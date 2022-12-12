Рейтинг@Mail.ru
Директор ЗАЭС заявил об уходе со станции примерно половины персонала - РИА Новости, 12.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/zaes-1838057781.html
Директор ЗАЭС заявил об уходе со станции примерно половины персонала
Директор ЗАЭС заявил об уходе со станции примерно половины персонала - РИА Новости, 12.12.2022
Директор ЗАЭС заявил об уходе со станции примерно половины персонала
Порядка 50% персонала Запорожской АЭС. по последним данным, покинули станцию, заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:09
2022-12-12T14:09
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
запорожская аэс
запорожская область
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1835072309_0:150:3109:1899_1920x0_80_0_0_c518b79049dd0bbd8579b652f530ed21.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Порядка 50% персонала Запорожской АЭС. по последним данным, покинули станцию, заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.В конце ноября советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сообщал, что свыше 2,3 тысячи сотрудников атомной станции подписали договоры с новой эксплуатирующей компанией."Последние данные, которые у меня есть, - порядка 50% персонала выехало со станции. То есть из 11,5 тысячи где-то половины нет", - сказал Черничук в эфире телеканала "Россия 24". Вместе с тем, отметил он, ежедневно на площадке находятся порядка 2,5 тысячи человек персонала.В октябре 2022 года новая российская компания АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" (АО "ЭО ЗАЭС") получила право эксплуатировать ЗАЭС. Компания призвана обеспечить безопасную эксплуатацию АЭС и профессиональную деятельность существующего персонала станции при поддержке концерна "Росэнергоатом". Сообщалось, что все критически важные для работы Запорожской АЭС специалисты уже подписали документы с новой эксплуатирующей компанией.Работники Запорожской АЭС, перешедшие в новую российскую эксплуатирующую организацию, получили свои первые зарплаты в РФ, их доход вырос на 25-30% по сравнению с тем, что они получали от Украины, сообщила в начале ноября пресс-служба ЗАЭС.
https://ria.ru/20221128/energodar-1834723998.html
россия
украина
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1835072309_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_c1f96d0963c212ef0d99958eb93b40d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, украина, запорожская аэс, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Запорожская АЭС, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:09 12.12.2022
 
Директор ЗАЭС заявил об уходе со станции примерно половины персонала

Директор ЗАЭС Черничук заявил, что около 50 процентов персонала выехали со станции

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкПоследствия обстрелов Запорожской АЭС
Последствия обстрелов Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Последствия обстрелов Запорожской АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Порядка 50% персонала Запорожской АЭС. по последним данным, покинули станцию, заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.
В конце ноября советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сообщал, что свыше 2,3 тысячи сотрудников атомной станции подписали договоры с новой эксплуатирующей компанией.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
Инфографика
Посмотреть
"Последние данные, которые у меня есть, - порядка 50% персонала выехало со станции. То есть из 11,5 тысячи где-то половины нет", - сказал Черничук в эфире телеканала "Россия 24". Вместе с тем, отметил он, ежедневно на площадке находятся порядка 2,5 тысячи человек персонала.
В октябре 2022 года новая российская компания АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" (АО "ЭО ЗАЭС") получила право эксплуатировать ЗАЭС. Компания призвана обеспечить безопасную эксплуатацию АЭС и профессиональную деятельность существующего персонала станции при поддержке концерна "Росэнергоатом". Сообщалось, что все критически важные для работы Запорожской АЭС специалисты уже подписали документы с новой эксплуатирующей компанией.
Работники Запорожской АЭС, перешедшие в новую российскую эксплуатирующую организацию, получили свои первые зарплаты в РФ, их доход вырос на 25-30% по сравнению с тем, что они получали от Украины, сообщила в начале ноября пресс-служба ЗАЭС.
Вид из парка Зарядье на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 12:37Специальная военная операция на Украине
В Кремле опровергли сообщения о планах России покинуть Энергодар
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаЗапорожская АЭСЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала