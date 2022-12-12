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VK стал использовать поисковую строку "Яндекса" на mail.ru - РИА Новости, 12.12.2022
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VK стал использовать поисковую строку "Яндекса" на mail.ru
VK стал использовать поисковую строку "Яндекса" на mail.ru - РИА Новости, 12.12.2022
VK стал использовать поисковую строку "Яндекса" на mail.ru
Поисковые страницы go.mail.ru и mail.ru, принадлежащие холдингу VK, стали работать с поисковой строкой "Яндекса", технологии поиска Mail.ru продолжат работать и РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:49
2022-12-12T14:50
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Поисковые страницы go.mail.ru и mail.ru, принадлежащие холдингу VK, стали работать с поисковой строкой "Яндекса", технологии поиска Mail.ru продолжат работать и развиваться внутри других продуктов компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе VK."После завершения тестирования страницы go.mail.ru и mail.ru работают с поисковой строкой "Яндекса". Данное обновление связано с реализацией общей стратегии VK, основа которой - развитие контентных сервисов", - говорится в сообщении.В компании отметили, что технологии поиска Mail.ru продолжат работать и развиваться внутри других продуктов VK, таких как "ВКонтакте", "VK Музыка", "Почта Mail.ru", "Облако Mail.ru", "Юла", "Маруся".
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новости компаний - экономика, общество, технологии, яндекс, россия, вконтакте
Новости компаний - Экономика, Общество, Технологии, Яндекс, Россия, ВКонтакте
14:49 12.12.2022 (обновлено: 14:50 12.12.2022)
 
VK стал использовать поисковую строку "Яндекса" на mail.ru

Страницы mail.ru, принадлежащие холдингу VK, стали работать с поисковой строкой "Яндекса"

© Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Pixabay / Free-Photos
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Поисковые страницы go.mail.ru и mail.ru, принадлежащие холдингу VK, стали работать с поисковой строкой "Яндекса", технологии поиска Mail.ru продолжат работать и развиваться внутри других продуктов компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе VK.
"После завершения тестирования страницы go.mail.ru и mail.ru работают с поисковой строкой "Яндекса". Данное обновление связано с реализацией общей стратегии VK, основа которой - развитие контентных сервисов", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что технологии поиска Mail.ru продолжат работать и развиваться внутри других продуктов VK, таких как "ВКонтакте", "VK Музыка", "Почта Mail.ru", "Облако Mail.ru", "Юла", "Маруся".
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