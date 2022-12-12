10:44 12.12.2022 (обновлено: 15:19 12.12.2022)
Зеленский назвал процент поврежденной энергетической инфраструктуры Украины
Зеленский сообщил Байдену об уничтожении 50% энергетической инфраструктуры Украины
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российские ракетные удары уничтожили половину энергетической инфраструктуры Украины, заявил президент Владимир Зеленский в беседе с американским коллегой Джо Байденом.
"Глава государства проинформировал о последствиях российских ракетных ударов, <...> в результате чего уничтожено около 50 процентов украинской энергетической инфраструктуры", — говорится в сообщении на сайте украинского лидера.
"Глава государства проинформировал о последствиях российских ракетных ударов, <...> в результате чего уничтожено около 50 процентов украинской энергетической инфраструктуры", — говорится в сообщении на сайте украинского лидера.
В связи с этим Зеленский поднял вопрос о формировании "эффективной противовоздушной обороны для защиты еще работающих энергообъектов".
"Это особенно важно именно сейчас, когда на Украине начался зимний период", — подчеркнул президент Украины.
Телефонный разговор Байдена и Зеленского состоялся в воскресенье.
"Это особенно важно именно сейчас, когда на Украине начался зимний период", — подчеркнул президент Украины.
Телефонный разговор Байдена и Зеленского состоялся в воскресенье.
Российские вооруженные силы начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Россия не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Россия не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.