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Правительство направит 3,3 миллиарда рублей на выплаты малоимущим семьям - РИА Новости, 12.12.2022
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Правительство направит 3,3 миллиарда рублей на выплаты малоимущим семьям
Правительство направит 3,3 миллиарда рублей на выплаты малоимущим семьям - РИА Новости, 12.12.2022
Правительство направит 3,3 миллиарда рублей на выплаты малоимущим семьям
Правительство РФ направит 3,3 миллиарда рублей в 2023 году на детские выплаты малоимущим семьям, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T11:08
2022-12-12T11:08
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Правительство РФ направит 3,3 миллиарда рублей в 2023 году на детские выплаты малоимущим семьям, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами."По инициативе главы государства на каждого ребенка от 3 до 7 лет, которые воспитываются в таких семьях, назначаются ежемесячные пособия. Дополнительно направим регионам свыше 3 миллиардов 300 миллионов рублей на их выплату в текущем году", - сказал Мишустин.
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россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
11:08 12.12.2022
 
Правительство направит 3,3 миллиарда рублей на выплаты малоимущим семьям

Мишустин: правительство направит 3,3 миллиарда рублей на детские выплаты малоимущим семьям

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЛюди кормят уток у пруда в Дюссельдорфском парке в Москве
Люди кормят уток у пруда в Дюссельдорфском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Люди кормят уток у пруда в Дюссельдорфском парке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Правительство РФ направит 3,3 миллиарда рублей в 2023 году на детские выплаты малоимущим семьям, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
"По инициативе главы государства на каждого ребенка от 3 до 7 лет, которые воспитываются в таких семьях, назначаются ежемесячные пособия. Дополнительно направим регионам свыше 3 миллиардов 300 миллионов рублей на их выплату в текущем году", - сказал Мишустин.
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