимир Зеленский в беседе с американским коллегой Джо Байденом."Глава государства проинформировал о последствиях российских ракетных ударов, &lt;...&gt; в результате чего уничтожено около 50 процентов украинской энергетической инфраструктуры", — говорится в сообщении на сайте украинского лидера.В связи с этим Зеленский поднял вопрос о формировании "эффективной противовоздушной обороны для защиты еще работающих энергообъектов". "Это особенно важно именно сейчас, когда на Украине начался зимний период", — подчеркнул президент Украины. Телефонный разговор Байдена и Зеленского состоялся в воскресенье. Российские вооруженные силы начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Россия не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221212/ukraina-1837970991.html
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в мире, владимир зеленский, джо байден, украина, сша, россия, нато
В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Украина, США, Россия, НАТО
10:44 12.12.2022 (обновлено: 15:19 12.12.2022)
 
Зеленский назвал процент поврежденной энергетической инфраструктуры Украины

Зеленский сообщил Байдену об уничтожении 50% энергетической инфраструктуры Украины

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российские ракетные удары уничтожили половину энергетической инфраструктуры Украины, заявил президент Владимир Зеленский в беседе с американским коллегой Джо Байденом.

"Глава государства проинформировал о последствиях российских ракетных ударов, <...> в результате чего уничтожено около 50 процентов украинской энергетической инфраструктуры", — говорится в сообщении на сайте украинского лидера.
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В связи с этим Зеленский поднял вопрос о формировании "эффективной противовоздушной обороны для защиты еще работающих энергообъектов".

"Это особенно важно именно сейчас, когда на Украине начался зимний период", — подчеркнул президент Украины.

Телефонный разговор Байдена и Зеленского состоялся в воскресенье.
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Российские вооруженные силы начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Россия не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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