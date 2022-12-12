https://ria.ru/20221212/zarplaty-1838178927.html

Путин поручил правительству увеличить зарплаты бюджетникам

Путин поручил правительству увеличить зарплаты бюджетникам - РИА Новости, 12.12.2022

Путин поручил правительству увеличить зарплаты бюджетникам

Президент Владимир Путин поручил кабмину увеличить в начале 2023 года зарплаты бюджетникам, соответствующие указания опубликованы на сайте Кремля. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T19:39

2022-12-12T19:39

2022-12-12T20:12

зарплаты

россия

владимир путин

экономика

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общество

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил кабмину увеличить в начале 2023 года зарплаты бюджетникам, соответствующие указания опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: обеспечить увеличение в начале 2023 года фонда оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы исходя из фактического темпа роста по итогам 2022 года среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики", — говорится в документе.Президент также поручил обеспечить дальнейшую корректировку зарплат в течение следующего года.Отмечается, что доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 30 марта 2023-го, далее — один раз в квартал.В ноябре российский лидер призвал глав регионов контролировать ситуацию с зарплатами бюджетников в субъектах. Он поручил правительству проанализировать ситуацию "вплоть до каждого конкретного учреждения", чтобы предложить решения, повышающие эффективность бюджетных предприятий.Путин подчеркнул, что бюджетники должны получать достойную зарплату. Он также указал, что приоритет для страны — благосостояние ее граждан.

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Владимир Лаврентьев

зарплаты, россия, владимир путин, экономика, правительство рф, общество