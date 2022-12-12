https://ria.ru/20221212/yandeks-1838077633.html

VK стал использовать поисковую строку "Яндекса" на mail.ru

VK стал использовать поисковую строку "Яндекса" на mail.ru - РИА Новости, 12.12.2022

VK стал использовать поисковую строку "Яндекса" на mail.ru

Поисковые страницы go.mail.ru и mail.ru, принадлежащие холдингу VK, стали работать с поисковой строкой "Яндекса", технологии поиска Mail.ru продолжат работать и РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T14:49

2022-12-12T14:49

2022-12-12T14:50

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Поисковые страницы go.mail.ru и mail.ru, принадлежащие холдингу VK, стали работать с поисковой строкой "Яндекса", технологии поиска Mail.ru продолжат работать и развиваться внутри других продуктов компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе VK."После завершения тестирования страницы go.mail.ru и mail.ru работают с поисковой строкой "Яндекса". Данное обновление связано с реализацией общей стратегии VK, основа которой - развитие контентных сервисов", - говорится в сообщении.В компании отметили, что технологии поиска Mail.ru продолжат работать и развиваться внутри других продуктов VK, таких как "ВКонтакте", "VK Музыка", "Почта Mail.ru", "Облако Mail.ru", "Юла", "Маруся".

https://ria.ru/20221130/rotsit-1835238017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

новости компаний - экономика, общество, технологии, яндекс, россия, вконтакте