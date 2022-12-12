https://ria.ru/20221212/yamal-1838030689.html

Каждый третий ямалец принял участие в мероприятиях Года экологии

Каждый третий ямалец принял участие в мероприятиях Года экологии - РИА Новости, 12.12.2022

Каждый третий ямалец принял участие в мероприятиях Года экологии

Каждый третий житель Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) принял участие в мероприятиях Года экологии, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T12:59

2022-12-12T12:59

2022-12-12T12:59

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

ямал

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Каждый третий житель Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) принял участие в мероприятиях Года экологии, сообщает пресс-служба губернатора региона.По распоряжению губернатора Дмитрия Артюхова 2022 год на Ямале был объявлен Годом экологии."Каждый третий ямалец принял участие в мероприятиях Года экологии. Об этом говорят результаты социологического исследования, проведенного Центром управления регионом (ЦУР) Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках оценки экологических мероприятий в регионе. В исследовании приняли участие 1800 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет, постоянно проживающих на территории округа", - говорится в сообщении.По данным итогового исследования, 63% опрошенных считают, что в регионе складывается благоприятная экологическая ситуация, почти 90% респондентов одобряют решение губернатора о проведении Года экологии в регионе, а 93% поддерживают проведенные мероприятия. Более трети (35%) респондентов сообщили о том, что лично приняли в них участие, а 68% знают или слышали о них.При этом основными проблемами в своих населенных пунктах респонденты считают отсутствие условий для вторичной переработки мусора (44%) и несанкционированные мусорные свалки (36%). Абсолютное большинство (90%) готовы предпринимать какие-либо действия для улучшения экологической ситуации в своих населенных пунктах."С начала 2022 года специалисты ЦУР ЯНАО зафиксировали около двухсот обращений граждан по экологической тематике. Это менее 1% от общего числа сообщений. Активность в Год экологии показали не только жители, но и муниципальные власти. Сразу шесть системных решений органов местного самоуправления по обращениям граждан были связаны именно с решениями экологических проблем на местах. Это самое большое количество среди прочих", - приводятся в сообщении слова руководителя ЦУР ЯНАО Александра Лищенко.Всего в рамках мероприятий Года экологии на Ямале было убрано 540 свалок, из них 20 – на территории лесов. Всего вывезено около 100 тысяч кубометров мусора, в том числе 2,5 тысячи кубометров отходов – с побережий 55 водоемов. В уборках активно участвовали трудовые коллективы, представители власти, волонтеры, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20221212/ekologiya-1838001901.html

https://ria.ru/20221202/fedsubsidiya-1835866586.html

ямал

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дмитрий артюхов, ямал