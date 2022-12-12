https://ria.ru/20221212/zaes-1838057781.html

Директор ЗАЭС заявил об уходе со станции примерно половины персонала

Директор ЗАЭС заявил об уходе со станции примерно половины персонала - РИА Новости, 12.12.2022

Директор ЗАЭС заявил об уходе со станции примерно половины персонала

Порядка 50% персонала Запорожской АЭС. по последним данным, покинули станцию, заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T14:09

2022-12-12T14:09

2022-12-12T14:09

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Порядка 50% персонала Запорожской АЭС. по последним данным, покинули станцию, заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.В конце ноября советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сообщал, что свыше 2,3 тысячи сотрудников атомной станции подписали договоры с новой эксплуатирующей компанией."Последние данные, которые у меня есть, - порядка 50% персонала выехало со станции. То есть из 11,5 тысячи где-то половины нет", - сказал Черничук в эфире телеканала "Россия 24". Вместе с тем, отметил он, ежедневно на площадке находятся порядка 2,5 тысячи человек персонала.В октябре 2022 года новая российская компания АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" (АО "ЭО ЗАЭС") получила право эксплуатировать ЗАЭС. Компания призвана обеспечить безопасную эксплуатацию АЭС и профессиональную деятельность существующего персонала станции при поддержке концерна "Росэнергоатом". Сообщалось, что все критически важные для работы Запорожской АЭС специалисты уже подписали документы с новой эксплуатирующей компанией.Работники Запорожской АЭС, перешедшие в новую российскую эксплуатирующую организацию, получили свои первые зарплаты в РФ, их доход вырос на 25-30% по сравнению с тем, что они получали от Украины, сообщила в начале ноября пресс-служба ЗАЭС.

https://ria.ru/20221128/energodar-1834723998.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, запорожская аэс, запорожская область, ситуация в днр и лнр