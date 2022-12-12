https://ria.ru/20221212/vybory-1838008978.html

ЛДПР предложила разрешить голосовать на выборах с 16 лет

ЛДПР предложила разрешить голосовать на выборах с 16 лет - РИА Новости, 12.12.2022

ЛДПР предложила разрешить голосовать на выборах с 16 лет

Фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о возможности голосования с 16 лет. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T12:09

2022-12-12T12:09

2022-12-12T12:21

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о возможности голосования с 16 лет.По замыслу авторов, уменьшение возраста голосующих поможет вовлечь в избирательный процесс молодежь, а также повысить явку на выборах. Кроме того, в сопроводительных документах отмечается, что россиянам с 16 лет можно вступать в брак, заключать трудовые договоры, работать предпринимателями, но не голосовать.Приведенные выше возможности обусловлены тем, что многие молодые люди сейчас "созревают" гораздо раньше, чем принято считать, поэтому наделение граждан политическими правами можно считать вполне обоснованным, отмечается в пояснительной записке к проекту.Внести основные изменения предполагается в федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".Пункт 1 статьи 4 закона согласно тексту законопроекта предполагается изложить в следующей редакции "Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 16 лет, имеет право избирать, быть избранным депутатом представительного органа муниципального образования, голосовать на референдуме, а по достижении возраста, установленного Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации, - быть избранным депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти, выборным должностным лицом. Гражданин Российской Федерации, который достигнет на день голосования возраста 16 лет, вправе участвовать в предусмотренных законом и проводимых законными методами других избирательных действиях, других действиях по подготовке и проведению референдума. До назначения референдума в действиях по подготовке и проведению референдума имеет право принимать участие гражданин Российской Федерации, достигший возраста 16 лет".

https://ria.ru/20221024/vybory-1826187389.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, лдпр, госдума рф