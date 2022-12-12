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Зеленский заявил, что скоординировал позиции с Байденом перед саммитом G7 - РИА Новости, 12.12.2022
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Зеленский заявил, что скоординировал позиции с Байденом перед саммитом G7
Зеленский заявил, что скоординировал позиции с Байденом перед саммитом G7 - РИА Новости, 12.12.2022
Зеленский заявил, что скоординировал позиции с Байденом перед саммитом G7
Владимир Зеленский заявил, что скоординировал позиции с президентом США Джо Байденом в преддверии онлайн-саммита G7, в котором Украина примет участие. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T03:03
2022-12-12T03:03
в мире
джо байден
владимир зеленский
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
киев
украина
россия
g7
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что скоординировал позиции с президентом США Джо Байденом в преддверии онлайн-саммита G7, в котором Украина примет участие."Только что говорил с президентом Джо Байденом. Как всегда - предметно, полезно. У нас есть сильные договоренности.... Уже сегодня состоится саммит "Большой семерки", Украина будет принимать участие, и сейчас мы скоординировали наши позиции с Америкой", - заявил Зеленский в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.По его словам, Байден заявил, что предложенная Украиной "формула мира" воспринимается позитивно. Также обсуждалось "оборонное взаимодействие, ПВО, артиллерия, защита инфраструктуры" и вопросы энергетики.Ранее Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. Среди его предложений радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, "возвращение справедливости", противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация "окончания войны". Также на G20 Зеленский сказал, что "не будет никакого "Минска-3", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221204/ukraina-1836225779.html
https://ria.ru/20221117/bayden-1832332747.html
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в мире, джо байден, владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), киев, украина, россия, g7
В мире, Джо Байден, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Киев, Украина, Россия, G7
03:03 12.12.2022
 
Зеленский заявил, что скоординировал позиции с Байденом перед саммитом G7

Зеленский заявил, что скоординировал позиции с Байденом в преддверии онлайн-саммита G7

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что скоординировал позиции с президентом США Джо Байденом в преддверии онлайн-саммита G7, в котором Украина примет участие.
"Только что говорил с президентом Джо Байденом. Как всегда - предметно, полезно. У нас есть сильные договоренности.... Уже сегодня состоится саммит "Большой семерки", Украина будет принимать участие, и сейчас мы скоординировали наши позиции с Америкой", - заявил Зеленский в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.
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По его словам, Байден заявил, что предложенная Украиной "формула мира" воспринимается позитивно. Также обсуждалось "оборонное взаимодействие, ПВО, артиллерия, защита инфраструктуры" и вопросы энергетики.
Ранее Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. Среди его предложений радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, "возвращение справедливости", противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация "окончания войны". Также на G20 Зеленский сказал, что "не будет никакого "Минска-3", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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В миреДжо БайденВладимир ЗеленскийДмитрий Песков (спецпредставитель президента)КиевУкраинаРоссияG7
 
 
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