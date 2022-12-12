Рейтинг@Mail.ru
ЛДПР предложила разрешить голосовать на выборах с 16 лет - РИА Новости, 12.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221212/vybory-1838008978.html
ЛДПР предложила разрешить голосовать на выборах с 16 лет
ЛДПР предложила разрешить голосовать на выборах с 16 лет - РИА Новости, 12.12.2022
ЛДПР предложила разрешить голосовать на выборах с 16 лет
Фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о возможности голосования с 16 лет. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T12:09
2022-12-12T12:21
политика
лдпр
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156366/92/1563669204_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_cbdc043ba83e31ced11ba1555339ce80.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о возможности голосования с 16 лет.По замыслу авторов, уменьшение возраста голосующих поможет вовлечь в избирательный процесс молодежь, а также повысить явку на выборах. Кроме того, в сопроводительных документах отмечается, что россиянам с 16 лет можно вступать в брак, заключать трудовые договоры, работать предпринимателями, но не голосовать.Приведенные выше возможности обусловлены тем, что многие молодые люди сейчас "созревают" гораздо раньше, чем принято считать, поэтому наделение граждан политическими правами можно считать вполне обоснованным, отмечается в пояснительной записке к проекту.Внести основные изменения предполагается в федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".Пункт 1 статьи 4 закона согласно тексту законопроекта предполагается изложить в следующей редакции "Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 16 лет, имеет право избирать, быть избранным депутатом представительного органа муниципального образования, голосовать на референдуме, а по достижении возраста, установленного Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации, - быть избранным депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти, выборным должностным лицом. Гражданин Российской Федерации, который достигнет на день голосования возраста 16 лет, вправе участвовать в предусмотренных законом и проводимых законными методами других избирательных действиях, других действиях по подготовке и проведению референдума. До назначения референдума в действиях по подготовке и проведению референдума имеет право принимать участие гражданин Российской Федерации, достигший возраста 16 лет".
https://ria.ru/20221024/vybory-1826187389.html
https://ria.ru/20220919/vybory-1817901101.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156366/92/1563669204_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_3b83e632dd0318c9a512f16b1ee141d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, лдпр, госдума рф
Политика, ЛДПР, Госдума РФ
12:09 12.12.2022 (обновлено: 12:21 12.12.2022)
 
ЛДПР предложила разрешить голосовать на выборах с 16 лет

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о возможности голосовать на выборах с 16 лет

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкГолосование на выборах
Голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Голосование на выборах. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о возможности голосования с 16 лет.
По замыслу авторов, уменьшение возраста голосующих поможет вовлечь в избирательный процесс молодежь, а также повысить явку на выборах. Кроме того, в сопроводительных документах отмечается, что россиянам с 16 лет можно вступать в брак, заключать трудовые договоры, работать предпринимателями, но не голосовать.
Заседание Центральной избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 10:37
В ЦИК рассказали о росте числа женщин среди кандидатов
Приведенные выше возможности обусловлены тем, что многие молодые люди сейчас "созревают" гораздо раньше, чем принято считать, поэтому наделение граждан политическими правами можно считать вполне обоснованным, отмечается в пояснительной записке к проекту.
Внести основные изменения предполагается в федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
Пункт 1 статьи 4 закона согласно тексту законопроекта предполагается изложить в следующей редакции "Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 16 лет, имеет право избирать, быть избранным депутатом представительного органа муниципального образования, голосовать на референдуме, а по достижении возраста, установленного Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации, - быть избранным депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти, выборным должностным лицом. Гражданин Российской Федерации, который достигнет на день голосования возраста 16 лет, вправе участвовать в предусмотренных законом и проводимых законными методами других избирательных действиях, других действиях по подготовке и проведению референдума. До назначения референдума в действиях по подготовке и проведению референдума имеет право принимать участие гражданин Российской Федерации, достигший возраста 16 лет".
Житель Москвы изучает бюллетень на избирательном участке №586 - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 16:18
Россияне стали больше доверять итогам выборов, показал опрос ВЦИОМ
 
ПолитикаЛДПРГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала