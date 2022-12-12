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Песков ответил на вопрос о снижении возраста активного избирательного права - РИА Новости, 12.12.2022
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Песков ответил на вопрос о снижении возраста активного избирательного права
Песков ответил на вопрос о снижении возраста активного избирательного права - РИА Новости, 12.12.2022
Песков ответил на вопрос о снижении возраста активного избирательного права
Позиции по поводу возможного снижения возраста активного избирательного права до 16 лет у Кремля пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:20
2022-12-12T14:20
госдума рф
лдпр
выборы
россия
общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Позиции по поводу возможного снижения возраста активного избирательного права до 16 лет у Кремля пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее фракция ЛДПР в ГД разработала проект о возможности голосовать с 16 лет. По замыслу авторов, это поможет вовлечь в избирательный процесс молодежь, а также повысить явку на выборах. Кроме того, отмечалось, что россиянам с 16 лет можно вступать в брак, заключать трудовые договоры, работать предпринимателями. Все это обусловлено тем, что многие молодые люди сейчас "созревают" гораздо раньше, чем принято считать. Поэтому наделение граждан политическими правами, можно считать вполне обоснованным, указывалось в пояснительной записке к проекту."Вы знаете, честно говоря, это такая новая &lt;...&gt; инициатива, поэтому какой-то позиции по этому вопросу у нас нет, каких-то таких обсуждений здесь не было", - сказал он журналистам.
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госдума рф, лдпр, выборы, россия, общество, дмитрий песков
Госдума РФ, ЛДПР, Выборы, Россия, Общество, Дмитрий Песков
14:20 12.12.2022
 
Песков ответил на вопрос о снижении возраста активного избирательного права

Песков: у Кремля нет позиции по снижению возраста активного избирательного права до 16 лет

© РИА Новости / Елена Копылова / Перейти в медиабанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Елена Копылова
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Позиции по поводу возможного снижения возраста активного избирательного права до 16 лет у Кремля пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее фракция ЛДПР в ГД разработала проект о возможности голосовать с 16 лет. По замыслу авторов, это поможет вовлечь в избирательный процесс молодежь, а также повысить явку на выборах. Кроме того, отмечалось, что россиянам с 16 лет можно вступать в брак, заключать трудовые договоры, работать предпринимателями. Все это обусловлено тем, что многие молодые люди сейчас "созревают" гораздо раньше, чем принято считать. Поэтому наделение граждан политическими правами, можно считать вполне обоснованным, указывалось в пояснительной записке к проекту.
"Вы знаете, честно говоря, это такая новая <...> инициатива, поэтому какой-то позиции по этому вопросу у нас нет, каких-то таких обсуждений здесь не было", - сказал он журналистам.
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