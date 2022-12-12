https://ria.ru/20221212/vybory-1838064488.html
Песков ответил на вопрос о снижении возраста активного избирательного права
Песков ответил на вопрос о снижении возраста активного избирательного права - РИА Новости, 12.12.2022
Песков ответил на вопрос о снижении возраста активного избирательного права
Позиции по поводу возможного снижения возраста активного избирательного права до 16 лет у Кремля пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:20
2022-12-12T14:20
2022-12-12T14:20
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дмитрий песков
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Позиции по поводу возможного снижения возраста активного избирательного права до 16 лет у Кремля пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее фракция ЛДПР в ГД разработала проект о возможности голосовать с 16 лет. По замыслу авторов, это поможет вовлечь в избирательный процесс молодежь, а также повысить явку на выборах. Кроме того, отмечалось, что россиянам с 16 лет можно вступать в брак, заключать трудовые договоры, работать предпринимателями. Все это обусловлено тем, что многие молодые люди сейчас "созревают" гораздо раньше, чем принято считать. Поэтому наделение граждан политическими правами, можно считать вполне обоснованным, указывалось в пояснительной записке к проекту."Вы знаете, честно говоря, это такая новая <...> инициатива, поэтому какой-то позиции по этому вопросу у нас нет, каких-то таких обсуждений здесь не было", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20220919/vybory-1817901101.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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госдума рф, лдпр, выборы, россия, общество, дмитрий песков
Госдума РФ, ЛДПР, Выборы, Россия, Общество, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о снижении возраста активного избирательного права
Песков: у Кремля нет позиции по снижению возраста активного избирательного права до 16 лет