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Правительство направит 3,3 миллиарда рублей на выплаты малоимущим семьям

Правительство направит 3,3 миллиарда рублей на выплаты малоимущим семьям - РИА Новости, 12.12.2022

Правительство направит 3,3 миллиарда рублей на выплаты малоимущим семьям

Правительство РФ направит 3,3 миллиарда рублей в 2023 году на детские выплаты малоимущим семьям, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T11:08

2022-12-12T11:08

2022-12-12T11:08

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Правительство РФ направит 3,3 миллиарда рублей в 2023 году на детские выплаты малоимущим семьям, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами."По инициативе главы государства на каждого ребенка от 3 до 7 лет, которые воспитываются в таких семьях, назначаются ежемесячные пособия. Дополнительно направим регионам свыше 3 миллиардов 300 миллионов рублей на их выплату в текущем году", - сказал Мишустин.

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, михаил мишустин, общество