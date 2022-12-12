Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил правительству увеличить зарплаты бюджетникам - РИА Новости, 12.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221212/zarplaty-1838178927.html
Путин поручил правительству увеличить зарплаты бюджетникам
Путин поручил правительству увеличить зарплаты бюджетникам - РИА Новости, 12.12.2022
Путин поручил правительству увеличить зарплаты бюджетникам
Президент Владимир Путин поручил кабмину увеличить в начале 2023 года зарплаты бюджетникам, соответствующие указания опубликованы на сайте Кремля. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T19:39
2022-12-12T20:12
зарплаты
россия
владимир путин
экономика
правительство рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805619989_0:141:3139:1906_1920x0_80_0_0_33c05b4b20115dd2b13920aa5dfd813f.jpg
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил кабмину увеличить в начале 2023 года зарплаты бюджетникам, соответствующие указания опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: обеспечить увеличение в начале 2023 года фонда оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы исходя из фактического темпа роста по итогам 2022 года среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики", — говорится в документе.Президент также поручил обеспечить дальнейшую корректировку зарплат в течение следующего года.Отмечается, что доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 30 марта 2023-го, далее — один раз в квартал.В ноябре российский лидер призвал глав регионов контролировать ситуацию с зарплатами бюджетников в субъектах. Он поручил правительству проанализировать ситуацию "вплоть до каждого конкретного учреждения", чтобы предложить решения, повышающие эффективность бюджетных предприятий.Путин подчеркнул, что бюджетники должны получать достойную зарплату. Он также указал, что приоритет для страны — благосостояние ее граждан.
https://ria.ru/20211201/zarplat-1761614102.html
https://ria.ru/20221207/putin-1837031267.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805619989_204:0:2933:2047_1920x0_80_0_0_d80715cfe1b07702e5a54944b1e8b57b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
зарплаты, россия, владимир путин, экономика, правительство рф, общество
Зарплаты, Россия, Владимир Путин, Экономика, Правительство РФ, Общество
19:39 12.12.2022 (обновлено: 20:12 12.12.2022)
 
Путин поручил правительству увеличить зарплаты бюджетникам

Президент Путин поручил правительству увеличить зарплаты бюджетникам в начале 2023 года

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил кабмину увеличить в начале 2023 года зарплаты бюджетникам, соответствующие указания опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: обеспечить увеличение в начале 2023 года фонда оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы исходя из фактического темпа роста по итогам 2022 года среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики", — говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в пленарной сессии инвестиционного форума Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря 2021, 12:17
Путин поручил представить предложения о повышении зарплат бюджетникам
Президент также поручил обеспечить дальнейшую корректировку зарплат в течение следующего года.
Отмечается, что доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 30 марта 2023-го, далее — один раз в квартал.
В ноябре российский лидер призвал глав регионов контролировать ситуацию с зарплатами бюджетников в субъектах. Он поручил правительству проанализировать ситуацию "вплоть до каждого конкретного учреждения", чтобы предложить решения, повышающие эффективность бюджетных предприятий.
Путин подчеркнул, что бюджетники должны получать достойную зарплату. Он также указал, что приоритет для страны — благосостояние ее граждан.
Президент России Владимир Путин
7 декабря, 17:49
Путин анонсировал допвыплаты медикам первичного звена с января
 
ЗарплатыРоссияВладимир ПутинЭкономикаПравительство РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала