https://ria.ru/20221212/vybory-1838064488.html

Песков ответил на вопрос о снижении возраста активного избирательного права

Песков ответил на вопрос о снижении возраста активного избирательного права - РИА Новости, 12.12.2022

Песков ответил на вопрос о снижении возраста активного избирательного права

Позиции по поводу возможного снижения возраста активного избирательного права до 16 лет у Кремля пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T14:20

2022-12-12T14:20

2022-12-12T14:20

госдума рф

лдпр

выборы

россия

общество

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816104445_0:343:2884:1965_1920x0_80_0_0_301af4e9b2c50916afae1877762ca959.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Позиции по поводу возможного снижения возраста активного избирательного права до 16 лет у Кремля пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее фракция ЛДПР в ГД разработала проект о возможности голосовать с 16 лет. По замыслу авторов, это поможет вовлечь в избирательный процесс молодежь, а также повысить явку на выборах. Кроме того, отмечалось, что россиянам с 16 лет можно вступать в брак, заключать трудовые договоры, работать предпринимателями. Все это обусловлено тем, что многие молодые люди сейчас "созревают" гораздо раньше, чем принято считать. Поэтому наделение граждан политическими правами, можно считать вполне обоснованным, указывалось в пояснительной записке к проекту."Вы знаете, честно говоря, это такая новая <...> инициатива, поэтому какой-то позиции по этому вопросу у нас нет, каких-то таких обсуждений здесь не было", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20220919/vybory-1817901101.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

госдума рф, лдпр, выборы, россия, общество, дмитрий песков