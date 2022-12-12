https://ria.ru/20221212/yamal-1838030689.html
Каждый третий ямалец принял участие в мероприятиях Года экологии
Каждый третий ямалец принял участие в мероприятиях Года экологии - РИА Новости, 12.12.2022
Каждый третий ямалец принял участие в мероприятиях Года экологии
Каждый третий житель Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) принял участие в мероприятиях Года экологии, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T12:59
2022-12-12T12:59
2022-12-12T12:59
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямал
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Каждый третий житель Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) принял участие в мероприятиях Года экологии, сообщает пресс-служба губернатора региона.По распоряжению губернатора Дмитрия Артюхова 2022 год на Ямале был объявлен Годом экологии."Каждый третий ямалец принял участие в мероприятиях Года экологии. Об этом говорят результаты социологического исследования, проведенного Центром управления регионом (ЦУР) Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках оценки экологических мероприятий в регионе. В исследовании приняли участие 1800 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет, постоянно проживающих на территории округа", - говорится в сообщении.По данным итогового исследования, 63% опрошенных считают, что в регионе складывается благоприятная экологическая ситуация, почти 90% респондентов одобряют решение губернатора о проведении Года экологии в регионе, а 93% поддерживают проведенные мероприятия. Более трети (35%) респондентов сообщили о том, что лично приняли в них участие, а 68% знают или слышали о них.При этом основными проблемами в своих населенных пунктах респонденты считают отсутствие условий для вторичной переработки мусора (44%) и несанкционированные мусорные свалки (36%). Абсолютное большинство (90%) готовы предпринимать какие-либо действия для улучшения экологической ситуации в своих населенных пунктах."С начала 2022 года специалисты ЦУР ЯНАО зафиксировали около двухсот обращений граждан по экологической тематике. Это менее 1% от общего числа сообщений. Активность в Год экологии показали не только жители, но и муниципальные власти. Сразу шесть системных решений органов местного самоуправления по обращениям граждан были связаны именно с решениями экологических проблем на местах. Это самое большое количество среди прочих", - приводятся в сообщении слова руководителя ЦУР ЯНАО Александра Лищенко.Всего в рамках мероприятий Года экологии на Ямале было убрано 540 свалок, из них 20 – на территории лесов. Всего вывезено около 100 тысяч кубометров мусора, в том числе 2,5 тысячи кубометров отходов – с побережий 55 водоемов. В уборках активно участвовали трудовые коллективы, представители власти, волонтеры, уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20221212/ekologiya-1838001901.html
https://ria.ru/20221202/fedsubsidiya-1835866586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий артюхов, ямал
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Ямал
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Каждый третий житель Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) принял участие в мероприятиях Года экологии, сообщает пресс-служба губернатора региона.
По распоряжению губернатора Дмитрия Артюхова
2022 год на Ямале
был объявлен Годом экологии.
"Каждый третий ямалец принял участие в мероприятиях Года экологии. Об этом говорят результаты социологического исследования, проведенного Центром управления регионом (ЦУР) Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках оценки экологических мероприятий в регионе. В исследовании приняли участие 1800 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет, постоянно проживающих на территории округа", - говорится в сообщении.
По данным итогового исследования, 63% опрошенных считают, что в регионе складывается благоприятная экологическая ситуация, почти 90% респондентов одобряют решение губернатора о проведении Года экологии в регионе, а 93% поддерживают проведенные мероприятия. Более трети (35%) респондентов сообщили о том, что лично приняли в них участие, а 68% знают или слышали о них.
При этом основными проблемами в своих населенных пунктах респонденты считают отсутствие условий для вторичной переработки мусора (44%) и несанкционированные мусорные свалки (36%). Абсолютное большинство (90%) готовы предпринимать какие-либо действия для улучшения экологической ситуации в своих населенных пунктах.
"С начала 2022 года специалисты ЦУР ЯНАО зафиксировали около двухсот обращений граждан по экологической тематике. Это менее 1% от общего числа сообщений. Активность в Год экологии показали не только жители, но и муниципальные власти. Сразу шесть системных решений органов местного самоуправления по обращениям граждан были связаны именно с решениями экологических проблем на местах. Это самое большое количество среди прочих", - приводятся в сообщении слова руководителя ЦУР ЯНАО Александра Лищенко.
Всего в рамках мероприятий Года экологии на Ямале было убрано 540 свалок, из них 20 – на территории лесов. Всего вывезено около 100 тысяч кубометров мусора, в том числе 2,5 тысячи кубометров отходов – с побережий 55 водоемов. В уборках активно участвовали трудовые коллективы, представители власти, волонтеры, уточняет пресс-служба.